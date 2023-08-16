Акинфеев про усталость от футбола: «Пару строк вырвали и перепечатали. Это любимое дело – иначе меня бы давно здесь не было»

Игорь Акинфеев прокомментировал слова про усталость от футбола.

Ранее Акинфеев в интервью для ютуб-канала «Шоу Известь» заявил, что не хочет играть в медиафутбольной команде после завершения карьеры: «50 лет в футболе уже».

– Всплыло в сети, что ты устал от футбола. Это что за мысли такие? Или вырваны из контекста?

– Конечно! Как обычно! Даже обсуждать не хочется. Смотреть надо внимательно интервью, тогда ты поймешь, о чем говорит человек. А когда тебе пару строк вырывают, привязывают, а потом пресса перепечатывает, какие‑то журналисты… Но, наверное, к журналистике они имеют мало отношения. Я совершенно не о том говорил в интервью. Сейчас даже оправдываться ни перед кем не хочу и не буду. Мне незачем.

Футбол – любимая работа, любимое дело. Если бы не хотел и не любил, меня бы давно здесь не было уже. Никакие деньги меня бы не заставили играть в футбол на каких‑то уровнях. Есть стимул, а он есть всегда, значит, надо продолжать! – сказал капитан .

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