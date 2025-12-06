«Динамо» ответило на предматчевый ролик «Спартака» после двух отмененных мячей в дерби. В видео фанат бело-голубых радуется голам, а болельщик красно-белых – офсайдным линиям
«Спартак» на своем поле сыграл вничью «Динамо» в 18-м туре Мир РПЛ (1:1). У гостей в этом матче отменили два гола из-за положения вне игры.
Перед игрой пресс-служба красно-белых опубликовала ролик, высмеивающий «Динамо». По сюжету фанаты клубов в качестве испытуемых проходят тесты в научной лаборатории. Болельщик бело-голубых в ходе исследований не смог распознать трофеи, цвета футболок и радовался победе в Первой лиге.
Уже после игры пресс-служба «Динамо» выложила ответное видео с похожим сюжетом, в котором фанатов обоих клубов попросили подумать о чем-то хорошем.
Болельщик «Динамо» вспомнил о голах Константина Тюкавина и Эль-Мехди Маухуба в сегодняшнем матче, а болельщик «Спартака» подумал об офсайдных линиях с трансляции матча, которые показали после отмены этих голов.
«Доказано: испытуемый «Динамо» радуется голам, испытуемый «Спартака» – линиям», – подводят итог ученые.
Скриншот: видео из телеграм-канала «Динамо»