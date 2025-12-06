Александр Соболев: «Не знаю, зачем Мантуан взял мяч перед пенальти. Сейчас я бью. Сегодня было написано мое имя»

Александр Соболев: не знаю, зачем Мантуан брал мяч перед пенальти, бью я.

Александр Соболев заявил, что Густаво Мантуан не должен был брать мяч перед пенальти в ворота «Акрона ».

11-метровый в пользу «Зенита » был назначен во втором тайме, но после просмотра повтора главный судья Павел Кукуян изменил решение и отменил удар.

– Мантуан перед пенальти взял мяч. Он собирался бить?

– Не знаю, зачем он взял. Должен был бить я. Сейчас я бью пенальти.

– Вы штатный пенальтист «Зенита»?

– Нас трое: Мостовой, Мантуан и я. Сегодня было написано мое имя.

– Поздравили Жерсона с первым голом в РПЛ?

– Да, поздравили. Хороший футболист, общаемся с ним хорошо. Вся команда поддерживает его. Он позитивный парень, общаемся больше на английском и на всех языках помаленьку, – сказал форвард.