Александр Соболев: «Не знаю, зачем Мантуан взял мяч перед пенальти. Сейчас я бью. Сегодня было написано мое имя»
11-метровый в пользу «Зенита» был назначен во втором тайме, но после просмотра повтора главный судья Павел Кукуян изменил решение и отменил удар.
– Мантуан перед пенальти взял мяч. Он собирался бить?
– Не знаю, зачем он взял. Должен был бить я. Сейчас я бью пенальти.
– Вы штатный пенальтист «Зенита»?
– Нас трое: Мостовой, Мантуан и я. Сегодня было написано мое имя.
– Поздравили Жерсона с первым голом в РПЛ?
– Да, поздравили. Хороший футболист, общаемся с ним хорошо. Вся команда поддерживает его. Он позитивный парень, общаемся больше на английском и на всех языках помаленьку, – сказал форвард.
Александр Суряев
«Матч ТВ»
