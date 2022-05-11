Тиньков о спецоперации: «Лучше бы Галицкий высказался. Я ему говорю: «У тебя «Краснодар» заберут, стадион, парк? Ты же все равно для людей построил. Ну не отмолчишься»

Олег Тиньков рассказал, что крупнейшие российские бизнесмены против спецоперации.

– Почему молчит большинство других крупных бизнесменов в России?

– Во-первых, я считаю, что 100% из них согласны со мной. Давай так, из топ-20 Forbes я разговаривал лично с 15, 12. Все меня поддерживают. То есть, чтобы ты понимал, консенсус полный.

– Поддерживают, что они против [спецоперации]?

– Конечно. И даже дальше – все мои заявления и посты. И все говорят: ну у меня же коллектив. У кого 70, у кого 100 или 200 тысяч работает. Как мы заявим? Они будут заложниками ситуации?

Половина себя этим оправдывает. А вторая половина говорит: а что от нас зависит, ну заявим мы, ну потеряем этот бизнес, отберут, как у тебя сейчас, и чего ты этим добился? Это их выбор, я их не могу осуждать, хотя осуждаю, но не глубинно.

– Ты сам сказал в начале интервью про Галицкого. Ты задавал ему вопрос, почему он молчит?

– Задавал. Ответ я тебе примерно сейчас говорил – они у всех одни. Есть детище, которое ты вырастил.

Я ему говорю: «У тебя-то вообще чего, ты ж продал, кэш там. «Краснодар» твой у тебя заберут, стадион: Ты все равно его и парк для людей построил». Не знаю, у каждого свое.

Как я могу осуждать Галицкого? Но лучше бы было, чтобы он высказался. Потому что он, как и я, является некой ролевой моделью. Нас всего двое в России, кто что-то... Давай так, для понимания, в России всего две компании, которые построены с полного нуля, которых не существовало в Советском Союзе ни в какой форме, но которые дошли до чистой прибыли в 1 миллиард долларов за год. Это «Магнит» и «Тинькофф» – все, нет больше компаний.

И мы – ролевые модели для молодежи. Если бы Сергей свою позицию сформировал, это было бы круто. Но я его не осуждаю. Ты должен взять у него интервью, хотя он, скорее всего, не захочет опять.

Сергей, ну харе! Ну не отсидишься, не отмолчишься, – сказал российский предприниматель о владельце в интервью Юрию Дудю (признан иностранным агентом в России).

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