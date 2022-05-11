Тиньков о политике России: «Ваш герой Галицкий никогда и ничего не сказал, а вы жопу лижете. А я много чего сказал»

Олег Тиньков раскритиковал Сергея Галицкого за молчание по поводу современной политики России.

– В чем претензия. В 2017 году ты говоришь, что Путин должен стать императором. А в 2020-м человек говорит: «Олежа, делаю все как ты хотел».

– Я говорил, что вот сейчас Путин, а потом другого надо сделать – неважно кто, главное, чтобы был для народа.

Я до 2012 года как мог оппонировал [Путину]. И даже в некоторых интервью после, как тебе, я его чморил. Во всех моих интервью это сквозит. И все, кто слышали, они это слышали и понимали.

Поэтому мне никогда не звонили из Кремля, не предлагали участвовать ни в каких рекламах, хотя у меня имя большое, и ни в какие партии вступать, потому что знали, что неблагонадежный, какая-то белая ворона.

Ну, я бизнесмен, я создал (можно похвалюсь?) лучший банк в России, а вообще-то, считается, лучший «финтек» в мире. Я занимался своим делом и считал, что здесь и сейчас делаю хорошо. Мы что-то делали для России, понимая, что этим самым меняем Россию.

Я делал то, что мог. Ты можешь от меня сколько угодно требовать, что я должен был бы ходить... Вот дай мне машину времени, я бы все равно не делал. Это бы ничего не поменяло.

– Так я же не призываю, речь не про это...

– Предъявлять мне – это вообще верх кощунства. Человек хоть что-то делал, а ему теперь предъявляют, что он мало делал.

Галицкий вообще никогда ничего не сказал – ваш герой! Вообще, #####, никогда и ничего не сказал. И сейчас молчит, понимаешь? Ваш герой Галицкий! Чего ж он молчит-то, что он сказал? Ну это просто ###### какой-то! Ну сколько можно?

Жопу лижете: «Сергей!» (аплодирует)

Сергей, встаю на колени, парк построил, бизнес с нуля, ни одной взятки. Все понятно. Где Сергей что сказал? Окей?

Я сказал, много что сказал. Не надо мне это, пожалуйста, предъявлять. Не принимаю. А еще теперь навесили, что из-за меня Путин стал царем. #######!

– А теперь представь это же интервью без фразы про императора. И не было бы этих «предъяв».

– Я ошибся. Я считаю искренне, что России нужен царь, что нам лучше всего живется при монархии, как было много-много лет, 12 веков как минимум. Я ошибся, я могу один раз ошибиться, мне можно это простить?

Давайте, прошу прощения у всех за эту фразу. Но я остаюсь с тем, что это был великий сарказм. Если подумать, в моей фразе было много логики. Можно мечтать о хороших, честных выборах, я вместе с вами мечтаю. Ну, давайте мечтать.

А можно реалистично. А реалистично – этого никогда не будет, не будет свободных выборов в России, – сказал российский предприниматель о владельце в интервью Юрию Дудю (признан иностранным агентом в России).

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