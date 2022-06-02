Собчак о Галицком: «У него остались лишь небольшие деньги на себя, на лечение. И именно сейчас Тиньков призывает его к активным высказываниям. Заложить соседа стало модным»

Журналистка Ксения Собчак рассказала о состоянии здоровья владельца .

«Меня в целом многое смущало в интервью Тинькова, но фраза «Галицкий, что ты молчишь» зацепила особенно. Опять вот эта вот практика, ставшая модной в последнее время, – заложить соседа.

Вспомнила сейчас опять об этом, потому что узнала небольшой инсайд. Галицкий в сентябре прошлого года в интервью «Коммент.Шоу» говорил, что «болеет».

Так вот у него все серьезно – онкология. И все свои деньги, основной капитал, он держал в российских акциях. И теперь у него только какая-то небольшая сумма в западных банках (а заморозить все могут в любой день и час), и все, что у него осталось, – небольшие деньги на себя, на лечение.

И именно в этот момент Тиньков его призывает к каким-то активным высказываниям», – написала Собчак.

Генич о словах Тинькова про Галицкого: «Мерзковато. Думаю, Сергей Николаевич очень переживает, потому что не ожидал такого»