Олег Тиньков: «Круче меня предприниматель в России только один – Галицкий»

Основатель «Тинькофф Банка» Олег Тиньков высказался о владельце .

«Круче меня предприниматель в России только один — это Сергей Галицкий (основатель розничной сети «Магнит» – прим.). Но ему надо было чуть-чуть пораньше отойти от бизнеса и пойти на его прекрасной лодке в кругосветку.

Он и морально расхлебался, продал [«Магнит»] на нервах. Я основатель, знаю, что надо вовремя отдать менеджмент», – сказал Тиньков в эфире телеканала «Дождь».

Весной 2020-го «Тинькофф Банк» стал титульным спонсором . Сообщалось, что контракт подписан на 2,5 года на 350 млн рублей в год.