«Спартак» готов к встрече с судьями: «Мы открыты для диалога, но на данный момент неизвестно о таких планах»

Теги Спартак премьер-лига Россия РФС судьи Спорт-Экспресс Дмитрий Зеленов Футбол

В «Спартаке» готовы к встрече клуба с представителями судейского корпуса.

Ранее в РФС сообщили о планах провести ежегодную лекцию представителей судейского корпуса с футболистами «Зенита». Об этом просил сам клуб.

«Мы открыты для диалога с судьями. Но на данный момент мне неизвестно о планах о встрече с представителями судейского корпуса», – сказал руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

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21 комментарий

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madaev
Срочно нужно обсудить роковую желтую после которой футбол уже не будет прежним
+24
-2
+22
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Доктор Верховцев
Опять? Позорище какое-то. Будете требовать запретить выдачу ЖК своим игрокам?
+14
-2
+12
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brodovan
Одной пенки мало было трехтуровым.
+15
-5
+10
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Доктор Верховцев
Сдаётся мне, что пора собрать большой консилиум из представителей команд РПЛ, судей, представителей болельщиков и раз и навсегда закрыть тему с судейством, отправив Спартак в пердив.
+11
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+9
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SMART789
Каждые 5 туров чай пить никакого печенья не напасешься
+7
-1
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Виталик Украинский
Ответ Balt
Пусть все команды встречаются. Какого фига только Спартак, Зенит?
Пусть встречаются. Но для этого надо хотя бы озвучить свою позицию. Под лежачий камень вода не течет.
+5
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Roman
Ответ Спартак сила
стоит признать Питер тащат судьи
Стоит признать, что идёт открытый заговор против Спартака
+7
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ApXuMaHqPuT
Спартаку надо бы обороной заняться, а не на судей нападать. Например, купить толкового опорника...
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Balt
Пусть все команды встречаются. Какого фига только Спартак, Зенит?
+4
-2
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RUS-TOMSK
Шо, опять?)))
+3
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S-V-D
Клоуны.
+2
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КИРИЛЛ УСТИНОВ
Ответ Спартак сила
стоит признать Питер тащат судьи
стоит признать, уровень спартака - пердив
+3
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Tun
Да сколько ж можно
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Заборостроитель
Дисконт арбитрам от кб.
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БолельщикСоСтажем
Имею возможность купить козу, но не имею желания(с)
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Данко Лазович
Вы же чаю попили на год вперед. Что не так? Желтые левые дают?
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bedLaM
видимо тут был вопрос, на который ответили и довольно корректно, но в комментариях опять видят так как удобнее им)
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Виталик Украинский
Ответ Спартак сила
стоит признать Питер тащат судьи
Настолько убыточны спартаковские чайные церемонии?
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