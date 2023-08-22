«Спартак» готов к встрече с судьями: «Мы открыты для диалога, но на данный момент неизвестно о таких планах»

В «Спартаке» готовы к встрече клуба с представителями судейского корпуса.

Ранее в сообщили о планах провести ежегодную лекцию представителей судейского корпуса с футболистами «Зенита». Об этом просил сам клуб.

«Мы открыты для диалога с судьями. Но на данный момент мне неизвестно о планах о встрече с представителями судейского корпуса», – сказал руководитель пресс-службы « » .

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