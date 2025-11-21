  • Спортс
  • Пекерман, чтобы заиграть Месси, организовал товарищеский матч Аргентины: «Уже были документы, чтобы он играл за Испанию. Пришлось торопиться, я просил найти любого соперника»
82

Хосе Пекерман рассказал, как Аргентина перехватила Месси у Испании.

Бывший главный тренер сборной Аргентины Хосе Пекерман рассказал, как организовал товарищеский матч с целью заиграть Лионеля Месси за Аргентину и предотвратить его переход в Испанию.

В июне 2004 Месси дебютировал за молодежную команду Аргентины в матче с Парагваем (8:0). Месси вышел во втором тайме, отдал две голевые передачи и забил гол.

«В Испании у нас были сведения о Лионеле Месси из турнира до 17 лет в Финляндии, который он сыграл за Испанию. Люди из тренерского штаба Испании говорили нам: если бы у вас был этот «пацан», вы бы выиграли.

Я сказал Токалли (тренеру Аргентины U20 в тот период – Спортс’‘), что был поражен – это игрок будущего. Я не мог ошибиться: это новое явление в аргентинском футболе, благословение. Но так как уже были оформлены документы, чтобы он играл на молодежном чемпионате мира до 20 лет за Испанию, что заблокировало бы его, нам пришлось торопиться.

Токалли говорил мне, что у него уже была собрана команда на южноамериканский чемпионат до 20 лет, который начинался через месяц: «И ты говоришь мне сейчас, что есть какой-то парень». Я сказал ему, что не хочу, чтобы он играл, если в этом нет необходимости, просто провел товарищеский матч, а дальше подпишем протокол и отправим его в ФИФА. И все, Испания – больше не сможет его вызвать.

Я поговорил с президентом, рассказал ему, сказал, что у него (Месси) есть желание приехать, нужно было отправить ему вызов в Барселону.

Мы придерживались нормы ФИФА: если игрок играл за одну юношескую сборную, он не мог играть за другую. Были документы, чтобы Месси, которому было 18, поехал на чемпионат мира до 20 лет с Испанией. Тогда началась операция.

Дону Хулио Грондоне (бывший президент Ассоциации футбола Аргентины – Спортс’‘) я сказал, чтобы он искал любого соперника, что Токалли был в курсе, но при одном условии: чтобы матч был на стадионе «Архентинос». Там же играл Диего (Марадона – Спортс’‘)...» – сказал Пекерман. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
