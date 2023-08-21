Дюков о судействе в РПЛ: «Количество ошибок в первых играх меньше, чем в прошлом году. Новому руководству нужно время – после 10 туров можно будет оценить предварительно»

Александр Дюков оценил уровень судейства в новом сезоне Мир РПЛ.

– Заметили какие-то глобальные изменения в судействе после работы Мажича?

– Одно из требований нового руководства судейского департамента заключается как раз в том, чтобы поднять планку до дозволенных контактов и единоборств, чтобы сделать игру более динамичной и зрелищной. Это общая тенденция, которой следуют ФИФА и конфедерации.

Может быть, получается не все с той точки зрения, что вторая очень важная задача – единообразное толкование одинаковых или похожих эпизодов. С этим пока еще есть небольшие проблемы, нужно чуть больше времени. По истечении пяти туров сложно давать какие-то оценки работе нового руководства. После 10 туров можно будет дать предварительную оценку. Что касается РФС, мы понимаем, что новое руководство хочет от судей.

– Видите, что трактовки уже изменились?

– [В матче «Спартак» – «Зенит»] судья давал играть, вы сами видели. В принципе, то же самое происходит во многих других матчах.

– То есть изменения чувствуются?

– Изменения, конечно, видны. С точки зрения единой трактовки похожих эпизодов еще есть над чем работать. Нужно больше времени для методической, коллективной работы. Новому руководству нужно чуть больше времени.

– По вашим ощущениям, сейчас судейство стало лучше, чем по окончании прошлого сезона?

– Мы оцениваем качество судейства по количеству ключевых ошибок, которые не были исправлены. Если смотреть на статистику после первых четырех туров, количество ошибок меньше, чем в прошлом сезоне. Поэтому можно говорить о положительной динамике, – сказал глава РФС.

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