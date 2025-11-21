Орлов про Батракова: «Пеле и Марадона также отходили на свою половину поля и потом начинали разгоняться. Алексей – хитрый тактик, соперники не знают, где его ждать»

Геннадий Орлов сравнил Батракова с Марадоной и Пеле.

Комментатор Геннадий Орлов выделил сильные качества полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

«Алексей Батраков и Матвей Кисляк – лидеры своих команд. Но Батраков выше по статистике, так что я его поставлю выше. Когда «Локомотив» выходит играть без него – это совсем другая команда. А Матвея Кисляка в ЦСКА все-таки другая функция, другие задачи.

Все-таки Батраков делает больше результат для «Локомотива », а Кисляк – игрок середины поля, он помогает атаке. Но футбольный талант больше у Батракова – поставленный удар, видение поля, физически он хорошо готов. Это три очень важных качества.

Он может держать мяч все 90 минут, он – хитрый тактик. Соперники никогда не знают, где его ждать. Так, кстати, начинали Марадона и Пеле – они отходили на свою половину поля и потом начинали разгоняться», – сказал Орлов.