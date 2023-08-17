РФС планирует лекцию для «Зенита» по правилам футбола на сентябрьскую паузу сборных

Теги Зенит премьер-лига Россия РФС судьи Зенит-2 Спорт-Экспресс правила Футбол

РФС планирует встречу «Зенита» с представителями судейского корпуса.

«Мы получили письмо от футбольного клуба «Зенит» с просьбой провести провести ежегодную лекцию для футболистов и тренерского штаба основной команды и «Зенита-2» по правилам играм.

Планируем, что лекция пройдет во время паузы на игры сборных», – сообщили в службе коммуникаций РФС.

Ранее сообщалось, что поводом для такого обращения со стороны «Зенита» стало недовольство команды по ряду эпизодов из матчей стартовых туров Мир РПЛ – ЭСК РФС уже признала несколько ошибок рефери в спорных эпизодах.

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20 комментариев

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shishovv
А для судей будет лекция по правилам футбола?😂
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Александр Жердин
По уму, такой семинар надо изначально проводить перед началом сезона для представителей всех команд РПЛ. И вывешивать изменения трактовок правил на сайте РПЛ в свободном доступе. И ещё, очень бы хотелось узнать с какого перепугу вдруг арбитры стали трактовать грязную игру как повышение планки силовых единоборств. Или удары по ногам, захваты за футболку, удары локтями в лицо и горло теперь уже не трактуются как нарушение(фол)?
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Игорь М.
А семинар и зачёт будет?
+5
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damondiamond
с начала ты работаешь на зачётку, после зачётка работает на тебя
+2
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Иван Дорн
Это произойдет 1-го или 3-го сентября? это важно.
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Aleksey Yashin
Потом судьи такие: А вас я на лекции не видел. И удаляют Семака
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justburn
От чаепития отказались? Значит оно не подходит для уточнения правил
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Денис Гончаров
Я бы на месте Клаудиньо принёс бы на лекцию нарезку с нарушениями на нем, которые на зафиксировали и попросил бы объяснить на конкретных примерах
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who_to_I
Спасибо. Трансляция будет?)
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Никита Аксанов
Там объяснят, чем Клаудиньо отличается от других и почему его можно лупить и по ногам, и локтем в кадык, и как угодно вообще.
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Garikus89
Ответ shishovv
А для судей будет лекция по правилам футбола?😂
Это лишнее)
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Groznyi2024
Почему нельзя собрать всех представителей клубов и провести разъяснения, а потом выложить везде видосы ?
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justburn
Ответ shishovv
А для судей будет лекция по правилам футбола?😂
Вот все вместе и будут разбираться
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Ложный Латераль
Ответ damondiamond
с начала ты работаешь на зачётку, после зачётка работает на тебя
Эпиграф к ЧМ 2022)
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