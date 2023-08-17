РФС планирует лекцию для «Зенита» по правилам футбола на сентябрьскую паузу сборных

РФС планирует встречу «Зенита» с представителями судейского корпуса.

«Мы получили письмо от футбольного клуба « » с просьбой провести провести ежегодную лекцию для футболистов и тренерского штаба основной команды и «Зенита-2» по правилам играм.

Планируем, что лекция пройдет во время паузы на игры сборных», – сообщили в службе коммуникаций .

Ранее сообщалось, что поводом для такого обращения со стороны «Зенита» стало недовольство команды по ряду эпизодов из матчей стартовых туров Мир – ЭСК РФС уже признала несколько ошибок рефери в спорных эпизодах.

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