Орлов раскритиковал «Спартак»: «Абаскаль называет судейство позорным… У них в 5 турах 10 пропущенных – показатель «Факела»! В защите провалы. Много хаоса»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия судьи Урал Геннадий Орлов Сергей Карасев Квинси Промес Александр Соболев Михаил Игнатов Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Футбол

Геннадий Орлов раскритиковал «Спартак» и Гильермо Абаскаля за поражение от «Зенита» (1:3).

«Зенит» провел матч с преимуществом. Да, после пенальти, реализованного Соболевым, «Спартак» имел подходы, мог создать гостям еще проблемы. Но в целом результат, конечно, закономерен. Питерцы были просто сильнее.

Всех удивил Абаскаль. Имею в виду его слова на пресс-конференции. Он почему-то посчитал, что желтая карточка Игнатову на 9-й минуте сломала игру его команде. Мол, мы вышли играть агрессивно, а тут такое… Стоп, а что такое «агрессивно» в его понимании? Грубо, с нарушением правил? Ведь Игнатов, по сути, нарывался на предупреждение. До вердикта Карасева он уже дважды сфолил! Арбитр его предупредил, что надо бы играть аккуратнее, минимизировать грубость. Спартаковец продолжил в том же духе… Так какие могут быть вопросы к судье? Он действовал по букве закона. Красно-белым надо покопаться в себе.

А когда Абаскаль называет судейство позорным… Ребята, давайте все-таки о другом говорить. Сегодня «Спартак» в 5 турах пропустил 10 мячей. Это показатель «Факела»! Как такое возможно? Если ты претендуешь на высокие места, как ты можешь играть в обороне на уровне команды, которая сейчас борется за выживание? Ошибки в защите никуда не делись. Да даже не ошибки, а провалы. Да-да, именно провалы! «Зенит», конечно, воспользовался такими подарками москвичей, как, кстати, и «Урал» в прошлом туре.

«Спартак» не умеет обороняться всей командой. Соболев и Промес порой не успевали возвращаться назад. Чего не скажешь о полузащитниках «Зенита». Гости эффективно выходили из-под прессинга и сразу же развивали свои атаки. Это называется организация игры. Вот этого у команды Абаскаля я и не увидел.

Много хаоса. Тренеру надо думать об этом, а не валить все на несправедливое решение Карасева. Есть правила футбола. Арбитр им следовал. Или Абаскаль считает, что Карасев должен был простить Игнатова и в третий раз? Странно…» – поделился мыслями известный футбольный комментатор.

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25 комментариев

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Ебздрогыч
Редко соглашаюсь с ГСО, очень редко, но тут он прав
+24
-1
+23
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tommy_hell_trigger
Ну и в чем он не прав?
+12
0
+12
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Андрей Балабаев
По делу
+3
0
+3
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Bartez1986
то чувство, когда Геннадий Сергеевич разложил все по фактам. Жаль, правда, что Дерварсара не было у нас в воротах. Может и потащил бы что длинной своей рукой
+5
-2
+3
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alexis2020
Ответ Picachu
Заметил что все что - то хотят от Спартака но никто не вспоминает Локомотив тот же
Ну болельщики Локомотива не заявляли, что их клуб станет чемпионом
+3
0
+3
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Злодей Спб
Ответ Picachu
Заметил что все что - то хотят от Спартака но никто не вспоминает Локомотив тот же
Локомотив молча обтекает, а спартак истерит.
Поэтому спартак комментируют больше Локомотива :)
+5
-2
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T622222
Так и забили много. Просо не готовы в защите что тут сказать - Жора сдал
+3
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Bobby Shmonka
Ныть о судействе когда оно было лояльным и вам дали левый пенальти это признак слабости и ментальной трусости. Абаскаль увидел насколько Зенит сильнее и начал ныть.
+3
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Picachu
Ригоберсонг я люблю тебя я твой фанат
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Picachu
Ответ Циник Петербургский
"Паровозы" по части адекватности, особенно если сравнивать их со спартаковцами, - другая планета. По этой причине в их адрес нет такой волны подколок и критики.
Ну у пятого колеса и фанатов не так много ярых .
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Picachu
Ответ Злодей Спб
Локомотив молча обтекает, а спартак истерит. Поэтому спартак комментируют больше Локомотива :)
Кажется что кроме Крыльев , Спартака и ЦСКА в новостях больше нет команд .
про Локо я вообще ничего не вижу а про Рубин и вовсе молчу .
что ни новость то КРЫЛЬЯ НОВЫЙ ИГРОК 16 ЛЕТ .
СПАРТАК ПОЖАЛУЕТСЯ НА ВЕТЕР
ЦСКА ПРОДАЛ/КУПИЛ ИЗ СЕНТ ВИНСЕНТ И ГРЕЕАДИН ФОРВАРФА
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Циник Петербургский
Ответ Picachu
Заметил что все что - то хотят от Спартака но никто не вспоминает Локомотив тот же
"Паровозы" по части адекватности, особенно если сравнивать их со спартаковцами, - другая планета. По этой причине в их адрес нет такой волны подколок и критики.
+1
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Picachu
Ответ alexis2020
Ну болельщики Локомотива не заявляли, что их клуб станет чемпионом
Ну может в этом и проблема что они просто играют ?
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alexis2020
Зенит переиграл вчера Спартак, и дело не в судействе
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Михаил1970
Обидно за Факел после таких сравнений.
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alex sirchenko
Ну, Орлов дорвался... У него праздник вместе с Петржелой. К сожалению крыть нечем. Много вопросов! Будем посмотреть!!!
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Водяра
Миллер: «Гена, просыпайся, мочи Абаскаля и Спартак. Бабки на счету.»
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ApXuMaHqPuT
Ответ Bartez1986
то чувство, когда Геннадий Сергеевич разложил все по фактам. Жаль, правда, что Дерварсара не было у нас в воротах. Может и потащил бы что длинной своей рукой
Тут бы и Брокхорхорст с Булхаусом не помогли, Рыжий положил Куйт на оборону😕
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lovkac
Базированый ГСО
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Prise
Разбирается в футболе)
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Serg13s
Да Орлов прав. Но почему после того когда Зенит влетел дома также безвольно Динамо, небыло так много хейта?
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Архитектор Мендисабаль
Ответ Picachu
Заметил что все что - то хотят от Спартака но никто не вспоминает Локомотив тот же
Кто именно хочет чего-то от Спартака? Всю неделю перед игрой публично высказывались бывшие спартаковцы Кечинов, Баженов, Ловчев, Шишкин, Ковач, Кавазашвили и прочие, о том, что Спартак - явный фаворит этой игры, обязанный крупно обыгрывать ну никакой Зенит! И ржавый физрук, утверждавший, что Зенит сам не понимает, как играть в этом сезоне, а Спартак уверен в том, чего хочет. Так кто хочет от Спартака, кроме спартаковцев?
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Циник Петербургский
Ответ Picachu
Ну у пятого колеса и фанатов не так много ярых .
Даже и не уверен, хорошо это или плохо ;) Пример Спартака перед глазами...
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