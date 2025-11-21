Выступающий в аренде в «Сочи» Васильев: «Мой приоритет – «Зенит», тем более планируется введение нового лимита»
Дмитрий Васильев, выступающий за «Сочи» на правах аренды из «Зенита», высказался о том, что молодым игрокам сложно пробиться в состав петербургской команды.
– Сейчас молодому российскому игроку очень тяжело пробиться в состав «Зенита». Ты понимаешь, что должен для этого сделать?
– Действительно, очень тяжело это сделать. Чтобы попасть в стартовый состав, нужно в каждом матче быть лучшим на поле.
Или уходить в аренду, иметь постоянную игровую практику, показывать высокий уровень и так зарабатывать место в основе «Зенита».
– Веришь, что будущее будет связано с питерским клубом?
– Мой приоритет – «Зенит», тем более планируется введение нового лимита. Но я в целом хочу играть.
Если в Питере это будет трудно сделать, то рассмотрю вариант с другими клубами, – сказал Дмитрий Васильев.