Федун о «Спартаке»: «Непонятно, почему каждый раз новый состав. Творческие поиски Абаскаля не идут на пользу команде»

Теги Спартак Зенит Леонид Федун премьер-лига Россия Тео Бонгонда Вильмар Барриос Клаудиньо Вендел Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Футбол

Леонид Федун не одобряет непостоянство Гильермо Абаскаля при выборе состава.

– В чем лично вы видите причину поражения «Спартака» от «Зенита»?

– Ответ и прост, и непрост. Прост в том, что «Зенит» играл лучше. Полузащита, которая была у «Зенита», с Барриосом, Венделом и Клаудиньо, сильнее нашей средней линии. Это первое.

Второе: на мой взгляд, не мое дело критиковать тренера, но непонятно, почему каждый раз выбирается новый состав и отсутствует сыгранность. Было видно, что Абаскаль не угадал с составом. Только после перерыва и до второго гола [«Зенита»] игра с нашей стороны шла активно. Были шансы сравнять, но снова подвела защита.

Я не знаю, в чем причина постоянных творческих поисков Абаскаля, но пока они не идут на пользу команде.

– Видите ли вы причины для отставки Гильермо Абаскаля?

– Не вижу! Слушайте, он молодой и амбициозный тренер, ему надо помогать. С тренером надо общаться, надо работать, подсказывать ему.

– Было мнение, что матч с «Зенитом» может стать определяющим в вопросе чемпионских амбиций «Спартака». Как вы к этому относитесь?

– Когда меня спрашивали после третьей игры, я говорил, что надо подождать встречи с «Зенитом». Я оказался прав. Пока одних амбиций не хватает.

В первую очередь необходимо стабилизировать состав, понять, на каких игроков можно опираться. За исключением Бонгонды, ни один трансфер команду не усилил. Более того, перебор игроков может вызвать напряжение, что тоже не пойдет на пользу, – сказал бывший президент «Спартака».

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53 комментария

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MstAndreev
Федун: "При мне такой херни не было. При мне была другая херня"
+61
-1
+60
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de-fussball
колесо сансары продолжает крутиться
+37
-2
+35
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mean machine/
Щас тебе Зарема устроит страпо-вечер.
+23
-3
+20
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Жил был пес
Странно видеть почти в обороне зиньковского и хесуса которые могу и пробить и последний пас отдать, а бонгонда который может протащить фланг бегает вторым напом
+13
0
+13
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Ызяя
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ de-fussball
колесо сансары продолжает крутиться
спартак окончательно испоганил карму, когда болельщики стали демонстративно петь - Глушаков .антон.
А это был их , уже легендарный, капитан чемпион, приведший спартак к единственному чемпионству за последние 23 года.
А , как известно, бог( и футбольный в том числе) не фраер, все видит - типа, ну не хотите и не надо)))
+20
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Андрей Петров
Да всё нормально, если бы не жёлтая карточка Игнатову была бы другая игра))
+8
-2
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Pok_Toholo
Ответ mean machine/
Щас тебе Зарема устроит страпо-вечер.
Так он на это и рассчитывает
+7
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Ленид Вилькин
Да Федун все лучше Глебчика проанализировал!А краткость сестра таланта,а может и сам Талант!
+6
-1
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ParvizLNDRreal
Кто бы что не говорил, но единственный шанс, более менее сыграть со Зенитом, было именно атакующий состав. А не вот эта чехарда, которую придумал Абаскаль. Семак побаивался атаки Спартака. Да и игроки Зенита это косвенно подтвердили. Для чего надо было тасовать именно с зенитом, до сих пор не пойму.
+4
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Captain_Noname
Потому что не нужно покупать по миллиону одинаковых средних игроков на каждую позицию, особенно в контексте отсутствия еврокубков
+6
-3
+3
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Локоть Артеста
Леня, спроси у жены, она тебе расскажет что судьи опять топят Спартак. А то что в защите проходной двор - это фигня. Главное - судьи.
+3
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supervan48rus
не, ну а где эта жёлтая карточка, которая погубила Спартак?
+2
0
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Sergey Gusev
Непонятно, почему каждый раз заезжая на лукойл новые цены?Творческие поднятия цен от Федуна,не идут народу на пользу
+2
0
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Айнур Гайсин
Ответ Ызяя
спартак окончательно испоганил карму, когда болельщики стали демонстративно петь - Глушаков .антон. А это был их , уже легендарный, капитан чемпион, приведший спартак к единственному чемпионству за последние 23 года. А , как известно, бог( и футбольный в том числе) не фраер, все видит - типа, ну не хотите и не надо)))
Может быть не надо было обижаться на тренера и выполнять его требования и никто бы не пел про Глушакова
+6
-4
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Ракелль
Да я вообще то узнаю старый добрый Спартачок
+3
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Геннадий Тёкин
Ну да, при Лёни такого же не было)).
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Честный контроль
А может самому Лёне дать потренировать клуб. Или лучше дуэтом с Заремой! Думаю тренерская связка огонь была бы. И нам всем понравится.А уж медийность то какая...ууу...
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Не уверен!!
У Спартак в первом тайме вышли 5 игроков нападения, которые по сути одинаковые функции на поле выполнять, и всего лишь выход Умярова изменил все игру. Но Зенит уже закопал я к этому времени и играл по счету
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Сергей Буевич
молчал бы
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Пользователь Имени
Зачем был нужен Абаскалю Медина понять сложно, но и тренер у нас порой заигрывается в постоянные смены позиций, где например играл Мартинс понять сложно, хотя как по мне игрок для нашего чемпионата классный, но играет от случаю к случаю и очень высоко. Одно дело тасовать в атаке, что добавляет проблем обороне соперника или иметь активные фланги, но игра в обороне, когда полузащита должна опускаться и помогать это конечно нечто. С Зенитом добавил проблем Джикия, такого Георгия не помню давно, инертный, эмоционально зажатый.
В этом матче перегорели, но и Абаскаль порой сам себя переигрывает ещё до матча
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Вова Пупкин
Такие ещё недавние "мегарекордсмены" по 5-ти глупым победам над всяким шлаком - уже на 6 месте! И это ещё не вечер...🤣🤣🤣
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med
Ответ Андрей Петров
Да всё нормально, если бы не жёлтая карточка Игнатову была бы другая игра))
Конечно, опять все дело в судье. Как всегда.
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Verhovn
Ответ Ракелль
Да я вообще то узнаю старый добрый Спартачок
А по-моему, всё как всегда.)
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Юрий Р.
Как отошёл от дел, так сразу адекватную оценку даёт.
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Evgen51Sever
Ответ Андрей Петров
Да всё нормально, если бы не жёлтая карточка Игнатову была бы другая игра))
Ты только прикинь, как бы Спартак разнёс Зенит, если бы судьи вообще не вышли на поле!
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