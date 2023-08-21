Федун о «Спартаке»: «Непонятно, почему каждый раз новый состав. Творческие поиски Абаскаля не идут на пользу команде»

Леонид Федун не одобряет непостоянство Гильермо Абаскаля при выборе состава.

– В чем лично вы видите причину поражения «Спартака» от « »?

– Ответ и прост, и непрост. Прост в том, что «Зенит» играл лучше. Полузащита, которая была у «Зенита», с , и , сильнее нашей средней линии. Это первое.

Второе: на мой взгляд, не мое дело критиковать тренера, но непонятно, почему каждый раз выбирается новый состав и отсутствует сыгранность. Было видно, что не угадал с составом. Только после перерыва и до второго гола [«Зенита»] игра с нашей стороны шла активно. Были шансы сравнять, но снова подвела защита.

Я не знаю, в чем причина постоянных творческих поисков Абаскаля, но пока они не идут на пользу команде.

– Видите ли вы причины для отставки Гильермо Абаскаля?

– Не вижу! Слушайте, он молодой и амбициозный тренер, ему надо помогать. С тренером надо общаться, надо работать, подсказывать ему.

– Было мнение, что матч с «Зенитом» может стать определяющим в вопросе чемпионских амбиций «Спартака». Как вы к этому относитесь?

– Когда меня спрашивали после третьей игры, я говорил, что надо подождать встречи с «Зенитом». Я оказался прав. Пока одних амбиций не хватает.

В первую очередь необходимо стабилизировать состав, понять, на каких игроков можно опираться. За исключением Бонгонды, ни один трансфер команду не усилил. Более того, перебор игроков может вызвать напряжение, что тоже не пойдет на пользу, – сказал бывший президент «Спартака».

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку