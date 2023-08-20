Абаскаль про 1:3 с «Зенитом»: «Результат несправедлив. Соперник почти не создавал моментов»

Гильермо Абаскаль считает, что «Зенит» не заслужил победу над «Спартаком» (3:1).

«Команда хотела победить во что бы то ни стало. Начало было хорошим. Нужно отметить пару моментов, которые были, когда мы заходили в так называемую золотую зону. Отдавали передачи под себя – были два момента, но не реализовали.

Потом мы отдали пространство сопернику. Возможно, играли слишком широко. Во втором тайме, за исключением 3 моментов со стороны соперника, все было хорошо. Но потеряли концентрацию, позволили забить сопернику.

Были моменты у . Могли сделать счет 2:2.

Считаю, результат несправедлив. Соперник почти не создавал моментов у наших ворот.

Нужно продолжать верить в ребят и идти вперед. Будем продолжать работу и исправлять ошибки, которые мы имеем», – сказал главный тренер « ».

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