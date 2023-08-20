Абаскаль про 1:3 с «Зенитом»: «Результат несправедлив. Соперник почти не создавал моментов»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Тео Бонгонда Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль считает, что «Зенит» не заслужил победу над «Спартаком» (3:1).

«Команда хотела победить во что бы то ни стало. Начало было хорошим. Нужно отметить пару моментов, которые были, когда мы заходили в так называемую золотую зону. Отдавали передачи под себя – были два момента, но не реализовали.

Потом мы отдали пространство сопернику. Возможно, играли слишком широко. Во втором тайме, за исключением 3 моментов со стороны соперника, все было хорошо. Но потеряли концентрацию, позволили забить сопернику.

Были моменты у Бонгонда. Могли сделать счет 2:2.

Считаю, результат несправедлив. Соперник почти не создавал моментов у наших ворот.

Нужно продолжать верить в ребят и идти вперед. Будем продолжать работу и исправлять ошибки, которые мы имеем», – сказал главный тренер «Спартака».

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117 комментариев

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pavasaris
А ведь когда-то он казался адекватным...
+144
-10
+134
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Vitality99
Несите нового,с этим всё понятно)
+95
-7
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kilo_gilo
говорит тренер, команда которого забила гол с пенальти, назначенного за касание мизинца игрока соперника👍
+83
-3
+80
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Oleg Olegov
"Отдавали передачи под себя"

-Мужчина, проснитесь, вы отдаете передачи под себя.
-А я и не сплю.
+60
-1
+59
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AliGi
О, тарасовский борщ хорошо пошел
+48
-5
+43
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КИРИЛЛ УСТИНОВ
помимо голов 💯 моменты у Касьерры, Сергеева, Мантуан. У Спартака из по-настоящему опасного - удар Промеса с острого угла. Всё. Вот не стыдно вообще так позориться? Или надеется, что кроме него матч никто не видел 🤔
+42
0
+42
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llolishe
Ответ pavasaris
А ведь когда-то он казался адекватным...
Тарасовский борщ ни одного человека изменил
+46
-4
+42
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Данко Лазович
Ну наконец показывает кто тут тренер, а кто физрук)) ахахах)
+26
0
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Groznyi2024
Ответ pavasaris
А ведь когда-то он казался адекватным...
Так цикл же
+23
-2
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Михо
Что то поплыл совсем, желтая игру сломала, теперь это
+21
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Артур Артур
Моменты не создавали,но голы как-то забили однако...
+21
-1
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9черное
Зарему видел кто-нибудь?
+21
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Александр Суряев
Ответ 9черное
Зарему видел кто-нибудь?
Ставь плюс, если хочешь прочитать ее комментарий.
+18
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mr.racoon
если команда соперника "не создаёт моментов", но при этом тебе залетает 3 гола и перекладина - к тебе как тренеру ещё больше вопросов появляется
+12
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Andrey Konovalov
Ахахахаха
1:3 и соперник не создал моментов 😂😂😂
+11
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Циник Петербургский
Ответ Артур Артур
Моменты не создавали,но голы как-то забили однако...
Ветром надуло. Судья желтой карточкой мячи в ворота Спартака пропихнул. Заговор, опять же...
+10
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Deca
..Соперник почти не создал моментов у наших ворот...результат не справедлив

Пхахахаха
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blаncо
По уровню неадекватности почти догнал Мостового. Своего преемника.
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Очки Дани Алвеса
Чушь собачья. Зенит на таком классе переиграл Спартак, чуть ли не вполшага.
Уж насколько я хотел интриги в чемпионате, но у бразилов Зенита и Барриоса такой запас перед всеми остальными, что разговоры смешны. Спартак сколько раз в створ-то ударил? Один, два?
+9
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fil_spb
Интересно что в Спартаке не нашлось человека который бы слегка привел в чувство эту рыжую говорящую голову и Абаскаль продолжает закапывать сам себя. Человек ведь действительно описывает какую-то несуществующую реальность.
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Венгерский ветеринар Мацал Кошек
Здесь должно быть видео с Ютуба с Юозасом Будрайтисом из фильма "Даун Хаус")
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vendigo
не того тренера кличут сельдереем
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Zizu 5
Ответ llolishe
Тарасовский борщ ни одного человека изменил
учи когда использовать не, а когда ни) противоположный смысл получился)
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Mark Safa
Рыжий сегодня борща переел 🤯?
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jazzbender
Он дурак что ли?
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