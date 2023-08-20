Абаскаль про 1:3 с «Зенитом»: «Результат несправедлив. Соперник почти не создавал моментов»
Гильермо Абаскаль считает, что «Зенит» не заслужил победу над «Спартаком» (3:1).
«Команда хотела победить во что бы то ни стало. Начало было хорошим. Нужно отметить пару моментов, которые были, когда мы заходили в так называемую золотую зону. Отдавали передачи под себя – были два момента, но не реализовали.
Потом мы отдали пространство сопернику. Возможно, играли слишком широко. Во втором тайме, за исключением 3 моментов со стороны соперника, все было хорошо. Но потеряли концентрацию, позволили забить сопернику.
Были моменты у Бонгонда. Могли сделать счет 2:2.
Считаю, результат несправедлив. Соперник почти не создавал моментов у наших ворот.
Нужно продолжать верить в ребят и идти вперед. Будем продолжать работу и исправлять ошибки, которые мы имеем», – сказал главный тренер «Спартака».
Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку
-Мужчина, проснитесь, вы отдаете передачи под себя.
-А я и не сплю.
1:3 и соперник не создал моментов 😂😂😂
Пхахахаха
Уж насколько я хотел интриги в чемпионате, но у бразилов Зенита и Барриоса такой запас перед всеми остальными, что разговоры смешны. Спартак сколько раз в створ-то ударил? Один, два?