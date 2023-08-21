Трансфер Зайнутдинова в «Бешикташ» зарегистрирован. Контракт – до июня 2027-го

Трансфер Бахтиера Зайнутдинова из ЦСКА в «Бешикташ» зарегистрирован.

На сайте Турецкой футбольной федерации появился профиль полузащитника, а также – информация о сроке его контракта с « ». Соглашение рассчитано до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что получит за 5 млн евро и 15% от суммы перепродажи. Сообщалось, что зарплата полузащитника в Турции составит 1,2 млн евро.

Статистику 25-летнего полузащитника можно изучить здесь.

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