Трансфер Зайнутдинова в «Бешикташ» зарегистрирован. Контракт – до июня 2027-го
Трансфер Бахтиера Зайнутдинова из ЦСКА в «Бешикташ» зарегистрирован.
На сайте Турецкой футбольной федерации появился профиль полузащитника, а также – информация о сроке его контракта с «Бешикташем». Соглашение рассчитано до 30 июня 2027 года.
Ранее сообщалось, что ЦСКА получит за Зайнутдинова 5 млн евро и 15% от суммы перепродажи. Сообщалось, что зарплата полузащитника в Турции составит 1,2 млн евро.
Статистику 25-летнего полузащитника можно изучить здесь.
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