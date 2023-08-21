Трансфер Зайнутдинова в «Бешикташ» зарегистрирован. Контракт – до июня 2027-го

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Бешикташ высшая лига Турция возможные трансферы Федерация футбола Турции Бахтиер Зайнутдинов Футбол

Трансфер Бахтиера Зайнутдинова из ЦСКА в «Бешикташ» зарегистрирован.

На сайте Турецкой футбольной федерации появился профиль полузащитника, а также – информация о сроке его контракта с «Бешикташем». Соглашение рассчитано до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что ЦСКА получит за Зайнутдинова 5 млн евро и 15% от суммы перепродажи. Сообщалось, что зарплата полузащитника в Турции составит 1,2 млн евро.

Статистику 25-летнего полузащитника можно изучить здесь.

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9 комментариев

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ARIGAMI ARIGAMI
Удачи
+4
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angliiskiilion
один из лучших игроков сборной КЗ
+1
0
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St.7
Успехов в дальнейшем.
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Док163
топ. молодец. все у него получится.
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Jedef
через полгода как Хвича перейдёт в Реал Сосьедад Захаряна и возьмёт Ла Лигу
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Shuller18
Успехов, Баха
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Bobby Shmonka
Ответ Jedef
через полгода как Хвича перейдёт в Реал Сосьедад Захаряна и возьмёт Ла Лигу
ахаха
0
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