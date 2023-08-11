ЦСКА продаст Зайнутдинова «Бешикташу» за 5 млн евро и 15% от перепродажи (Иван Карпов)

Бахтиер Зайнутдинов близок к переходу из ЦСКА в «Бешикташ».

Турецкий клуб приобретет 25-летнего казахстанского полузащитника за пять миллионов евро плюс 15 процентов от перепродажи, об этом сообщает журналист Иван Карпов.

Отмечается, что в начале следующей недели футболист отправится в Стамбул для прохождения медосмотра и подписания контракта.

выступает за с сезона-2020/21. Он перешел в команду из «Ростова». В нынешнем сезоне Мир хавбек провел три матча.