ЦСКА продаст Зайнутдинова «Бешикташу» за 5 млн евро и 15% от перепродажи (Иван Карпов)
Бахтиер Зайнутдинов близок к переходу из ЦСКА в «Бешикташ».
Турецкий клуб приобретет 25-летнего казахстанского полузащитника за пять миллионов евро плюс 15 процентов от перепродажи, об этом сообщает журналист Иван Карпов.
Отмечается, что в начале следующей недели футболист отправится в Стамбул для прохождения медосмотра и подписания контракта.
Бахтиер Зайнутдинов выступает за ЦСКА с сезона-2020/21. Он перешел в команду из «Ростова». В нынешнем сезоне Мир РПЛ хавбек провел три матча.
Но если обещало руководство отпустить, то надо держать слово.
Нужно искать замену, вроде было пару новостей о каком-то Парагвайце и о еще каком-то защитнике из Клермона.
Ну или будет играть Обляков опять слева или придется ставить Рядно, он вроде что-то умеет, но как мы видим и ошибается в простых ситуациях, так что пока сложно рассчитывать, что он прям игрок старта на постоянной основе. Да и по комплекции он больше на ЦЗ похож.
но кем играть собираемся - совершенно не понимаю.
толку от этих продаж, если деньги никуда не тратятся. 7 млн за Медину, 5 за Баху, потенциальные 5-6-7 млн евро - а купили одного молодого узбека за 500к.