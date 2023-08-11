ЦСКА продаст Зайнутдинова «Бешикташу» за 5 млн евро и 15% от перепродажи (Иван Карпов)

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Бешикташ высшая лига Турция возможные трансферы Бахтиер Зайнутдинов Футбол

Бахтиер Зайнутдинов близок к переходу из ЦСКА в «Бешикташ».

Турецкий клуб приобретет 25-летнего казахстанского полузащитника за пять миллионов евро плюс 15 процентов от перепродажи, об этом сообщает журналист Иван Карпов.

Отмечается, что в начале следующей недели футболист отправится в Стамбул для прохождения медосмотра и подписания контракта.

Бахтиер Зайнутдинов выступает за ЦСКА с сезона-2020/21. Он перешел в команду из «Ростова». В нынешнем сезоне Мир РПЛ хавбек провел три матча.

27 комментариев

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Кирилл
Баху невероятно будет грустно потерять: универсал, невероятный игрок и просто душевный человек судя по влогам ЦСКА…

Но если обещало руководство отпустить, то надо держать слово.
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Tony.B.
Чем ЦСКА приятен, в сравнении с тем же Динамо. Всегда идут навстречу игрокам, если кончено предложения не совсем смешные, как по Карвальо в свое время. Все всё понимают, как Захаряна никто удерживать не собирается. Того же Марио спокойно вошли в положение и отпустили. На самом деле по адекватности, считаю у коней одно из самых, если не самое, лучшее руководство.
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Вячеслав Маевский
добротный игрок
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Давид Кочинян
Насильно удерживать нет смысла. Удачи ему в карьере и попасть в большой европейский клуб!
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Alex Metallov
Ответ Кирилл
Баху невероятно будет грустно потерять: универсал, невероятный игрок и просто душевный человек судя по влогам ЦСКА… Но если обещало руководство отпустить, то надо держать слово.
Да, безусловно обидно. За эти три года к нему все привыкли. Но в тоже самое время отчасти можно понять почему продают. Предлагают хорошие деньги, в нынешний период ЦСКА зарабатывает, как может. Ну и плюс все же нельзя не отметить, что Баха в последнее время часто травмы получает. Считай всю последнюю весну пропустил.
Нужно искать замену, вроде было пару новостей о каком-то Парагвайце и о еще каком-то защитнике из Клермона.
Ну или будет играть Обляков опять слева или придется ставить Рядно, он вроде что-то умеет, но как мы видим и ошибается в простых ситуациях, так что пока сложно рассчитывать, что он прям игрок старта на постоянной основе. Да и по комплекции он больше на ЦЗ похож.
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Olga.t
Потеря для ЦСКА, жаль отдавать такого игрока. Спасибо Бахтияру за командную игру и удачи в новой команде.
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tankist231
Ответ Tony.B.
Чем ЦСКА приятен, в сравнении с тем же Динамо. Всегда идут навстречу игрокам, если кончено предложения не совсем смешные, как по Карвальо в свое время. Все всё понимают, как Захаряна никто удерживать не собирается. Того же Марио спокойно вошли в положение и отпустили. На самом деле по адекватности, считаю у коней одно из самых, если не самое, лучшее руководство.
Ну с чаловым они себя вели так же как динамики с захаряном, хотя захаряна возможно и продадут, в отличие от чалова
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Shuller18
Последний пусть свет выключит, как говорится...
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Юрий Тюмин
Скамейка большая у ЦСКА.можь еще кого отдать...трансферы ломятся ...матч с Факелом руководство не научил
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Mihmesh35
Удачи Бахтиёру, он заслужил этот шанс
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Роман Трунов
Ответ Кирилл
Баху невероятно будет грустно потерять: универсал, невероятный игрок и просто душевный человек судя по влогам ЦСКА… Но если обещало руководство отпустить, то надо держать слово.
Согласен, а ещё кто будет за Абоссом следить
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ARKANI
Малрвато, конечно. Хотя Баху весь год травмы мучали, так что может оно и к лучшему.
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nhjgfc2djf
Бактиера понимаю, ему удачи! А ЦСКА опять в беде… впрочем, чемпионат все равно никому не нужен, не вылететь и ладно
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Dottore
Удачи Бахе!
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Стас Густяков
Вот даже слов нет как бомбит... Когда на вход кто нибудь то будет..... Бахе удачи...
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Серёга Соколов
Можно расходиться
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Контрольный выстрел
Не, это все чудесно, красиво и тыпы. Покупки где???
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Egor Aleksandrovich
если обещали отпустить - надо отдавать, как бы грустно не было.
но кем играть собираемся - совершенно не понимаю.
толку от этих продаж, если деньги никуда не тратятся. 7 млн за Медину, 5 за Баху, потенциальные 5-6-7 млн евро - а купили одного молодого узбека за 500к.
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Vjacheslav
лучших на выход; забалотные рулят; команда без целей.
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Встречный ветер
Федотов вроде говорил что обойма сейчас ,12-13 футболистов. Это слишком много ,ведь на поле 11 игроков ,вот и продаем лишних.
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Юрий Тюмин
Не кого не взяв ключевых игроков отдовать ..безумцы ..провал в сезоне
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Aleksey Yashin
Надеюсь потом продадут в Челси за 110 млн, % нормальный будет)
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Владддд
Ответ Tony.B.
Чем ЦСКА приятен, в сравнении с тем же Динамо. Всегда идут навстречу игрокам, если кончено предложения не совсем смешные, как по Карвальо в свое время. Все всё понимают, как Захаряна никто удерживать не собирается. Того же Марио спокойно вошли в положение и отпустили. На самом деле по адекватности, считаю у коней одно из самых, если не самое, лучшее руководство.
Чалов, Хонда, Джанер...
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Встречный ветер
Ответ Контрольный выстрел
Не, это все чудесно, красиво и тыпы. Покупки где???
Зачем? Достаточно слов руководства,что у ЦСКА всегда амбиции чемпионские,и цель быть первым. На этом и доедем. А если серьезно,напрягает все это,да.
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