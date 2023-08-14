Зайнутдинов подписал контракт с «Бешикташем». Зарплата хавбека ЦСКА – 1,2 млн евро (Sport24)

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Бешикташ высшая лига Турция возможные трансферы Бахтиер Зайнутдинов Футбол

Бахтиер Зайнутдинов завершает переход из ЦСКА в «Бешикташ».

Полузащитник подписал со стамбульцами контракт до 2027 года, утверждает Sport24.

Зарплата игрока сборной Казахстана составит около 1,2 миллиона евро за сезон.

Ранее сообщалось, что ЦСКА продаст Зайнутдинова «Бешикташу» за 5 млн евро и 15% от перепродажи.

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41 комментарий

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Shuller18
Бахе удачи, один из лучших трансферов за последние годы. Но скоро ЦСКА на стартовый состав не наскребет
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Marcus Varro
Молодцы, что отпустили и не стали палки в колеса ставить. Удачи Зайнутдинову в дальнейшей карьере.
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Aleksey Novikov
Удачи Баха
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Aleksey Yashin
Удачи и без травм! По самоотдаче никогда не было к нему вопросов!
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Никита Самарин
Ответ Shuller18
Бахе удачи, один из лучших трансферов за последние годы. Но скоро ЦСКА на стартовый состав не наскребет
Баха реально круто играл на старте сезона, странно что ЦСКА продаёт его всего за 5 млн., турок можно было и на 7 млн. раскрутить.
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makes
остаётся пожелать удачи. парень своим трудом пробился туда где он сейчас. дальше - больше. молодец.
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Стас Густяков
До Свиданья Баха. Спасибо за игру и удачи тебе... И смотри без травм...
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Nick Crosier
Он один из лкчших. Это потеря.
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spain2011
Ответ Никита Самарин
Баха реально круто играл на старте сезона, странно что ЦСКА продаёт его всего за 5 млн., турок можно было и на 7 млн. раскрутить.
Вроде как ЦСКА получит ещё 15% с перепродажи
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Артём Амирджанян
Баха, ты всегда будешь в наших сердцах❤️💙
+4
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Заборостроитель
Трансфер на вход: бутсы из кожи кенгуру для игроков😀
А так удачи в новой команде и со сборной.
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MURA
Тут надо учитывать и желание игрока играть и показать себя в Еврокубках с перспективой попасть в топ чемпионаты , чего к сожалению...
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Алексей Полиенков
Очередное ослабление команды 😭. Бабаев, где трансферы на вход???
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Домоседов
Ответ Алексей Полиенков
Очередное ослабление команды 😭. Бабаев, где трансферы на вход???
Перечисли команде денег, будут тебе трансферы
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Молодец Баха. И игрок хороший и человек . И сам себя вывел в люди. Выкупил контракт, что бы попасть в Ростов. Но и у нас не стал себя связывать тяжёлым контрактом по выкупу. Потому без проблем перешёл в ЦСКА. Карпин очень не хотел, что бы Баха уходил. Удачи!
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.ru
ушёл на повышение... зарплаты
Бахе удачи в новом клубе и в сборной...
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Алексей Смирнов
Жаль, конечно. Но понимаемо.

База, спасибо и удачи в дальнейшей карьере!
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Babusya
Бахтиеру удачи и спасибо! Ну и..? Где новые трансферы, когда увидим узбека в составе?
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CSKA\LAZIO\Netherlands
Ответ Домоседов
Да меня в целом поражают болельщики любого клуба, которые орут "Где трансферы?", хотя сами в последний раз прибыль приносили, когда 10 лет назад на футбол ходили
Согласен с тобой, всё же хотят жить хорошо и есть чёрную икру(такой себе пример) каждый день, просто либо не хватает финансов либо не хватает возможности. Ясно, что нужны игроки высокого уровня и за приемлимые $, но если посмотреть на общую ситуацию🤷‍♂️, то нечем заманивать, а "перекармливать", нет ресурса
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Contiliano
Спасибо ЦСКА и их адекватным болельщикам, что тепло отзываетесь о нашем игроке, не то что "эксперт" Пономарев.
Надеюсь этот трамплин повторит путь Кима из Фенера
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vosmak
Ответ Shuller18
Бахе удачи, один из лучших трансферов за последние годы. Но скоро ЦСКА на стартовый состав не наскребет
Как я понимаю,ЦСКА делает ставку на свою молодёжку,выигрывавшую чемпионат.
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Slavnov
Ответ Домоседов
А почему ВЭБ вообще тратит деньги на всяких Рош?
у цска и без вэба деньги есть,от трансферов,медина 6,казах 6,еще вроде кого то продали
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Alexis 5715
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Бабаев увидел игру Рядно и решил ещё одного продать... Где деньги Лебовски
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Dark_Darkin
👏👏👏👏👏
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Домоседов
Ответ Алексей Полиенков
А деньги за продажу Медины куда уже делись?
Не знаю, этот вопрос лучше задать клубу, я не имею привычки лезть в чужие дела
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