Зайнутдинов подписал контракт с «Бешикташем». Зарплата хавбека ЦСКА – 1,2 млн евро (Sport24)

Бахтиер Зайнутдинов завершает переход из ЦСКА в «Бешикташ».

Полузащитник подписал со стамбульцами контракт до 2027 года, утверждает Sport24.

Зарплата игрока сборной Казахстана составит около 1,2 миллиона евро за сезон.

Ранее сообщалось, что продаст « » за 5 млн евро и 15% от перепродажи.

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