Зайнутдинов подписал контракт с «Бешикташем». Зарплата хавбека ЦСКА – 1,2 млн евро (Sport24)
Бахтиер Зайнутдинов завершает переход из ЦСКА в «Бешикташ».
Полузащитник подписал со стамбульцами контракт до 2027 года, утверждает Sport24.
Зарплата игрока сборной Казахстана составит около 1,2 миллиона евро за сезон.
Ранее сообщалось, что ЦСКА продаст Зайнутдинова «Бешикташу» за 5 млн евро и 15% от перепродажи.
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
А так удачи в новой команде и со сборной.
Бахе удачи в новом клубе и в сборной...
База, спасибо и удачи в дальнейшей карьере!
Надеюсь этот трамплин повторит путь Кима из Фенера