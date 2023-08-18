Зайнутдинов прилетел в Стамбул и сфотографировался в футболке «Бешикташа»
Бахтиер Зайнутдинов прибыл в Турцию для завершения перехода в «Бешикташ».
Пресс-служба стамбульцев опубликовала несколько фотографий 25-летнего хавбека в клубной футболке.
В аэропорту полузащитника ЦСКА и сборной Казахстана встречали болельщики и вице-президент турецкой команды Серхан Четинсая.
ЦСКА в четверг подтвердил, что достиг договоренности с «Бешикташем» о трансфере Зайнутдинова.
Ожидается, что армейцы получат за игрока пять миллионов евро плюс 15 процентов от перепродажи.
Фото: twitter.com/Besiktas
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