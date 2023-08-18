Зайнутдинов прилетел в Стамбул и сфотографировался в футболке «Бешикташа»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Бешикташ высшая лига Турция трансферы Бахтиер Зайнутдинов Футбол

Бахтиер Зайнутдинов прибыл в Турцию для завершения перехода в «Бешикташ».

Пресс-служба стамбульцев опубликовала несколько фотографий 25-летнего хавбека в клубной футболке.

В аэропорту полузащитника ЦСКА и сборной Казахстана встречали болельщики и вице-президент турецкой команды Серхан Четинсая.

ЦСКА в четверг подтвердил, что достиг договоренности с «Бешикташем» о трансфере Зайнутдинова.

Ожидается, что армейцы получат за игрока пять миллионов евро плюс 15 процентов от перепродажи.

Фото: twitter.com/Besiktas

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12 комментариев

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TaR
Удачи! Хороший игрок
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Mark Safa
Жаль, но удачи 🥲
+6
-1
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AlbertDav
У турков , конечно, нереальный фанатизм к футболу и любимым клубам! Встречают как большую звезду👏
+5
-1
+4
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Дима Карелин
Ждём Арсена тоже с фоткой
+4
-1
+3
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Exciter
Весь Казахстан теперь за Бешикташ!
+2
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Balt
Пока фотки с Бабаевым не будет - не поверю!
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Alexander Prokofyev
Лучше б в Аль Хилаль перешёл
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Николай Корягин
У ЦСКА теперь хоть 11 человек на игру набирается?
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MonkeyMeister
Прикольно, конечно, но покупать кого-то будут вообще??
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athlete
он казах или узбек? у казахов нет такого имени и тем более фамилии.
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