Зайнутдинов прилетел в Стамбул и сфотографировался в футболке «Бешикташа»

Бахтиер Зайнутдинов прибыл в Турцию для завершения перехода в «Бешикташ».

Пресс-служба стамбульцев опубликовала несколько фотографий 25-летнего хавбека в клубной футболке.

В аэропорту полузащитника ЦСКА и сборной Казахстана встречали болельщики и вице-президент турецкой команды Серхан Четинсая.

в четверг подтвердил, что достиг договоренности с «Бешикташем» о трансфере .

Ожидается, что армейцы получат за игрока пять миллионов евро плюс 15 процентов от перепродажи.

Фото: twitter.com/Besiktas

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