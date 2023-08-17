Зайнутдинов сегодня попрощался с игроками ЦСКА. Его трансфер в «Бешикташ» полностью согласован

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Бешикташ высшая лига Турция возможные трансферы Бахтиер Зайнутдинов Чемпионат.com Футбол

Бахтиер Зайнутдинов переходит в «Бешикташ» из ЦСКА.

Клубы полностью договорились о трансфере футболиста и согласовали все финансовые детали, сообщает «Чемпионат» со ссылкой источник, знакомый с ситуацией.

Зайнутдинов после сегодняшней тренировки попрощался с партнерами по команде. Она стала для него последней в составе ЦСКА.

Сообщалось, что за Бахтиера ЦСКА получит 5 млн евро и 15% от суммы последующей продажи. Зарплата игрока в новом клубе составит 1,2 млн евро.

ЦСКА купил Зайнутдинова у «Ростова» летом 2020 года за 2 млн евро. За это время Бактиер сыграл 85 матчей, в которых забил семь голов.

Статистику 25-летнего игрока сборной Казахстана можно изучить здесь.

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23 комментария

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Артём Амирджанян
Удачи тебе ,Баха! В каждом матче всегда выкладывался на все 100%
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angry horse
Спасибо, Баха!
Удачи в дальнейшей карьере✊
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RedArmyUnited
Баха заслужил, но почему так продешевили. Хотя бы 7 млн за него.
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Ruslan Gunkin
Бабаев, когда трансферы на вход? Меньше месяца до закрытия ТО
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Сергей48
Бахтиер, помог команде, за время выступления. По человечи простился! Удачи ему и в сборной и в Бешикташе!
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Тимур Таубаев
Очень грустно наблюдать за любимым ЦСКА…. Баха очень нравится как игрок , и где такого универсала и на левый фланг мы найдём ?( ещё если и Чалова продадут , то вообще достойного состава не будет..
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Ilya Shilovskiy
Цска таким темпом скоро будет исключительно русскими играть, и тем не менее, играть неплохо
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ZONE85
Ответ RedArmyUnited
Баха заслужил, но почему так продешевили. Хотя бы 7 млн за него.
Согласен. Но видимо были договоренности не препятствовать. Плюс наверное деньги очень нужны.
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r925h8kffj
Ответ RedArmyUnited
Баха заслужил, но почему так продешевили. Хотя бы 7 млн за него.
Может они не хотели давать 7 а Баха говорят очень хотел
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Артем Шелудков
Молодцы, что не стали выбивать цену и ставить палки в колеса Бахе, он своей игрой все докажет, и эти 15% от перепродажи потом еще могут перекрыть сегодняшние 5 млн
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Владимир Лоншаков
Печально всё это. Клуб, в основном, делает деньги на бизнесе, игнорируя своих болельщиков, которые хотят видеть ЦСКА, если не всегда первым, то, по крайней мере, очень часто первыми быть, как при Газзаеве, Слуцком. А так, не давая шансов перспективным своим ребятам, не преобретая качественных игроков, шарахаются из стороны в сторону, с какими-то неучами, типа Заболотного, думая, что заняв, случайно, второе место и чудом, выиграв Кубок, можно дальше так играть и ждать первого места, увы, не получится, что подтверждают два последних матча с сочинцами и Воронежем. Качественных игроков продавая, оставаясь с посредственностью, вряд ли можно надеяться на удачный финиш команды.
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МТБ
Ну, окей. Неплохой игрок, но ничего особого за 3 года вспомнить не получается, кроме гола задницей.
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ne ravnodushen
Классно играл! Удачи тебе парень!
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Алексей Ильин
Вы что творите с командой российской армии, ))яди !
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riverman1980
отдали за копейки очередного игрока основы.
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App. Bs
Удачи,Баха!Только зачем ЦСКА было пробовать его...
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Павел Бердышев
Всё хорошо, неплохая сумма за Баху. Но, есть вопрос: кто будет играть?
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OneLad
ЦСКА играет в рулетку. На вход лишь один и тот молодой, не ясно как впишется. В защите проблемы, академия пока справляется, но надолго ли. А травмы по прежнему косят состав. Посмотрим куда направят пополненный бюджет. Медину отпустили, из полученных денег, мизер выделили на трансфер
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GadyaCSKA
Жаль , в ЦСКА сейчас нужен . Удачи , Баха
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Alex_07.
Прощай, Баха! Лучший универсал ЦСКА! ❤️💙
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Кирилл
Удачи Бахе в дальнейшей карьере !

Отличный игрок с классными человеческими качествами, судя по всем влогам ЦСКА !
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