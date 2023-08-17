Зайнутдинов сегодня попрощался с игроками ЦСКА. Его трансфер в «Бешикташ» полностью согласован

Бахтиер Зайнутдинов переходит в «Бешикташ» из ЦСКА.

Клубы полностью договорились о трансфере футболиста и согласовали все финансовые детали, сообщает «Чемпионат» со ссылкой источник, знакомый с ситуацией.

Зайнутдинов после сегодняшней тренировки попрощался с партнерами по команде. Она стала для него последней в составе ЦСКА.

Сообщалось, что за Бахтиера ЦСКА получит 5 млн евро и 15% от суммы последующей продажи. Зарплата игрока в новом клубе составит 1,2 млн евро.

ЦСКА купил у «Ростова» летом 2020 года за 2 млн евро. За это время Бактиер сыграл 85 матчей, в которых забил семь голов.

Статистику 25-летнего игрока сборной Казахстана можно изучить здесь.

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