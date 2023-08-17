ЦСКА: «С «Бешикташем» достигнута принципиальная договоренность о переходе Зайнутдинова»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Бешикташ высшая лига Турция трансферы Бахтиер Зайнутдинов Кирилл Брейдо Футбол

ЦСКА подтвердил предстоящий переход Бахтиера Зайнутдинова в лигу Турции.

«Как верно пишут в СМИ, ЦСКА и «Бешикташ» достигли принципиальной договоренности о переходе Бахтиера Зайнутдинова. Клуб пошел навстречу Бахе, и уже сегодня он отправился на медобследование в Стамбул.

Баха попрощался с командой на базе, а затем приехал на стадион попрощаться с сотрудниками офиса.

При выполнении всех оговоренных клубами условий трансферный контракт вступит в силу. Разумеется, мы об этом дополнительно сообщим», – написал директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо.

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24 комментария

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Саня Конопля
Баха топовый игрок по меркам РПЛ...Жаль расставаться... Удачи в Турции!
+59
0
+59
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Арасланов Роман
Удачи Зайнутдинову!
+32
0
+32
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Кирилл
Спасибо Бахе за эти сезоны в армейском клубе !

Надеюсь, еще пересекутся на футбольном поле )
+20
0
+20
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.ru
Баха попрощался с командой на базе, а затем приехал на стадион попрощаться с сотрудниками офиса...
хорошо играл, красиво ушёл... удачи
+17
-1
+16
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Саня Конопля
Ответ Mark Safa
РПЛ не так сильно отличается от турецкой лиге, поэтому может и там топам станет)))
Надеюсь.Обидно такого игрока терять,но теперь надеюсь за него в еврокубках попереживать)))
+11
0
+11
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Mark Safa
Ответ Арасланов Роман
Удачи Зайнутдинову!
Жаль что уходить, но для самого Зайнутдинову это шаг в перед, поэтому только удачи!
+9
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+9
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dreamstep
Удачи конечно Бахтияру! Но это критичное ослабление ЦСКА, теперь пора бы и покупать кого-то.
+6
0
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Mark Safa
Ответ Саня Конопля
Баха топовый игрок по меркам РПЛ...Жаль расставаться... Удачи в Турции!
РПЛ не так сильно отличается от турецкой лиге, поэтому может и там топам станет)))
+6
0
+6
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Carlos
Ответ .ru
Баха попрощался с командой на базе, а затем приехал на стадион попрощаться с сотрудниками офиса... хорошо играл, красиво ушёл... удачи
Да не говори 👍
+4
0
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Александр Трифон0в
Как хорошо, а то в ЦСКА явный перебор игроков, в заявку попасть невозможно, надо еще продать человек 5
+4
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+4
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Vagner01
Спасибо за все и удачи!
+3
0
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Mark Safa
Ответ Саня Конопля
Надеюсь.Обидно такого игрока терять,но теперь надеюсь за него в еврокубках попереживать)))
Согласен, хоть своих увидем:)
+2
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Красная стрела
Надо вернуть Вагнера и Серегу Игнашевича😁
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Саня Конопля
Ответ Рокко Сиффредди
В этом сезоне максимум лига конференций
Ну на нашу, Армейскую, банду я бы и там не отказался бы посмотреть.Например вывеска ЦСКА - Бешикташ)
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Рокко Сиффредди
Ответ Саня Конопля
Надеюсь.Обидно такого игрока терять,но теперь надеюсь за него в еврокубках попереживать)))
В этом сезоне максимум лига конференций
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NikoVinkovic
Я так понимаю, деньги за Давилу не прошли.
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Кирилл.С-Пб
Дербанят РПЛ как хотят...
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Сергей48
Удачи в Турции!
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Tresk2
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Жаль конечно. Но, продали казаха, а купили узбека.
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Tresk2
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Бахе удачи! Замена пришла из Пахтакора)))
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Dottore
Удачи Бахе! Главное без травм !
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Max Kolimbos
как и захарян перейдет
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Mark Safa
Окей, а когда трансферы? Или ЦСКА решил с своей академии играть??🤔
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