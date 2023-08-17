ЦСКА: «С «Бешикташем» достигнута принципиальная договоренность о переходе Зайнутдинова»
ЦСКА подтвердил предстоящий переход Бахтиера Зайнутдинова в лигу Турции.
«Как верно пишут в СМИ, ЦСКА и «Бешикташ» достигли принципиальной договоренности о переходе Бахтиера Зайнутдинова. Клуб пошел навстречу Бахе, и уже сегодня он отправился на медобследование в Стамбул.
Баха попрощался с командой на базе, а затем приехал на стадион попрощаться с сотрудниками офиса.
При выполнении всех оговоренных клубами условий трансферный контракт вступит в силу. Разумеется, мы об этом дополнительно сообщим», – написал директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо.
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Надеюсь, еще пересекутся на футбольном поле )
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