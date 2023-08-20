Кержаков о конфликте Дзюбы с журналистом: «Сам сталкивался в микст-зонах со странными вопросами. В прошлом году в Москве спрашивали, что у меня за еда, «шаверма» или «шаурма», с чем она»

Михаил Кержаков высказался о конфликте Артема Дзюбы с журналистом.

После матча 4-го тура Мир против «Крыльев Советов» (1:1), который форвард «Локомотива» пропускал из-за повреждения, Дзюба отказался общаться с журналистом «РБ Спорт» и ответил ему угрозой: «Слушай, ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну. Ты меня понял?». Позже КДК РФС дисквалифицировал форварда на 2 матча условно.

– Матч со « » пройдет в Москве, где недавно разгорелся скандал между журналистом и . Как вы относитесь к давлению со стороны прессы после игры?

– Отвечу так: если давление грамотное, профессиональное – это одно. Но я и сам сталкивался в микст-зонах с очень странными вопросами. Вот просто представьте себе: мы в прошлом году играем в Москве со «Спартаком», побеждаем 2:1, а меня в смешанной зоне начинают спрашивать о том, что у меня за еда в руке. А дальше половина вопросов – что входит в эту шаверму, с чем она, и вообще, «шаверма» или «шаурма» и так далее. Стою и не понимаю – это прикол или серьезно? Нашел, конечно, что ответить.

Но я это к тому, что есть профессионалы, которые и давление на тебя оказывают профессионально. Это нормально и интересно. А когда начинают разговор: «Слушай, а ты как считаешь…», почему-то с ходу начиная «тыкать», мне кажется, это не совсем красиво. Если даже тебя провоцируют на что-то, но делают это тонко – это прикольно. Ну, а если откровенно по-хамски… Люди ведь все разные, настроение у них разным бывает. И отреагировать каждый может по-своему, – сказал голкипер « ».

«Иди ты, ###, знаешь куда?» Дзюба, дисквалифицированный условно за инцидент с журналистом, остался недоволен комментариями на «Матч ТВ» про «вымученный» гол «Локомотива»

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?