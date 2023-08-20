Кержаков о конфликте Дзюбы с журналистом: «Сам сталкивался в микст-зонах со странными вопросами. В прошлом году в Москве спрашивали, что у меня за еда, «шаверма» или «шаурма», с чем она»

Теги Спартак Локомотив Зенит Артем Дзюба Михаил Кержаков премьер-лига Россия Матч ТВ Футбол

Михаил Кержаков высказался о конфликте Артема Дзюбы с журналистом.

После матча 4-го тура Мир РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1), который форвард «Локомотива» пропускал из-за повреждения, Дзюба отказался общаться с журналистом «РБ Спорт» и ответил ему угрозой: «Слушай, ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну. Ты меня понял?». Позже КДК РФС дисквалифицировал форварда на 2 матча условно.

– Матч со «Спартаком» пройдет в Москве, где недавно разгорелся скандал между журналистом и Артемом Дзюбой. Как вы относитесь к давлению со стороны прессы после игры?

– Отвечу так: если давление грамотное, профессиональное – это одно. Но я и сам сталкивался в микст-зонах с очень странными вопросами. Вот просто представьте себе: мы в прошлом году играем в Москве со «Спартаком», побеждаем 2:1, а меня в смешанной зоне начинают спрашивать о том, что у меня за еда в руке. А дальше половина вопросов – что входит в эту шаверму, с чем она, и вообще, «шаверма» или «шаурма» и так далее. Стою и не понимаю – это прикол или серьезно? Нашел, конечно, что ответить.

Но я это к тому, что есть профессионалы, которые и давление на тебя оказывают профессионально. Это нормально и интересно. А когда начинают разговор: «Слушай, а ты как считаешь…», почему-то с ходу начиная «тыкать», мне кажется, это не совсем красиво. Если даже тебя провоцируют на что-то, но делают это тонко – это прикольно. Ну, а если откровенно по-хамски… Люди ведь все разные, настроение у них разным бывает. И отреагировать каждый может по-своему, – сказал голкипер «Зенита».

«Иди ты, ###, знаешь куда?» Дзюба, дисквалифицированный условно за инцидент с журналистом, остался недоволен комментариями на «Матч ТВ» про «вымученный» гол «Локомотива»

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?

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15 комментариев

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Spaten
С курой же, очевидно))
+23
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+23
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Инженер Управляющий
среди журналистов большинство фрики и неадекваты, вопросы задавать не умеют, только за желтухой гонятся...
+16
-7
+9
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Ярик01
Поясни за хавчик. Сложно что ли.
+10
-1
+9
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Фут.Боль
Ответ Spaten
С курой же, очевидно))
2 шавермы с курой, пожалуйста, с доставкой до парадной.
+6
0
+6
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T622222
Какие вопросы такие и ответы
+4
0
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ParvizLNDRreal
Наконец-то адекватное мнение. А не хайповое, лишь бы Дзюбу очернить. При всём том, что относятся к нему неоднозначно. Но в тот момент, он не имел никакого отношения к игре. Человек с семьёй пришел на матч. Как болельщик. Посмотрел и собирался уходить. А какой то неадекват, при том аккредитованный как « Фото» бежит за ним на парковку и кричит на всю улицу, что Дзюба думает по поводу высказывания Шалимова. А КДК вообще клоуны. Человек не был заявлен на матч, не сидел на скамейке запасных. Прибыл на стадион как обычный болельщик со своей семьей. Но нет, он имеет отношение к матчу 🤦🏾‍♂️🤦🏾‍♂️🤦🏾‍♂️
+4
0
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Доктор Верховцев
Матч со «Спартаком» пройдет в Москве, где недавно разгорелся скандал...
Рыбы покрыты чешуёй. А вот если бы у них была шерсть, то в ней водились бы блохи!
+3
0
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goleodor
Нынешние журналисты - тиктокеры. Больше, чем на 20 секунд на одной теме не могут сосредоточится. Просто ловцы хайпа
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Barsa! bolshe chem klub
- Что это у тебя за еда в руке?
- Шаурма.
- а что за мясо
- Японская мраморная говядина Вагю.
- А ещё что?
- Чёрные трюфели в коньячном маринаде, мусс из маскарпоне со спаржей, лук-шалот, жёлтые черри, капуста Тах-цой, фенхель и ещё эолийские каперсы.
- а в обычном или сырном лаваше?
- в обычном.
- спасибо за интервью
+2
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Me1nik
Вспоминается Рязанцев с его пирожками))
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ЦСКА1960
Дзюбе задали нормальный вопрос, футбольный, а не про шаверму.
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xyg2rdwzx4
Тем не менее молодец, сдержался и не обещал засунуть шаверму в одно место журналисту)
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pogbadrogba
Ответ Spaten
С курой же, очевидно))
Нет, с пюреееешкой
Тутуру тутууууу
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Гамарджоба Генацвале
Ответ ParvizLNDRreal
Наконец-то адекватное мнение. А не хайповое, лишь бы Дзюбу очернить. При всём том, что относятся к нему неоднозначно. Но в тот момент, он не имел никакого отношения к игре. Человек с семьёй пришел на матч. Как болельщик. Посмотрел и собирался уходить. А какой то неадекват, при том аккредитованный как « Фото» бежит за ним на парковку и кричит на всю улицу, что Дзюба думает по поводу высказывания Шалимова. А КДК вообще клоуны. Человек не был заявлен на матч, не сидел на скамейке запасных. Прибыл на стадион как обычный болельщик со своей семьей. Но нет, он имеет отношение к матчу 🤦🏾‍♂️🤦🏾‍♂️🤦🏾‍♂️
КДК просто срубил денег в виде штрафа на хайповой теме.
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