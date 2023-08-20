Кержаков о конфликте Дзюбы с журналистом: «Сам сталкивался в микст-зонах со странными вопросами. В прошлом году в Москве спрашивали, что у меня за еда, «шаверма» или «шаурма», с чем она»
Михаил Кержаков высказался о конфликте Артема Дзюбы с журналистом.
После матча 4-го тура Мир РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1), который форвард «Локомотива» пропускал из-за повреждения, Дзюба отказался общаться с журналистом «РБ Спорт» и ответил ему угрозой: «Слушай, ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну. Ты меня понял?». Позже КДК РФС дисквалифицировал форварда на 2 матча условно.
– Матч со «Спартаком» пройдет в Москве, где недавно разгорелся скандал между журналистом и Артемом Дзюбой. Как вы относитесь к давлению со стороны прессы после игры?
– Отвечу так: если давление грамотное, профессиональное – это одно. Но я и сам сталкивался в микст-зонах с очень странными вопросами. Вот просто представьте себе: мы в прошлом году играем в Москве со «Спартаком», побеждаем 2:1, а меня в смешанной зоне начинают спрашивать о том, что у меня за еда в руке. А дальше половина вопросов – что входит в эту шаверму, с чем она, и вообще, «шаверма» или «шаурма» и так далее. Стою и не понимаю – это прикол или серьезно? Нашел, конечно, что ответить.
Но я это к тому, что есть профессионалы, которые и давление на тебя оказывают профессионально. Это нормально и интересно. А когда начинают разговор: «Слушай, а ты как считаешь…», почему-то с ходу начиная «тыкать», мне кажется, это не совсем красиво. Если даже тебя провоцируют на что-то, но делают это тонко – это прикольно. Ну, а если откровенно по-хамски… Люди ведь все разные, настроение у них разным бывает. И отреагировать каждый может по-своему, – сказал голкипер «Зенита».
«Иди ты, ###, знаешь куда?» Дзюба, дисквалифицированный условно за инцидент с журналистом, остался недоволен комментариями на «Матч ТВ» про «вымученный» гол «Локомотива»
Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?
Рыбы покрыты чешуёй. А вот если бы у них была шерсть, то в ней водились бы блохи!
- Шаурма.
- а что за мясо
- Японская мраморная говядина Вагю.
- А ещё что?
- Чёрные трюфели в коньячном маринаде, мусс из маскарпоне со спаржей, лук-шалот, жёлтые черри, капуста Тах-цой, фенхель и ещё эолийские каперсы.
- а в обычном или сырном лаваше?
- в обычном.
- спасибо за интервью
Тутуру тутууууу