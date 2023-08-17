Представитель Дзюбы: «Журналист откровенно провоцировал и получил то, чего хотел. Решение о дисквалификации удивительно»
Представитель Дзюбы осудил поведение журналиста, которому нагрубил игрок.
После игры «Локомотива» с «Крыльями Советов» Дзюба вступил в конфликт с журналистом, пообещав «засунуть ему телефон в одно место», если тот еще раз к нему подойдет.
КДК РФС по итогам инцидента принял решение дисквалифицировать форварда на два матча условно и оштрафовать нападающего на 50 тысяч рублей.
«Я до последнего не хотел комментировать эту ситуацию. Идет очень много звонков от журналистов. Но все эти события вокруг истории с [журналистом] Бородиным, в том числе заседание КДК, просто не оставляют другого выбора.
Для меня решение о дисквалификации Артема удивительно и непонятно. Получается, в наше время любой может ткнуть телефоном в лицо известному человеку, что‑то спросить, не представившись, не сообщив, какое издание представляет, и ждать, что ему будут давать интервью.
Если говорить о случае с журналистом Бородиным, то это было после матча, в котором Артем не принимал участия и вообще не был в заявке. Уверен, об этом было известно и самому журналисту.
Артем был с семьей: с женой, двумя маленькими детьми, родственниками. Направлялся после не самого удачного для «Локомотива» матча на парковку, чтобы уехать с территории стадиона. Человек один раз подошел – не получил никакого ответа, второй, третий, то есть абсолютно откровенно провоцировал и, видимо, получил то, чего хотел. Это первое.
Второе. Сейчас появилось много инсайдов с КДК, но почему‑то никто не говорит, что этот журналист работал на матче с аккредитацией «фото». То есть он не имел права брать комментарии у игроков. Его задачей на этом матче было делать фотосъемку участников. Вот прямые обязанности человека с фотоаккредитацией. Либо я что‑то не понимаю в регламенте РПЛ.
Более того, насколько я знаю, у клуба были проблемы конкретно с этим журналистом и ранее. Его уже лишали аккредитации. Это были случаи с другими игроками, не с Артемом. Более того, и с другими клубами у него есть скандалы.
То есть человек абсолютно осознанно в 19 лет выбрал путь. Некоторые журналисты зарабатывают себе имя эксклюзивными материалами, инсайдами, резонансными интервью.
А вот этот человек выбрал такой путь – откровенно всех провоцировать, задавать странные вопросы и ловить на этом хайп. Это его выбор, не нам его за это осуждать. Но тогда странно удивляться, что получаешь ответную реакцию», – заявил Леонид Гольдман.
Дзюбе дали два матча условно за «телефон в одно место». Он не извинялся
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
Великолепный пример подает Артем своим отпрыскам.
- Папа, а в какое именно место ты запихнешь этому дяде?
Ну, как с Орзул мутить жена может и стерпеть. Но не дай Бог при ней подойти и задавать вопросы о футболе.
Зачем вестись на провокацию
Уже в святая святых лезут - в раздевалки футбольных команд, технические зоны, парковки. Статью 137 клепать за нарушение неприкосновенности частной жизни, т.к. спортсмены не дают разрешение на участие в подобных "интервью" и публикацию материалов со своим участием.
Зидан тоже не выдержал в свое время
с журналистом, судя по написанному, уже есть некая история и у Дзюбы и у Локо, то есть проходить мимо него и верить что тот рано или поздно перестанет - не вариант