Представитель Дзюбы: «Журналист откровенно провоцировал и получил то, чего хотел. Решение о дисквалификации удивительно»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия агенты Матч ТВ Леонид Гольдман Футбол

Представитель Дзюбы осудил поведение журналиста, которому нагрубил игрок.

После игры «Локомотива» с «Крыльями Советов» Дзюба вступил в конфликт с журналистом, пообещав «засунуть ему телефон в одно место», если тот еще раз к нему подойдет.

КДК РФС по итогам инцидента принял решение дисквалифицировать форварда на два матча условно и оштрафовать нападающего на 50 тысяч рублей.

«Я до последнего не хотел комментировать эту ситуацию. Идет очень много звонков от журналистов. Но все эти события вокруг истории с [журналистом] Бородиным, в том числе заседание КДК, просто не оставляют другого выбора.

Для меня решение о дисквалификации Артема удивительно и непонятно. Получается, в наше время любой может ткнуть телефоном в лицо известному человеку, что‑то спросить, не представившись, не сообщив, какое издание представляет, и ждать, что ему будут давать интервью.

Если говорить о случае с журналистом Бородиным, то это было после матча, в котором Артем не принимал участия и вообще не был в заявке. Уверен, об этом было известно и самому журналисту.

Артем был с семьей: с женой, двумя маленькими детьми, родственниками. Направлялся после не самого удачного для «Локомотива» матча на парковку, чтобы уехать с территории стадиона. Человек один раз подошел – не получил никакого ответа, второй, третий, то есть абсолютно откровенно провоцировал и, видимо, получил то, чего хотел. Это первое.

Второе. Сейчас появилось много инсайдов с КДК, но почему‑то никто не говорит, что этот журналист работал на матче с аккредитацией «фото». То есть он не имел права брать комментарии у игроков. Его задачей на этом матче было делать фотосъемку участников. Вот прямые обязанности человека с фотоаккредитацией. Либо я что‑то не понимаю в регламенте РПЛ.

Более того, насколько я знаю, у клуба были проблемы конкретно с этим журналистом и ранее. Его уже лишали аккредитации. Это были случаи с другими игроками, не с Артемом. Более того, и с другими клубами у него есть скандалы.

То есть человек абсолютно осознанно в 19 лет выбрал путь. Некоторые журналисты зарабатывают себе имя эксклюзивными материалами, инсайдами, резонансными интервью.

А вот этот человек выбрал такой путь – откровенно всех провоцировать, задавать странные вопросы и ловить на этом хайп. Это его выбор, не нам его за это осуждать. Но тогда странно удивляться, что получаешь ответную реакцию», – заявил Леонид Гольдман.

Дзюбе дали два матча условно за «телефон в одно место». Он не извинялся

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28 комментариев

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Mihail0910
дзюба пошел на ### и получил то, что хотел
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Сергей48
Так вроде разобрались уже, что Артём хотел в чехол засунуть телефон?)
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kilo_gilo
главный провокатор - Шалимов, но он так и остается в тени))
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Mihail0910
Ответ Антимосковский
а если бы игрока твоего спартака так провоцировали, тоже самое бы сказал?)) или признаешься, что лицемер? соболев, кстати, скорее всего даже хуже дзюбы бы отреагировал, особенно после поражения.
Пох мне на Соболева и на всех остальных кто так себя ведёт. Футбол для болельщиков. Футболист - личность медийная и должен быть готов к провокациям как во время матчей, так и после игр. Посмотри игры АПЛ, когда игрок противоположной команды подбегает к угловому флажку и как реагирует местная публика. Когда у Артемия игра идет он прет изо всех щелей со своим юмором, а тут 19 летний журналист психику расшатал бедному. Единственно правильная реакция - пройти мимо.
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marcusdi
Ответ charly_54
Так в этой ситуации журналист провокатор. Зачем он человека преследует?
тебя что ли преследует? Дзюба публичный человек, пускай учиться общаться с папарацци, а то совсем охренели, за такие бабки мяч пинают кое как, так еще хотят чтобы их не трогали
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Константин Безликих
Дзюба - хам, который получил наказание заслужено.Нет у него никакого права угрожать насилием человеку, даже если его провоцируют.А журналюшка получил то, чего хотел, а именно острую реакцию от футболиста и скандал, так что Артём сыграл ему на руку своими действиями.
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Maturmalai
"Артем был с семьей: с женой, двумя маленькими детьми, родственниками. "
Великолепный пример подает Артем своим отпрыскам.
- Папа, а в какое именно место ты запихнешь этому дяде?
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Peter Parker
«Артем был с женой и маленькими детьми»

Ну, как с Орзул мутить жена может и стерпеть. Но не дай Бог при ней подойти и задавать вопросы о футболе.
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Peter Parker
Как удобно, так у Артема жена, двое маленьких детей и родственники. Только в этой ситуации, это же не просто не работает за Дзюбу, это еще и против него работает. При своих же детях угрожать.
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Filipp Gorski
А что мешало Дзюбе просто молча пройти?
Зачем вестись на провокацию
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Злодей Спб
Почему звёзды эстрады и кино защищены от произвола всяких сталкеров, папарацци и журналистов-блогеров, а спортсмены должны страдать?

Уже в святая святых лезут - в раздевалки футбольных команд, технические зоны, парковки. Статью 137 клепать за нарушение неприкосновенности частной жизни, т.к. спортсмены не дают разрешение на участие в подобных "интервью" и публикацию материалов со своим участием.
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utsh44psmr
Дзюба не засунул свой язык куда хотел и получил то, чего хотел.
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Ничего Смешного
Гольдман - пёс
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charly_54
Ответ utsh44psmr
Дзюба не засунул свой язык куда хотел и получил то, чего хотел.
Так в этой ситуации журналист провокатор. Зачем он человека преследует?
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savik-A.M.
Ответ Сергей48
Так вроде разобрались уже, что Артём хотел в чехол засунуть телефон?)
а чехол был у журналиста )
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Алексей Ненахов
Ответ Сергей48
Так вроде разобрались уже, что Артём хотел в чехол засунуть телефон?)
В кожаный чехол журналиста
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justburn
Ответ Сергей48
Так вроде разобрались уже, что Артём хотел в чехол засунуть телефон?)
В воровской карман.
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Пушка_Кутепова
Да , хватит уже . Тема закрыта
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Назар Игорь
Ответ Константин Безликих
Дзюба - хам, который получил наказание заслужено.Нет у него никакого права угрожать насилием человеку, даже если его провоцируют.А журналюшка получил то, чего хотел, а именно острую реакцию от футболиста и скандал, так что Артём сыграл ему на руку своими действиями.
Ты исключительно верно подметил, для пишущих людей такая реклама просто находка, в их профессии любой скандал прибавляет рейтинг.
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Дата саентист
Ответ Jefri AG
А не поддаваться на провокацию не вариант? Спокойно проходишь мимо, пускай мелет что хочет. Меня даже на спортсе не раз по матушке посылали, никогда не срывался в ответ.
так Слуцкий сказал - все люди разные и все реагируют на провокации по-разному
Зидан тоже не выдержал в свое время
с журналистом, судя по написанному, уже есть некая история и у Дзюбы и у Локо, то есть проходить мимо него и верить что тот рано или поздно перестанет - не вариант
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