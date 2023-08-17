Слуцкий о конфликте Дзюбы с журналистом: «Вынесение на КДК – опасный прецедент, разрешает вседозволенность. Мне было бы стыдно за коллег, спустившихся в парковочную журналистику»

Теги Локомотив Артем Дзюба Леонид Слуцкий премьер-лига Россия КДК РФС Коммент.Шоу Футбол

Леонид Слуцкий высказался о последствиях конфликта Артема Дзюбы с журналистом.

Ранее форвард «Локомотива» Артем Дзюба на парковке возле «РЖД Арены» сказал журналисту «РБ Спорт»: «Ты доиграешься, я тебе телефон засуну в одно место! Понял меня? Я предупредил последний раз». Футболист был дисквалифицирован на 2 матча условно и оштрафован на 50 тысяч рублей.

– Считаю, что прецедент того, что случай Дзюбы вынесен на КДК, очень опасен по отношению к нормальным журналистам, которые хотят профессионально делать работу, а не бегать по парковкам и кого-то преследовать.

К сожалению, журналистское сообщество, якобы защищая своего коллегу – хотя не дай Бог, чтобы были такие коллеги – создают опасный прецедент по общению со СМИ, разрешению на вседозволенность журналистов.

После игры выходишь и раздаешь автографы. Стоит толпа, из нее кто-то кричит: «Слуцкий – ….» После такого ты уже не подходишь. Обычно люди говорят: «Да заткнись ты, иди отсюда, что ты делаешь?» Люди говорят, что это неприемлемо.

А здесь – такое якобы сообщество…Это же ужасно. Ты же согласен, что это не журналистика?

– Конечно, согласен.

– Важный момент – Бородин был в фотоманишке. Он вообще не имел права брать интервью.

Он бежал, орал: «А вот Шалимов то-то про тебя…» Это вообще как? Все защищают, говорят: «Какое неуважение по отношению к журналисту».

Если бы я был журналистом, мне было бы стыдно, что у меня такие коллеги и что они спускаются в парковочную журналистику, – сказал Слуцкий.

Слуцкий о словах Дзюбы журналисту: «19-летний дебил бежит за территорию... Он не в первый раз наставляет камеру в лоб и задает идиотские вопросы»

Слуцкий не жалеет, что назвал журналиста «19-летним дебилом»: «Вообще по барабану. Я веду себя так, как считаю нужным»

Дзюбе дали два матча условно за «телефон в одно место». Он не извинялся

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57 комментариев

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vzi
Слуцкий опустился на самое дно, а не на парковку.
Некогда самый перспективный российский тренер, не снискав славы в Европе, провалился в Казани и стал обыкновенным шутом. Позор.
+49
-13
+36
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Анатолий Дмитриевич
Дзюба: угрожает журналисту

КДК: дает Дзюбе штраф

Слуцкий: считает, что это разрешает вседозволенность

он что, совсем тупой?))
+25
-9
+16
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Michael Boldyrev
Ведущий шоу с матерщиной является коллегой журналистам? Хотя бы тележурналистам? Хотя бы "троюродным"?

Хотя... это другое)
+17
-4
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Cearvm
А отсутствие наказания не было бы прецедентом, что футболисты могут оскорблять журналистов, мне интересно?)
+9
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Ape1sin
Ответ Michael Boldyrev
Ведущий шоу с матерщиной является коллегой журналистам? Хотя бы тележурналистам? Хотя бы "троюродным"? Хотя... это другое)
сам Слуцкий в тексте говорит "если бы я был журналистом". но чукча не читатель, чукча комментатор
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Роберт ЛеванГОЛьски
А за своего дружбана и за себя ему не стыдно?
Они свое быдло шоу на ютубе от реальной жизни уже не отличают
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Дмитрий
Ответ Анатолий Дмитриевич
Дзюба: угрожает журналисту КДК: дает Дзюбе штраф Слуцкий: считает, что это разрешает вседозволенность он что, совсем тупой?))
Теперь вы поняли, кому предназначались те видео?
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justbored
Ответ Vimeo
Комментарий удален пользователем
Хахах. Носитель языка изящного.))
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Александр Беляков
Закончил Леонид и вернул язык обратно в Дзюбу
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charly_54
Ответ vzi
Слуцкий опустился на самое дно, а не на парковку. Некогда самый перспективный российский тренер, не снискав славы в Европе, провалился в Казани и стал обыкновенным шутом. Позор.
А тут то это причём? Погоня за плюсами?
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Mr.Alien
Тот самый случай, когда все персонажи неприятные
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Матвей Суицидин
Вспомнилась знаменитая газета "Не дай Бог". Слуцкий так говорит, как будто речь идет о какой-то катастрофе, не о банальном хамстве. Лучше бы за дебила извинился.
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Игорь Новиков
Странно, что Слуцкому не стыдно за то, что делают они с Дзюбой, но он упорно пытается стыдить других.
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Илья Ворошилов
Ответ OldRedWhite
Он ещё вернётся к тренерской работе ! )))
Для Химок он отлично подходит
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justbored
Цеховая порука, чего. Солидарность, простите.
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Иван Стрелков
Если не журналистика, значит, можно хамить?
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Алексей Иванов
Я в шоке от комментариев Слуцкого
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vzi
Ответ charly_54
А тут то это причём? Погоня за плюсами?
Да, надо поднабрать.
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charly_54
Ответ vzi
Да, надо поднабрать.
Ну лови тогда
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Derek Apple
ребят, что движуха? какие то парковки уже обсуждаем)
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Melnikov1968
Ну ты же спустился на дешёвое шоу в Ютубе, чем в этом смысле парковочная журналистика хуже? Или ты себя считаешь очень крутым интеллектуалом, а остальные все лохи? Иди ты Лёня лесом.
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savik-A.M.
с каких пор журналисты Слуцкому коллеги ? Он вообще запутался , или уже раздвоение личности ?
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vzi
Ответ OldRedWhite
Он ещё вернётся к тренерской работе ! )))
Если только в Медиалиге.
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vzi
Ответ charly_54
Дудь, например, регулярно матерится и тоже считает себя журналистом. Комментаторы матч тв регулярно матерятся и некоторые из них считают себя журналистами. И таких примеров полно
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Ivas715
Ответ vzi
Слуцкий опустился на самое дно, а не на парковку. Некогда самый перспективный российский тренер, не снискав славы в Европе, провалился в Казани и стал обыкновенным шутом. Позор.
Это вообще к чему?
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