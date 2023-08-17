Слуцкий о конфликте Дзюбы с журналистом: «Вынесение на КДК – опасный прецедент, разрешает вседозволенность. Мне было бы стыдно за коллег, спустившихся в парковочную журналистику»

Леонид Слуцкий высказался о последствиях конфликта Артема Дзюбы с журналистом.

Ранее форвард «Локомотива» Артем Дзюба на парковке возле «РЖД Арены» сказал журналисту «РБ Спорт»: «Ты доиграешься, я тебе телефон засуну в одно место! Понял меня? Я предупредил последний раз». Футболист был дисквалифицирован на 2 матча условно и оштрафован на 50 тысяч рублей.

– Считаю, что прецедент того, что случай Дзюбы вынесен на КДК, очень опасен по отношению к нормальным журналистам, которые хотят профессионально делать работу, а не бегать по парковкам и кого-то преследовать.

К сожалению, журналистское сообщество, якобы защищая своего коллегу – хотя не дай Бог, чтобы были такие коллеги – создают опасный прецедент по общению со СМИ, разрешению на вседозволенность журналистов.

После игры выходишь и раздаешь автографы. Стоит толпа, из нее кто-то кричит: «Слуцкий – ….» После такого ты уже не подходишь. Обычно люди говорят: «Да заткнись ты, иди отсюда, что ты делаешь?» Люди говорят, что это неприемлемо.

А здесь – такое якобы сообщество…Это же ужасно. Ты же согласен, что это не журналистика?

– Конечно, согласен.

– Важный момент – Бородин был в фотоманишке. Он вообще не имел права брать интервью.

Он бежал, орал: «А вот Шалимов то-то про тебя…» Это вообще как? Все защищают, говорят: «Какое неуважение по отношению к журналисту».

Если бы я был журналистом, мне было бы стыдно, что у меня такие коллеги и что они спускаются в парковочную журналистику, – сказал Слуцкий.

Слуцкий о словах Дзюбы журналисту: «19-летний дебил бежит за территорию... Он не в первый раз наставляет камеру в лоб и задает идиотские вопросы»

Слуцкий не жалеет, что назвал журналиста «19-летним дебилом»: «Вообще по барабану. Я веду себя так, как считаю нужным»

Дзюбе дали два матча условно за «телефон в одно место». Он не извинялся

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