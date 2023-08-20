«Спартак» об актере Люлинецком: «Спрашивали, болеет ли за кого, ответил – нет. Ролик получился трогательным, от шутки ЦСКА многие посмеялись»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Дмитрий Зеленов кино Михаил Люлинецкий Футбол

«Спартак» больше не будет снимать актера Михаила Люлинецкого в своих роликах.

Люлинецкий снимался в презентации формы «Спартака». Позже ЦСКА высмеял ролик красно-белых, напомнив, что ранее актер снимался в новогоднем видео клуба в роли болельщика армейцев.

– Мы не знали о бэкграунде актера Люлинецкого. Спрашивали, болеет ли за кого, ответил – нет. Возможно, это наше упущение. Если бы человек сказал, что болеет за ЦСКА, мы бы не стали его привлекать.

На мой взгляд, ролик получился трогательным, он понравился болельщикам, понравился мне. Я точно так же, как герои этого ролика, смотрел матчи против «Аякса» в 1998 году с отцом на диване. Таких как я много. Многие всплакнули.

А на следующий день многие посмеялись – от шутки ЦСКА. Это эмоции, такое бывает. Будем умнее. В следующий раз будем проверять все тщательно.

– Участие актера Люлинецкого в следующих активностях «Спартака» исключено?

– Думаю, что да, – сказал глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

«Зенит» выложил видео с актером из роликов ЦСКА и «Спартака»: «Я Люлинецкий Михаил, 54 года, рост 177, размер одежды 56. У меня порядка 80 эпизодов, приму участие в вашем проекте»

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5 комментариев

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Ебздрогыч
ЦСКА действительно очень смешно и красиво пошутил, надо отдать им должное. А ребятам, которые в ролике отвечали за кастинг - минимум выговор
+9
0
+9
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Уся Ваткин
Так и народного дадут
+2
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+2
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воробей джек
Не может быть,чтобы были такие кто не болеет за Спартака.
0
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Хей-Хо, а ну пошли!
Кони по делу предъявили,так то. На ровном месте обгадились.
0
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