Федотов о жалобах Абаскаля: «Календарь для всех одинаковый. «Спартак» принял этот вариант, значит, там не участвовал тренер»
Тренер ЦСКА отреагировал на жалобы Гильермо Абаскаля на календарь.
– Главный тренер «Спартака» Абаскаль жаловался на календарь. Вам нравится нынешний календарь?
– Календарь для всех одинаковый. Смотрите, одни мы проголосовали за другой календарь, остальные 15 клубов проголосовали за этот. Неужели они не видели и не смотрели, как он выглядит.
– У вас есть претензии к календарю, как у Абаскаля?
– Теперь бесполезно говорить о календаре. Нужно все учитывать, наверное, это должны делать совместно.
– То есть не считаете претензии Абаскаля к календарю обоснованными?
– Сам факт, что «Спартак» принял этот вариант календаря. У меня нет комментариев. Значит, там не участвовал главный тренер, – сказал Владимир Федотов.
Абаскаль жестко критикует календарь. Sports.ru выяснил, почему Кубок начали рано и что составление расписания – дикий квест
«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER по промокоду SPORTS
Хотя он сказал все по факту: что-то не нравилось бы раньше Спартаку - проголосовали бы «против» когда обсуждали календарь.
Получается, Спартак в более выгодном положении, чем Зенит ?)