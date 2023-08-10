Федотов о жалобах Абаскаля: «Календарь для всех одинаковый. «Спартак» принял этот вариант, значит, там не участвовал тренер»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Владимир Федотов календарь Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Футбол

Тренер ЦСКА отреагировал на жалобы Гильермо Абаскаля на календарь.

– Главный тренер «Спартака» Абаскаль жаловался на календарь. Вам нравится нынешний календарь?

– Календарь для всех одинаковый. Смотрите, одни мы проголосовали за другой календарь, остальные 15 клубов проголосовали за этот. Неужели они не видели и не смотрели, как он выглядит.

– У вас есть претензии к календарю, как у Абаскаля?

– Теперь бесполезно говорить о календаре. Нужно все учитывать, наверное, это должны делать совместно.

– То есть не считаете претензии Абаскаля к календарю обоснованными?

– Сам факт, что «Спартак» принял этот вариант календаря. У меня нет комментариев. Значит, там не участвовал главный тренер, – сказал Владимир Федотов.

Абаскаль жестко критикует календарь. Sports.ru выяснил, почему Кубок начали рано и что составление расписания – дикий квест

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72 комментария

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Eugene88
Что значит одинаковый? Как раз разный, в этом и суть претензии. Почему у единственных матч в пятницу
+62
-12
+50
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Roman Araslanov
А ты, значит, участвовал?)
+51
-17
+34
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Slavnov
Странность одна и тут абаскаль прав,играли во вторник,а потом одни играют в пятницу,другие в понедельник,почему так интересно,а так,ничегоо страшного,в европе постоянно так играют и все живы,здоровы
+30
-8
+22
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Slava Slava
Ответ Roman Araslanov
А ты, значит, участвовал?)
он же сказал,что только ЦСКА был против такого варианта. Логично,что спрашивали и главного тренера
+22
-1
+21
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Slavnov
Ответ Prokuror Prokurorov
Комментарий скрыт
В начале то чемпионата вообще пофигу с кем играть,а вот в конце с кем играть, много что от этого зависит,некоторым вообще,на подстраховку,на последние туры случайно попадаются сочи и оренбург))бывает же такой рандом)
+23
-4
+19
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Burel
Что он имеет в виду под словом "одинаковый" ?
+13
-1
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Кирилл
Ответ Slava Slava
он же сказал,что только ЦСКА был против такого варианта. Логично,что спрашивали и главного тренера
А зачем читать всю новость, если можно прочитать только заголовок и сразу пойти в комментарии поливать Федотова )

Хотя он сказал все по факту: что-то не нравилось бы раньше Спартаку - проголосовали бы «против» когда обсуждали календарь.
+12
-2
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6tspey7tb5
Ответ Roman Araslanov
А ты, значит, участвовал?)
Он написал Календарь ))))
+9
-2
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Spartakus1984
– Сам факт, что «Спартак» принял этот вариант календаря(с)Можно было не принять?
+11
-6
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SMART789
Ответ Eugene88
Что значит одинаковый? Как раз разный, в этом и суть претензии. Почему у единственных матч в пятницу
вы начинаете с 2 матчей дома с аутсайдерами, как еще облегчить календарь?
+10
-5
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Александер Мухаметшин
Ответ Eugene88
Что значит одинаковый? Как раз разный, в этом и суть претензии. Почему у единственных матч в пятницу
Сам с собой играет?
+8
-3
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Alexis 5715
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ Злобный Конь
Федот,да не тот. Ты бы лучше за своей командой следил, а не комментировал соперника,к которому от тебя сбежал игрок,кстати.
Ему вопросы задают, он отвечает
+4
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Кузбасс
Чтоб у тебя Заболотный после каждого матча в раздевалке извинялся.)
+14
-11
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Spartakus1984
Ответ Prokuror Prokurorov
Комментарий скрыт
Какая разница против кого ты бегаешь,новички или нет,если отдыха на следующие матчи меньше чем у других команд
+5
-2
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не правда, матч с Уралом спокойно можно было перенести без проблем для обеих команд...
+6
-3
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Кузбасс
Ответ Pok_Toholo
Что забил три, а не пять
Просыпайся.
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Николай Повалюхин
Неэтично тренеру обсуждать другую команду, тем более главного соперника, но журнаглист в погоне за хайпом вопрос за вопросом провоцирует Федотова на скандальный ответ.
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Алехсей Белкин
От автора нетленки: "Если судья назначил пенальти, значит пенальти определён верно!" И да, суть претензии никого не волнует: с какого перепуга после игры во вторник Спартак играет в пятницу, а его соперник по вторничной игре ещё через два дня на третий - это ж просто культ заговора, видимо(((
+3
-1
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Russian Horse
Ответ Андрей Лоел
Кто такой Федотов?
Тот, который финишировал выше кузнечика в stone Island, да ещё и трофей захватил попутно 🤡
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Ahmad Munir
"Журналист" раз пять назвал фамилию Абаскаль, как будто тренер Спартака составлял календарь. Всё хотел, чтобы Федотов сказал что нибудь плохое про него, но провокация не удалась. Какой же мерзкой профессией стала журналистика из-за подобных персонажей.
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xoms
Фига у вас подгорает, его спросили он ответил, он не сам тему поднял с Абаскалем, народ вы упоротые борщом что ли
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gleb_k
Ответ Spartakus1984
– Сам факт, что «Спартак» принял этот вариант календаря(с)Можно было не принять?
Можно было.
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Onion
Федотов не повелся на провокации журналюхи. Респект.
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Alexis 5715
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Кирилл
А зачем читать всю новость, если можно прочитать только заголовок и сразу пойти в комментарии поливать Федотова ) Хотя он сказал все по факту: что-то не нравилось бы раньше Спартаку - проголосовали бы «против» когда обсуждали календарь.
Так КБ болельщики не далекие
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Кирилл
Ответ Spartakus1984
Какая разница против кого ты бегаешь,новички или нет,если отдыха на следующие матчи меньше чем у других команд
У Спартака на два дня больше отдыха, чем у Зенита, перед очной встречей )

Получается, Спартак в более выгодном положении, чем Зенит ?)
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