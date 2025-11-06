Маркиньос после 3:1 с «Локо»: «Спартак» – великий клуб, он должен так отдаваться в каждой игре. Меньше празднований, больше работы»
Маркиньос Коста: «Спартак» – великий клуб, должны так отдаваться в каждой игре.
Нападающий «Спартака» Маркиньос оценил победу над «Локомотивом» в Фонбет Кубке России.
Красно-белые обыграли железнодорожников (3:1) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка. Маркиньос отметился голом.
– На фоне последнего поражения «Спартака» в чемпионате что значит эта победа?
– Важная победа для нашей уверенности. Мы знаем, над чем нужно работать и что улучшать. Меньше празднований, больше работы.
Отмечу бойцовский характер команды, то, как мы все бились. Нужно также работать в следующих матчах, не терять фокус.
«Спартак» – великий клуб, он должен так отдаваться в каждой игре, – сказал Маркиньос.
Ответный матч состоится 26 ноября на стадионе «Локомотива».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости