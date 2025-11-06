Маркиньос после 3:1 с «Локо»: «Спартак» – великий клуб, он должен так отдаваться в каждой игре. Меньше празднований, больше работы»

Маркиньос Коста: «Спартак» – великий клуб, должны так отдаваться в каждой игре.

Нападающий «Спартака» Маркиньос оценил победу над «Локомотивом » в Фонбет Кубке России.

Красно-белые обыграли железнодорожников (3:1) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка. Маркиньос отметился голом.

– На фоне последнего поражения «Спартака» в чемпионате что значит эта победа?

– Важная победа для нашей уверенности. Мы знаем, над чем нужно работать и что улучшать. Меньше празднований, больше работы.

Отмечу бойцовский характер команды, то, как мы все бились. Нужно также работать в следующих матчах, не терять фокус.

«Спартак » – великий клуб, он должен так отдаваться в каждой игре, – сказал Маркиньос.

Ответный матч состоится 26 ноября на стадионе «Локомотива».