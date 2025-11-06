  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кин о свисте фанатов «Ливерпуля» в адрес Трента: «Не обязательно желать ему удачи в «Реале», но освистывать – бессмысленно. В последний год он не клялся в любви к клубу»
42

Кин о свисте фанатов «Ливерпуля» в адрес Трента: «Не обязательно желать ему удачи в «Реале», но освистывать – бессмысленно. В последний год он не клялся в любви к клубу»

Рой Кин: фанатам «Ливерпуля» бессмысленно ненавидеть Трента Александер-Арнолда.

Бывший полузащитник «МЮ» Рой Кин критически высказался о болельщиках «Ливерпуля», освиставших Трента Александер-Арнолда на «Энфилде». Напомним, фанаты «красных» освистывали своего бывшего защитника во время матча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Реалом» (1:0). 

«Репутация болельщиков «Ливерпуля» всегда была в их верности и особом классе. Но если парень отдал клубу столько лет, его контракт просто закончился – и вы все равно его освистываете… Это, мягко говоря, странно.

Я не говорю, что надо аплодировать ему за уход, но зачем тратить энергию на то, чтобы освистать местного парня, который провел 260-270 матчей и оставил отличную статистику?

Не обязательно желать ему удачи в «Реале», но и освистывать его за это тоже бессмысленно. Фанаты «Ливерпуля» любят говорить, что у них есть класс. Так вот, им стоит посмотреть на себя со стороны.

Главное в том, что за последний год-два он не говорил лишнего. Не говорил: «Я хочу остаться навсегда». Просто молчал – и иногда это лучшее решение. Сколько раз мы видим игроков, которые клянутся в любви к клубу, а потом уходят? Он же вел себя сдержанно и достойно», – заявил Кин в подкасте Stick to Football. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Daily Mail
