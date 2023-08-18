Актер из роликов ЦСКА и «Спартака»: «У меня типаж фаната. Вбейте этот телефон в интернете и увидите, где я, что и как снимался»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия телевидение игровая форма Михаил Люлинецкий Футбол

Михаил Люлинецкий рассказал о съемках в спортивных видео.

Актер, снявшийся в роликах для ЦСКА и «Спартака», ответил на вопросы корреспондента Sports.ru Ярослава Сусова.

– Пусть никто и не знает, и не понимает, [за кого я болею]. Обратитесь к продюсерам и задайте им эти вопросы. У меня, видимо, там… Я не должен ничего комментировать. Не помню, но, скорее всего, подписывал бумаги.

– Расскажите про вас. Кто вы? Где работаете? Где снимались?

– Вбейте этот номер телефона в интернете и все увидите. Где я, что и как снимался.

– Видел, что вы снимались в большом количестве спортивных реклам. Как так получилось? Вы как-то связаны со спортом или просто так случайно получилось?

– Ну, я и к спорту хорошо отношусь. И типаж у меня фаната, если вы об этом спрашиваете.

– Что значит «типаж фаната»?

– Есть в киносфере такой типаж. Есть «герой-любовник», пятое-десятое.

– И ваш типаж – «фанат»?

– Ну, некоторые так [считают]. Некоторые режиссеры видят во мне доктора, некоторые – военного.

– Вы – актер массовки, уже много лет снимаетесь в рекламах, фильмах и сериалах?

– Если у вас есть интерес, забейте этот номер в поисковик. Он выдаст вам все фотографии, вы все поймете. А я должен идти, извините. До свидания, – сказал артист.

Актер из презентации формы «Спартака» снимался в новогоднем ролике ЦСКА. Мы с ним поговорили

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?

Материалы по теме

62 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Spartakus1984
Ответ nurgali.akzigitov9@gmail.com
Да, актер то при чем? Это службы Спартака должны были думать, кого снимают, получается они не просматривали его работы?
Почему они должны были о чем то думать,если это актер лишь?Если этот ролик кого то задевает,то это их проблемы.
+41
-6
+35
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Старая школа
За 25 лет активного боления разные типажи фанатов на трибунах и в жизни попадались, но таких - не помню особо почему-то.
+32
-2
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Красная стрела
Ну а что такого. Мужик работает, зарабатывает. Не ворует или побирается🤷🏿‍♂️Успехов ему и надеюсь, сегодняшняя популярность поможет в его карьере.
+29
-2
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vatikan
Он просто делал свою работу, а на него накинулись
+26
-2
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vatikan
Ответ nurgali.akzigitov9@gmail.com
Да, актер то при чем? Это службы Спартака должны были думать, кого снимают, получается они не просматривали его работы?
Можно подумать, его брали на роль голливудского блокбастера
+25
-3
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vatikan
Ответ Старая школа
За 25 лет активного боления разные типажи фанатов на трибунах и в жизни попадались, но таких - не помню особо почему-то.
Ну так он на диване все время)
+17
0
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vatikan
Ответ Макс Фет
занятой человек однако
Посадка на поезд до Питера была)
+15
-2
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
леннорыч-абрамович
Это о Медине речь?
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Станнис Баратеон
Ответ Макс Фет
занятой человек однако
Зато культурнее игрочишки
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Макс Фет
занятой человек однако
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ARIGAMI ARIGAMI
И в форме ЦСКА и Спартака... На Оскар его
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cearvm
А в чем смысл такого интервью? Тем более второпях.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
damondiamond
где номер?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Marcus-light
Вбил его имя и фамилию, вылез какой-то депутат
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ксяоми Ноутов
Забыл сказать в конце: "Спасибо за бесплатный пиар"
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Федя Букин
Что-то я не понял, к чему эта нарезка фраз?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
maddd
На немного сплющенного Рабинера похож
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sunnyboy
Кринжовые утверждали что он за них болеет))
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
riverman1980
Ответ Vatikan
Вообще то он только набрал популярность, все впереди
мы не в Штатах - капитализировать ее не получится. завтра о нем все забудут.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Severfan
да и молодец мужик, получил свою славу!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
андрей лазовский
А я должен идти сниматься в ролике Динамо: сказал актер
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Честный контроль
Ответ riverman1980
У него типаж интернет-фаната Спартака: пожилой неудачник, чьи лучшие годы остались в 90-ых.
У него типаж интернет-фаната Спартака: пожилой неудачник, чьи лучшие годы остались в 90-ых.

Лучший коммент )))
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sebastian Debussy
Ответ Vatikan
Он просто делал свою работу, а на него накинулись
Может хайпанет па этом, и сможет подзаработать. Понятно что он актер, он делает свою работу
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
nurgali.akzigitov9@gmail.com
Ответ Spartakus1984
Почему они должны были о чем то думать,если это актер лишь?Если этот ролик кого то задевает,то это их проблемы.
Во избежание кривотолков.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Spartakus1984
Актер Люлинецкий: Если «Спартак» еще раз позовет сняться в видеоролике, пойду

© Рейтинг Букмекеров
Актер Михаил Люлинецкий, принимавший участие в съемках видеороликов «Спартака» и цска, в беседе с корреспондентом «РБ Спорт» рассказал, какой из московских клубов заплатил ему больше денег. При этом 55-летний артист отметил, что согласился бы поучаствовать в еще одном ролике красно-белых.

— Я не фанат, а нанятый актер, — заявил Люлинецкий. — Никакой критики по отношению к себе не вижу, даже не читаю ее. У меня нет эксклюзивных прав ни с одним клубом.

— «Зенит» опубликовал видео, как вы пробовались к ним на кастинг.
— Про «Зенит» ничего не могу сказать.

— Если «Спартак» еще раз позовет, пойдете?
— Да, а почему нет? Это моя работа.

— Кто заплатил больше — цска или «Спартак»?
— А вы как думаете?

— «Спартак».
— Спрашивайте у продюсера, не уполномочен ничего обсуждать. Все логично и видно, какой из клубов мне заплатил больше — посмотрите ролики.

— Где вам понравилось сниматься больше — в цска или «Спартаке»?
— А как вы думаете?

— В «Спартаке»! Вы там главный герой.
— Вы можете сами у себя интервью брать!(с)
Спортс опаздывает.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий