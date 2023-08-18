Актер из роликов ЦСКА и «Спартака»: «У меня типаж фаната. Вбейте этот телефон в интернете и увидите, где я, что и как снимался»
Михаил Люлинецкий рассказал о съемках в спортивных видео.
Актер, снявшийся в роликах для ЦСКА и «Спартака», ответил на вопросы корреспондента Sports.ru Ярослава Сусова.
– Пусть никто и не знает, и не понимает, [за кого я болею]. Обратитесь к продюсерам и задайте им эти вопросы. У меня, видимо, там… Я не должен ничего комментировать. Не помню, но, скорее всего, подписывал бумаги.
– Расскажите про вас. Кто вы? Где работаете? Где снимались?
– Вбейте этот номер телефона в интернете и все увидите. Где я, что и как снимался.
– Видел, что вы снимались в большом количестве спортивных реклам. Как так получилось? Вы как-то связаны со спортом или просто так случайно получилось?
– Ну, я и к спорту хорошо отношусь. И типаж у меня фаната, если вы об этом спрашиваете.
– Что значит «типаж фаната»?
– Есть в киносфере такой типаж. Есть «герой-любовник», пятое-десятое.
– И ваш типаж – «фанат»?
– Ну, некоторые так [считают]. Некоторые режиссеры видят во мне доктора, некоторые – военного.
– Вы – актер массовки, уже много лет снимаетесь в рекламах, фильмах и сериалах?
– Если у вас есть интерес, забейте этот номер в поисковик. Он выдаст вам все фотографии, вы все поймете. А я должен идти, извините. До свидания, – сказал артист.
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Актер Михаил Люлинецкий, принимавший участие в съемках видеороликов «Спартака» и цска, в беседе с корреспондентом «РБ Спорт» рассказал, какой из московских клубов заплатил ему больше денег. При этом 55-летний артист отметил, что согласился бы поучаствовать в еще одном ролике красно-белых.
— Я не фанат, а нанятый актер, — заявил Люлинецкий. — Никакой критики по отношению к себе не вижу, даже не читаю ее. У меня нет эксклюзивных прав ни с одним клубом.
— «Зенит» опубликовал видео, как вы пробовались к ним на кастинг.
— Про «Зенит» ничего не могу сказать.
— Если «Спартак» еще раз позовет, пойдете?
— Да, а почему нет? Это моя работа.
— Кто заплатил больше — цска или «Спартак»?
— А вы как думаете?
— «Спартак».
— Спрашивайте у продюсера, не уполномочен ничего обсуждать. Все логично и видно, какой из клубов мне заплатил больше — посмотрите ролики.
— Где вам понравилось сниматься больше — в цска или «Спартаке»?
— А как вы думаете?
— В «Спартаке»! Вы там главный герой.
— Вы можете сами у себя интервью брать!(с)
Спортс опаздывает.