Актер из роликов ЦСКА и «Спартака»: «У меня типаж фаната. Вбейте этот телефон в интернете и увидите, где я, что и как снимался»

Михаил Люлинецкий рассказал о съемках в спортивных видео.

Актер, снявшийся в роликах для ЦСКА и «Спартака», ответил на вопросы корреспондента Sports.ru Ярослава Сусова.

– Пусть никто и не знает, и не понимает, [за кого я болею]. Обратитесь к продюсерам и задайте им эти вопросы. У меня, видимо, там… Я не должен ничего комментировать. Не помню, но, скорее всего, подписывал бумаги.

– Расскажите про вас. Кто вы? Где работаете? Где снимались?

– Вбейте этот номер телефона в интернете и все увидите. Где я, что и как снимался.

– Видел, что вы снимались в большом количестве спортивных реклам. Как так получилось? Вы как-то связаны со спортом или просто так случайно получилось?

– Ну, я и к спорту хорошо отношусь. И типаж у меня фаната, если вы об этом спрашиваете.

– Что значит «типаж фаната»?

– Есть в киносфере такой типаж. Есть «герой-любовник», пятое-десятое.

– И ваш типаж – «фанат»?

– Ну, некоторые так [считают]. Некоторые режиссеры видят во мне доктора, некоторые – военного.

– Вы – актер массовки, уже много лет снимаетесь в рекламах, фильмах и сериалах?

– Если у вас есть интерес, забейте этот номер в поисковик. Он выдаст вам все фотографии, вы все поймете. А я должен идти, извините. До свидания, – сказал артист.

Актер из презентации формы «Спартака» снимался в новогоднем ролике ЦСКА. Мы с ним поговорили

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