Галактионов про 1:3 в Кубке: «Спартак» помастеровитее, покласснее. «Локомотиву» принципиально выиграть в ответном матче»
Михаил Галактионов: «Локомотиву» принципиально обыграть «Спартак».
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о поражении от «Спартака» (1:3) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Fonbet Кубка России.
«Непросто, сложно, но ничего невозможного нет. Поговорили с командой. Нужно восстановиться к ближайшему матчу в чемпионате России. Также нас впереди ждет еще ответная игра. Приложим все усилия, чтобы переломить итоговый результат. Принципиально выиграть. Будем стараться.
Понятно, делали бы 3:2, была бы другая раскладка. Понятно, соперник помастеровитее, покласснее, собраны хорошие игроки. Ожидали тяжелого матча, но были ошибки, которые пытались исправить по ходу матча», – сказал Михаил Галактионов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости