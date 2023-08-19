Дзюба не сыграет с «Краснодаром»: «Белой завистью завидую ребятам. Уверен, «Локо» вырвет победу, слишком уж расхваливают соперника»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Краснодар Cтадион Краснодар Чемпионат.com Футбол

Артем Дзюба не сыграет в матче «Краснодар» – «Локомотив».

«Сегодня «Краснодар» играет с «Локомотивом». Я очень верю в наших парней, хотя все ставят на «Краснодар». Думаю, мы сможем, потому что слишком уж расхваливают соперника.

Тяжело пропускать такие матчи. Белой завистью завидую всем ребятам, потому что в Краснодаре самый крутой, мне кажется, стадион. Будет потрясающая атмосфера.

Уверен, что мы сможем вырвать победу, тем более что они еще ни разу не проигрывали. Тем интереснее соперник. Смотрим, болеем», – сказал Дзюба в видео, которое он опубликовал в своем аккаунте в соцсети.

Sports.ru будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча. Игра пройдет в рамках 5-го тура Мир Премьер-лиги и начнется в 19:30 по московскому времени.

Напомним, перед матчем с «Крыльями Советов» (1:1), Дзюба сообщил, что он получил «небольшое повреждение».

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?

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42 комментария

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Montenegro Serbian
Ответ SuperCombain
А кому он это сказал? Он же одним журналистам говорит, что они «желтушники», другим норовит что-то куда-то засунуть… непостоянный какой-то Рукаку
Мне порой кажется, что хейтеры Дзюбы даже тупее него.
В новости же написано, что он написал это в СВОИХ СОЦСЕТЯХ, а не на вопрос какого-то журналиста отвечал.
+46
-5
+41
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Шухрат Казыев
Удачи Краснодару!
+19
-5
+14
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el ruso guapo
Ответ damondiamond
Дзюбу даже дисквалификацировали из собственного шоу - там его Березуцкий заменил
Выпуск с акинфеем был самый первый. Его просто долго не выкладывали.
+15
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Spartakovec navsegda
Дело не в расхваливании Краснодара, а в посредственной игре Локомотива. Последняя игра с Крыльями была и вовсе ужасна, ничья явилась каким - то чудом.
В предстоящем матче Краснодар явный фаворит. Дэюба старается подбодрить команду и болельщиков, не более того.
+6
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+5
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Фут.Боль
С Краснодаром будет тяжело. С Крыльями чудом сравняли, в целом футбол пока так себе, команда не бежит.
+4
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pazo
Ответ SuperCombain
А кому он это сказал? Он же одним журналистам говорит, что они «желтушники», другим норовит что-то куда-то засунуть… непостоянный какой-то Рукаку
Он в своём тг-канале выложил.
+4
-1
+3
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Илана Аникина
Ответ Остап Бендер Сгибальщик
Комментарий удален модератором
Дзюба играет только с топ клубами Оренбург,Балтика,Химки,Торпедо там и забить можно
+3
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Гаврила Ардалионович
Вырвет или не вырвет, не знаю, но очко вырвать может.
+3
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+2
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IlyaGrain
Тогда вдвойне за КРАСНОДАР !!🔥🔥
+2
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Сослан Бедоев
Ответ SuperCombain
А кому он это сказал? Он же одним журналистам говорит, что они «желтушники», другим норовит что-то куда-то засунуть… непостоянный какой-то Рукаку
А причём тут журналисты, если он это в своей соц сети опубликовал? Соц сети не для журналистов, держу в курсе ✊
+1
0
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Montenegro Serbian
Ответ Вера Алексеевна
В Вашей очень умной голове конечно пазл 2+2 никогда не сложится где человек может доверять и даже дружить с одним журналистом и никак не контактировать с другим "журналистом"?
Да причём тут эта гипотетическая дружба с каком-то журналистом, через которых он может что-то рассказывать что миру, когда в данной конкретной новости конкретно написано что источник: соц.аккаунт самого Дзюбы?)
Тут че локальный чемпионат по натягиванию совы на глобус стартовал?
+1
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Лжетрофеич
Ответ Xm.md
Рукаку позорит наш футбол
да было б что позорить...
+3
-2
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Montenegro Serbian
Ответ el ruso guapo
Выпуск с акинфеем был самый первый. Его просто долго не выкладывали.
Неплохой выпуск полусился. Последние 10 минут вообще разрыв)
+1
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*Василёк*
Отсутствие Дзюбы - серьёзное усиление Локо. 🤣
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Олег Кузнецов
Ответ Шухрат Казыев
Удачи Краснодару!
Ставлю на Краснодар.) Галицкий заслуживает хотя бы раз выиграть чемпионство.
+3
-2
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Роберт ЛеванГОЛьски
У Краснодара четыре победы в четырех матчах, не за просто так же их расхваливают и фаворитом считают, но поживаем увидим)
+3
-2
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Александр Русанов
Это хорошо, значит можно посмотреть матч
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Вера Алексеевна
Ответ Montenegro Serbian
Да причём тут эта гипотетическая дружба с каком-то журналистом, через которых он может что-то рассказывать что миру, когда в данной конкретной новости конкретно написано что источник: соц.аккаунт самого Дзюбы?) Тут че локальный чемпионат по натягиванию совы на глобус стартовал?
И что не так Дзюба сказал в своем соц. аккаунте?
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-1
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Faust Doc
Ответ Мукунку хороший
Отдохни пока.. сними видео.. расслабься))
Помассируй!))
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ЫЫыыы
Ответ Гаврила Ардалионович
Вырвет или не вырвет, не знаю, но очко вырвать может.
а хотелось бы 3 вырванных очка
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Spartakovec navsegda
Ответ ЫЫыыы
с Артемом на поле было бы намного легче
Хуже всего, для Локомотива, если она только под него заточена в атаке. Тогда не только его отсутствие в составе - это проблема, но и существенно упрощается задача соперников, максимально плотно именно с ним играть и часть задачи решается.
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Дядя ТУРА
бред. Дзюба сдал это первое. а второе, с ним команда играет примитивно в навесы
Без него тоже примитивно играет. Пока разницы не вижу.
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Доктор*
Размечтался рукастый...
Краснодар натянет мамкомотив 3:1 или 3:2.
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Иван Шуткин
За счёт чего Локо может выиграть?) Не очень понятно, команда в супер кризисе и главное теперь проблемы в атаке, а в защите у них всегда проблемы
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Злобный Конь
Единственный кого расхваливают - это Дзюба. Чей уровень - середняк середняком.
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