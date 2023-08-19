Дзюба не сыграет с «Краснодаром»: «Белой завистью завидую ребятам. Уверен, «Локо» вырвет победу, слишком уж расхваливают соперника»
Артем Дзюба не сыграет в матче «Краснодар» – «Локомотив».
«Сегодня «Краснодар» играет с «Локомотивом». Я очень верю в наших парней, хотя все ставят на «Краснодар». Думаю, мы сможем, потому что слишком уж расхваливают соперника.
Тяжело пропускать такие матчи. Белой завистью завидую всем ребятам, потому что в Краснодаре самый крутой, мне кажется, стадион. Будет потрясающая атмосфера.
Уверен, что мы сможем вырвать победу, тем более что они еще ни разу не проигрывали. Тем интереснее соперник. Смотрим, болеем», – сказал Дзюба в видео, которое он опубликовал в своем аккаунте в соцсети.
Sports.ru будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча. Игра пройдет в рамках 5-го тура Мир Премьер-лиги и начнется в 19:30 по московскому времени.
Напомним, перед матчем с «Крыльями Советов» (1:1), Дзюба сообщил, что он получил «небольшое повреждение».
Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?
В новости же написано, что он написал это в СВОИХ СОЦСЕТЯХ, а не на вопрос какого-то журналиста отвечал.
В предстоящем матче Краснодар явный фаворит. Дэюба старается подбодрить команду и болельщиков, не более того.
Тут че локальный чемпионат по натягиванию совы на глобус стартовал?
Краснодар натянет мамкомотив 3:1 или 3:2.