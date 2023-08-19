Дзюба не сыграет с «Краснодаром»: «Белой завистью завидую ребятам. Уверен, «Локо» вырвет победу, слишком уж расхваливают соперника»

Артем Дзюба не сыграет в матче «Краснодар» – «Локомотив».

«Сегодня «Краснодар» играет с « ». Я очень верю в наших парней, хотя все ставят на « ». Думаю, мы сможем, потому что слишком уж расхваливают соперника.

Тяжело пропускать такие матчи. Белой завистью завидую всем ребятам, потому что в Краснодаре самый крутой, мне кажется, стадион. Будет потрясающая атмосфера.

Уверен, что мы сможем вырвать победу, тем более что они еще ни разу не проигрывали. Тем интереснее соперник. Смотрим, болеем», – сказал в видео, которое он опубликовал в своем аккаунте в соцсети.

Sports.ru будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча. Игра пройдет в рамках 5-го тура Мир Премьер-лиги и начнется в 19:30 по московскому времени.

Напомним, перед матчем с «Крыльями Советов» (1:1), Дзюба сообщил, что он получил «небольшое повреждение».

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