Ловчев о Дзюбе: «То он дрочит, то в шоу участвует, то конфликтует с журналистами. Там футбола все меньше, игрок сосредоточен на чем-то другом»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Евгений Ловчев контент Футбол

Евгений Ловчев высказался о «Локомотиве» и раскритиковал Артема Дзюбу.

В субботу «Локо» сыграл вничью 1:1 с «Крыльями Советов». Дзюба не играл из-за травмы.

«Дело не только в отсутствие Дзюбы. Вопрос в том, что игры в атаке не было вообще, – команда спаслась в самом конце, а «Локо» предстал командой первой лиги. 

У меня впечатление, что игрокам «Локо» как-то стало некому и нечего доказывать — а надо бы. Уверен, что все эти нападки Дзюбы на журналистов связаны с тем, что у команды есть проблемы в игре — и серьезные. Все нервничают. А надо пахать. 

Что касается конфликта Дзюбы с журналистом. Это следствие того, что Артем все дальше отдаляется от футбола — то он дрочит, то в шоу участвует, то конфликтует с журналистами. Там футбола все меньше, игрок сосредоточен на чем-то другом. И притяжение всех этих скандалов логично – в том мире, в котором Артем сейчас живет, так, наверное, принято.  

Мне понравились слова Акинфеева — Игорь сказал, что один раз посмотрел шоу, и все — неинтересно. А я не смотрел ни разу — футбол интереснее, но там Артема все меньше», – сказал Ловчев.

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52 комментария

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Этот Райола хочет денег
Не раскрыл тему. Дзюба из своей мастурбации устраивает шоу с большими просмотрами. И это гораздо легче и приятней набрать просмотров, чем пахать на поле
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Красная стрела
Жаль Бубнов ушел. Думаю его комменты по поводу Дзюбы и его смех -были б эпичны😂уверен кауриока дуойка было б побито с запасом😁
+10
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+9
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Evgen51Sever
Ответ Удар Кержакова
Как бы у нормального мужчины в 30 лет секс с женой в норме должен быть. И не на камеру. Или я не прав?
Абсолютно ты не прав. Начнем с того, что на камеру он снимал не для публики. А во-вторых, с каких пор секс с женой препятствует др(о)чке?
+13
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arspurs9
Ответ Удар Кержакова
Как бы у нормального мужчины в 30 лет секс с женой в норме должен быть. И не на камеру. Или я не прав?
1. Не у всех есть жена.
2. Что делать тем, кто все время в разъездах и не видится каждый день?)
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Evgen51Sever
Ответ Удар Кержакова
Ну и не для жены снимал.
Какая разница для кого он это снимал? Лично мне абсолютно по барабану для кого он снимал это. Захотелось ему? Прекрасно.
Это его личное дело.
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Streetbor
сколько тут экспертов по дрочке. Съезд объявляется открытым 🤣
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Forrest Gamp
В кои то веке согласен с Ловчевым.
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Циник Петербургский
Комментарий удален модератором
Надо признать, что они позволяют себе больше, чем нам. Факт!
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Пикачу82
Ответ Пушка_Кутепова
А то ловчев не дрочит
Спроси у него)))
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Demon44
Самое прикольное что "д.р.о.чить" в статье можно использовать, а вот мне это слово воспрещается написать, нарушаю правила сообщества.
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Overkiller
Ответ Циник Петербургский
Комментарий удален модератором
Теперь есть новое: "чехол". Например:
- Пошёл ты в чехол!
- Я тебе глаз на чехол натяну!
- Чё, чехол горит, да? )
- Наши вашим вчера чехол порвали.
- Пенальти был пробит через чехол.
- Засунь своё мнение себе в чехол!

Ну и так далее )
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Владимир Тищенко
Ответ Красная стрела
Жаль Бубнов ушел. Думаю его комменты по поводу Дзюбы и его смех -были б эпичны😂уверен кауриока дуойка было б побито с запасом😁
Кариока двойка 😂😂😂
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dm2244
Пресс служба Локомотива : Он не дрочил а пользовался насосом...
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Vladvenk
В одном только заголовке уже все разложено по фактам.
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Glukinho
Ответ Удар Кержакова
Как бы у нормального мужчины в 30 лет секс с женой в норме должен быть. И не на камеру. Или я не прав?
как бы у нормального мужчины должно быть то, что он сам захочет, а не по комментам от непонятно кого
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Nexus I
Ответ Пушка_Кутепова
А то ловчев не дрочит
Я думаю, ему хватает ума это на видео не снимать.
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mossad
Ответ Олег Св
Он дрочит и когда участвует в шоу и когда конфликтует с журналистами и когда ест и когда пьет и когда играет в футбол и когда сидит на банке. Он практически Ростропович в этом деле.
РосДропович
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Олег Св
Он дрочит и когда участвует в шоу и когда конфликтует с журналистами и когда ест и когда пьет и когда играет в футбол и когда сидит на банке. Он практически Ростропович в этом деле.
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Доктор Верховцев
Дзюба дрочит, потому что может! Серафимыч, не завидуй!
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Владимир Тищенко
Дзюба, давно забил на футбол и стал больше медиа личностью одной из скандальных так скажем,пора Артемону на заслуженный отдых!!
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pav11k
Язык фактов
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Evgen51Sever
Ответ Пушка_Кутепова
А то ловчев не дрочит
Уже нет))))
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svft
Ловчев завидует просто, тут пописать бы, а не чего еще)
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Удар Кержакова
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
ну да. за ум взялись. и процентов 80 , думаю, разводятся.))
Мне 35, и по статистике среди моих знакомых в браке, распадается 1 из 5, ровно наоборот) Правда может окружение такое, или молод ещё)
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Мартинелли
Так Дзюбины защитники и «адвокаты» наверное такие же инфантильные *рочеры как и он сам
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