Ташуев сравнил Дзюбу со звездой на новогодней елке: «Она придает необходимый лоск, на нее все смотрят. Так же все следят за Артемом»

Сергей Ташуев сравнил Артема Дзюбу со звездой на новогодней елке.

– В матче с «Крыльями Советов» железнодорожники в отсутствие Артема Дзюбы нанесли всего один удар в створ, хотя недавно все восхищались их результативностью. Получается, без него игра впереди не клеится или причина в другом?

– Чтобы описать его важность на поле, воспользуюсь следующим сравнением. Когда вы ставите елку перед Новым годом, то сверху обязательно водружаете звезду. Она становится значимым украшением и придает необходимый лоск, на нее все смотрят. Точно так же все следят за Дзюбой.

Он способен придержать, отдать, сбросить мяч, консолидировать группу атаки. А когда наконечник выбыл из строя, партнеры растворились на поле и стали действовать сами по себе.

– Выходит, если нападающий не восстановится к выезду в Краснодар, «Локо» вновь будет выглядеть беззубо?

– Повторюсь, молодежь нестабильна. Пришел Сарвели, но это пока не вожак. Если Артем снова не попадет в заявку, необходимо, чтобы каждый стал лидером на своей позиции и переиграл визави. Все очень просто, – сказал экс-тренер «Ахмата».

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