Ташуев сравнил Дзюбу со звездой на новогодней елке: «Она придает необходимый лоск, на нее все смотрят. Так же все следят за Артемом»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Сергей Ташуев Футбол

Сергей Ташуев сравнил Артема Дзюбу со звездой на новогодней елке.

– В матче с «Крыльями Советов» железнодорожники в отсутствие Артема Дзюбы нанесли всего один удар в створ, хотя недавно все восхищались их результативностью. Получается, без него игра впереди не клеится или причина в другом?

– Чтобы описать его важность на поле, воспользуюсь следующим сравнением. Когда вы ставите елку перед Новым годом, то сверху обязательно водружаете звезду. Она становится значимым украшением и придает необходимый лоск, на нее все смотрят. Точно так же все следят за Дзюбой.

Он способен придержать, отдать, сбросить мяч, консолидировать группу атаки. А когда наконечник выбыл из строя, партнеры растворились на поле и стали действовать сами по себе.

– Выходит, если нападающий не восстановится к выезду в Краснодар, «Локо» вновь будет выглядеть беззубо?

– Повторюсь, молодежь нестабильна. Пришел Сарвели, но это пока не вожак. Если Артем снова не попадет в заявку, необходимо, чтобы каждый стал лидером на своей позиции и переиграл визави. Все очень просто, – сказал экс-тренер «Ахмата».

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5 комментариев

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Ебздрогыч
Ага, ставишь звезду с подсветкой и потом материшься что она перегорела
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Pelerin
Давно ему пора не на поле пешком ходить, а на ëлке быть надетым, - подытожил свои рассуждения тренер)
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Ничего Смешного
Все от этой «звезды» избавляются, когда она начинает «моросить».
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Доктор Верховцев
Перевожу: Дзюба — звезда, остальные — дерево!
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S. A.
Дело не в том, что на неё смотрят, а как это делают
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