Губерниев о Дзюбе и корреспонденте: «Футбольные люди чувствуют себя отдельной кастой, а это не так»
Дмитрий Губерниев отреагировал на наказание для Артема Дзюбы.
34-летний форвард после матча 4-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1), в котором не играл из-за травмы, грубо ответил журналисту «РБ Спорт» на вопрос о результативности. В КДК РФС сообщили, что Дзюба признал вину в инциденте с журналистом.
Форварда «Локо» дисквалифицировали на два матча условно, с испытательным сроком до конца сезона-2023/24 и оштрафовали на 50 тысяч рублей.
«Если Артем продолжит делать что-то подобное, то его условная дисквалификация превратится в реальную. Ему дали шанс. Посмотрим, воспользуется ли он им.
Повлияет ли эта ситуация на работу журналистов с игроками? У нас в принципе очень многие истории в футболе остаются безнаказанными. Вспомните Широкова, Григоряна, который не извинился перед журналисткой, Безбородова, который хамил корреспонденту.
Футбольные люди чувствуют себя отдельной кастой, а это не так. С моей точки зрения, к таким вещам нужно относиться более строго», – сказал Губерниев.
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
Уровень самомнения нынешних журналистов иной раз даст фору футболистам.