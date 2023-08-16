Губерниев о Дзюбе и корреспонденте: «Футбольные люди чувствуют себя отдельной кастой, а это не так»

Теги Локомотив Артем Дзюба Роман Широков премьер-лига Россия Дмитрий Губерниев Александр Григорян Футбол

Дмитрий Губерниев отреагировал на наказание для Артема Дзюбы.

34-летний форвард после матча 4-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1), в котором не играл из-за травмы, грубо ответил журналисту «РБ Спорт» на вопрос о результативности. В КДК РФС сообщили, что Дзюба признал вину в инциденте с журналистом.

Форварда «Локо» дисквалифицировали на два матча условно, с испытательным сроком до конца сезона-2023/24 и оштрафовали на 50 тысяч рублей.

«Если Артем продолжит делать что-то подобное, то его условная дисквалификация превратится в реальную. Ему дали шанс. Посмотрим, воспользуется ли он им.

Повлияет ли эта ситуация на работу журналистов с игроками? У нас в принципе очень многие истории в футболе остаются безнаказанными. Вспомните Широкова, Григоряна, который не извинился перед журналисткой, Безбородова, который хамил корреспонденту.

Футбольные люди чувствуют себя отдельной кастой, а это не так. С моей точки зрения, к таким вещам нужно относиться более строго», – сказал Губерниев. 

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17 комментариев

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Рома Политов
Господи, такой инфоповод раздули из такой унылой истории, ну просто пзц
+4
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кабан галльский
Так и росс.комментаторы мнят себя звездами невероятного уровня. Хотя их работа просто объяснять что происходит на поле. Они это часто делают не очень хорошо, отвлекаются на сторонние темы. Футболистам такое поведение простительно, а вот комментаторам не очень.
+2
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Михо
Достали этой темой! Сами создаете Дзюбе рекламу и потом на его выходках собираете контент
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Гамарджоба Генацвале
Вспомните Губерниева, который как последняя сплетница в прямом эфире обсуждал жену Малафеева и обозвал вратаря сборной. Молчал бы уже.
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hulk&boloto
Да вы "достойны" друг друга, бабки нахаляву получать и обс.рать...
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Виктор Чернышев
"Чья бы корова мычала!" :)
Уровень самомнения нынешних журналистов иной раз даст фору футболистам.
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vik444
Отдельная каста это журналисты во главе с Губерниевым.
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Игорь Удалов
Отдельные касты вы все вместе взятые
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Bochkin
Ну куда ж, без мнения Губерниева по такому вкусному поводу
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Доктор Верховцев
Губерниев! У нас всю страну дисквалифицировать надо за слова в твой адрес!
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5256939@mail.ru
"Кто ты, воин?" (с) Троя
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.ru
футболисты брахманы... тут джалия Губерниев прав
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goleodor
А вот и гуру комментаторов выдвинулся на комментаторскую позицию. Коньячку с утра выпил?
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Vladvenk
Ответ Рома Политов
Господи, такой инфоповод раздули из такой унылой истории, ну просто пзц
Ну не о курсе ж рубля говорить!
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Vladvenk
Ответ Гамарджоба Генацвале
Вспомните Губерниева, который как последняя сплетница в прямом эфире обсуждал жену Малафеева и обозвал вратаря сборной. Молчал бы уже.
Не молчать его профессия обязывает. Только он этим обязательством пользуется извращенно.
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Rocco777
Ответ Vladvenk
Не молчать его профессия обязывает. Только он этим обязательством пользуется извращенно.
он сам себе считает отдельной кастой голубых кровей
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