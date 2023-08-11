Дзюба пропустит матч с «Крыльями»: «Спасибо Воронежу за прекрасное поле. Небольшое повреждение получил»

Артем Дзюба не сыграет в матче с «Крыльями Советов».

«Немного загрустил, так как небольшое повреждение получил. Спасибо Воронежу за прекрасное поле.

Кроме поля, все было великолепно, потрясающие болельщики, антураж. Одно удовольствие играть в Воронеже.

Обязательно приеду на игру с «Крыльями», чтобы поддержать ребят. Еду на базу тренироваться, восстанавливаться. До скорых встреч.

Уверен, что вернусь сильнее, злее и соскучившись по играм и этим эмоциям», – сказал нападающий « » .

В нынешнем сезоне Мир РПЛ форвард забил один гол в трех матчах. 30 июля Дзюба провел 68 минут в матче с «Факелом» и отметился забитым мячом.

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