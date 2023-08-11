Дзюба пропустит матч с «Крыльями»: «Спасибо Воронежу за прекрасное поле. Небольшое повреждение получил»

Теги Локомотив Крылья Советов Артем Дзюба премьер-лига Россия травмы Факел Футбол

Артем Дзюба не сыграет в матче с «Крыльями Советов».

«Немного загрустил, так как небольшое повреждение получил. Спасибо Воронежу за прекрасное поле.

Кроме поля, все было великолепно, потрясающие болельщики, антураж. Одно удовольствие играть в Воронеже.

Обязательно приеду на игру с «Крыльями», чтобы поддержать ребят. Еду на базу тренироваться, восстанавливаться. До скорых встреч.

Уверен, что вернусь сильнее, злее и соскучившись по играм и этим эмоциям», – сказал нападающий «Локомотива» Артем Дзюба.

В нынешнем сезоне Мир РПЛ форвард забил один гол в трех матчах. 30 июля Дзюба провел 68 минут в матче с «Факелом» и отметился забитым мячом.

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22 комментария

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Мистер Уайт
Вот только не надо передёргивать на воронежское поле:)
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Большой Сэми
учитывая, что нет кавычек, похоже он действительно благодарен))
+14
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Cruel Snake
Он видимо имел ввиду, спасибо Воронежу за выходные. Лето подходит к концу, нужно цеплять последние деньки
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Новый тренер ФК Спартак
А спасибо судье за победу чего не выражаешь?
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Дядя ТУРА
тебе если поле в Воронеже не нравится, так езжай в Омереку. там лучше
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Лёха Миллер
Он же не разговаривает с прессой.Одна желтуха
Опять переобулся получается?
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akschweyan
Ответ Большой Сэми
учитывая, что нет кавычек, похоже он действительно благодарен))
Это было видео))
К наличию кавычек - вопрос к редакторам))
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Ничего Смешного
По уровню токсичности намного перспективнее Мостового
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Godare88
зато на очередное поле-чудес со Слуцким сгоняет
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Shadow1882
Это случилось в тот момент, когда забил с фолом?
С ЦСКА играл
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Трент Резнор
Новый выпуск со Слуцким записывают, не до футбола
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Нико Кор
Да передёрнет и опять в строю
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Александр Кузнецов
Самара: да, спасибо Воронежу….
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goleodor
Кроме Дзюбы больше на поле в Воронеже никто не жаловался.
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damondiamond
Открыта новая локация: телеграм Дзюбы
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ZA.RMA
Ответ Большой Сэми
учитывая, что нет кавычек, похоже он действительно благодарен))
ну так все правильно, отдохнет
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Hardy
🤡
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Олег Сагайдачный
Опускается на глазах. И как футболист и как человек.
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Злобный Конь
Контракт подписал - теперь можно и ничего не делать. А валить на других.
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_Nastya_
Ответ goleodor
Кроме Дзюбы больше на поле в Воронеже никто не жаловался.
Вот так, например, говорили: "У «Факела» есть ощутимое преимущество своего поля — мяч не катится, трава густая, высокая", просто, что поле очень мягкое, непростое опять же неоднократно говорилось.
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Регион-36
Ответ Monksik Murkin
поле в Воронеже не для игры в футбол ,а для посадки картошки и лука .
это сказал товарищ, который со своим полом не определился, а теперь о полях ? очень интересное мнение, держите в курсе.
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