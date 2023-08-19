Пеп о «Ман Сити»: «Мы хотели Магуайра, Кукурелью, Санчеса и не заплатили за них. Платим справедливые суммы, для остального есть академия»

Теги Манчестер Юнайтед Челси Алексис Санчес Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Лестер Брайтон Харри Магуайр Марк Кукурелья Футбол

Пеп Гвардиола объяснил отказ «Ман Сити» от трансфера Харри Магуайра.

Главный тренер «горожан» вспомнил, каких футболистов клуб не подписал в прошлые годы, несмотря на заинтересованность в них.

«Мы хотели [подписать] Магуайра и не купили его, потому что не захотели платить, мы хотели Кукурелью и не заплатили за него, мы хотели Алексиса Санчеса и не заплатили.

Мы в итоге будем платить за трансферы столько, сколько посчитаем справедливым. Для других случаев у нас есть академия», – дал пояснения каталонец.

В 2019 году «Манчестер Юнайтед» заплатил «Лестеру» 80 миллионов фунтов за защитника Харри Магуайра. В 2022 году переход латераля Марка Кукурельи из «Брайтона» обошелся «Челси» в 55+7 миллионов фунтов.

Пеп Гвардиола: «Меня убили бы, если б «Сити» тратил столько же, сколько «Челси» в последние два окна»

Гвардиола о «Челси»: «Я не критикую. Если хотят, могут тратить 900 млн фунтов, еще 900 млн, затем еще 900 – каждый делает то, что лучше для клуба»

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?

Материалы по теме

40 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ман сити фейк
Ответ 2fhv6yp4kd
И кто из академии играет в основе? В Челси например это Конор и Джеймс
Фоден и Палмэр
+22
-4
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Георгий Гуляев
У сити очень сильный и опытный менеджмент, игроков подбирают с умом. Были сомнения когда брали Аканжи, но и он пригодился, как и Аке.
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
2vdhrvmmzf
Ответ Денис Юрьев
просто несет фигню. просто лень сейчас накатать фамилий 5 при нëм
Ну а ты не ленись, попробуй вспомнить провал уровня Магуайра за 85 хотя бы один
+11
-6
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Денис Юрьев
просто несет фигню. просто лень сейчас накатать фамилий 5 при нëм
+20
-18
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vinnipukh Vinni
Ответ ман сити фейк
Помню МЮ перехватили Санчеса и Фреда. Обе провалились. Куку тоже скорее провал. Магуайра думаю Пеп не особо хотел.
Челси ещё Жоржиньо перехватил у МанСити.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
luu
Ответ 2fhv6yp4kd
Комментарий удален пользователем
Фоден и Палмер
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ложный Латераль
Для остального - есть MasterCard)
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Красная стрела
Может быть эти игроки стали б топчиками. Попади они к Пепу🤷‍♂️
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rigobersong
Ответ luu
Фоден и Палмер
Ахахаха....красиво ты ноунейма унизил:) Еще Рико Льюиса можно добавить:)
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
llolishe
Ответ mihvod)
хорошо, что не заплатили за них. у Сити очень грамотный скаутинг и менеджмент
Менди, Мангаля,Филлипс ржут
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
2fhv6yp4kd
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
llolishe
Ответ ShamilK
Такую фигню несет. Будто не подписывали Грилиша с Гвардиолом за 200 миллионов. Кого там выдает академия? Целый Фоден и все?
Фоден это вынужденная мера из-за британского лимита
Не будь лимита там в основе играла еще одна Родря
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
llolishe
Ответ Красная стрела
Но это идет в дело. Вылилось в кучу трофеев АПЛ🤷‍♂️ крути не крути, стать доминантом в самой конкурентной лиге- это сильно🤷‍♂️а теперь и АПЛ взяли. Если и в этом сезоне подберутся..,🤷‍♂️
Но это не честно
Есть Ньюкасл, который может тратить больше чем Сити но УЕФАшные им это не разрешают и говорят исключат из еврокубков и т д
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Красная стрела
Ответ llolishe
Сити тратит сколько хочет и завышает зп
Но это идет в дело. Вылилось в кучу трофеев АПЛ🤷‍♂️ крути не крути, стать доминантом в самой конкурентной лиге- это сильно🤷‍♂️а теперь и АПЛ взяли. Если и в этом сезоне подберутся..,🤷‍♂️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cakefabregas
Ответ SegaYasch
Ну да Гвардиол, Грилиш, Диаш бесплатно же пришли Причем из академии, ага
Справедливости ради Диаш уже точно оправдал цену за трансфер, как и Джек
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Artuom Batishev
Ответ luu
Фоден и Палмер
Ну Палмер все-же не основа, ему только дают шансы.

Пока только Фоден достаточно много играл в старте, чтобы его можно было назвать игроком основы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ali
Ответ 2fhv6yp4kd
Комментарий удален пользователем
Бог троицу любит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
llolishe
Ответ XavIniesta2008-2015
Фоден
Фоден это вынужденное решение Пепа из-за британского лимита(поэтому купили вратаря Карсона)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
а ты смешной
Ответ 2fhv6yp4kd
И кто из академии играет в основе? В Челси например это Конор и Джеймс
Пока только Фоден и Палмер
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
XavIniesta2008-2015
Ответ 2fhv6yp4kd
И кто из академии играет в основе? В Челси например это Конор и Джеймс
Фоден
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ShamilK
Такую фигню несет. Будто не подписывали Грилиша с Гвардиолом за 200 миллионов. Кого там выдает академия? Целый Фоден и все?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Birdman NBA
На солнце перегрелся? Он пару недель заявлял, что клуб переплачивет за каждого купленного игрока, только по тому что они Ман Сити.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Красная стрела
А вообще, я уверен, что менеджмент Сити не умнее других. Есть Гвардиола, который знает кого ему нужно. Им хватило просто мудрости к не у прислушиваться, а не подсовывать кого попало🤷‍♂️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ARIGAMI ARIGAMI
Магуайр может гордиться тем, что его хотели
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий