Пеп о «Ман Сити»: «Мы хотели Магуайра, Кукурелью, Санчеса и не заплатили за них. Платим справедливые суммы, для остального есть академия»
Пеп Гвардиола объяснил отказ «Ман Сити» от трансфера Харри Магуайра.
Главный тренер «горожан» вспомнил, каких футболистов клуб не подписал в прошлые годы, несмотря на заинтересованность в них.
«Мы хотели [подписать] Магуайра и не купили его, потому что не захотели платить, мы хотели Кукурелью и не заплатили за него, мы хотели Алексиса Санчеса и не заплатили.
Мы в итоге будем платить за трансферы столько, сколько посчитаем справедливым. Для других случаев у нас есть академия», – дал пояснения каталонец.
В 2019 году «Манчестер Юнайтед» заплатил «Лестеру» 80 миллионов фунтов за защитника Харри Магуайра. В 2022 году переход латераля Марка Кукурельи из «Брайтона» обошелся «Челси» в 55+7 миллионов фунтов.
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