Пеп о «Ман Сити»: «Мы хотели Магуайра, Кукурелью, Санчеса и не заплатили за них. Платим справедливые суммы, для остального есть академия»

Пеп Гвардиола объяснил отказ «Ман Сити» от трансфера Харри Магуайра.

Главный тренер «горожан» вспомнил, каких футболистов клуб не подписал в прошлые годы, несмотря на заинтересованность в них.

«Мы хотели [подписать] Магуайра и не купили его, потому что не захотели платить, мы хотели Кукурелью и не заплатили за него, мы хотели и не заплатили.

Мы в итоге будем платить за трансферы столько, сколько посчитаем справедливым. Для других случаев у нас есть академия», – дал пояснения каталонец.

В 2019 году « » заплатил « » 80 миллионов фунтов за защитника . В 2022 году переход латераля из « » обошелся «Челси» в 55+7 миллионов фунтов.

Пеп Гвардиола: «Меня убили бы, если б «Сити» тратил столько же, сколько «Челси» в последние два окна»

Гвардиола о «Челси»: «Я не критикую. Если хотят, могут тратить 900 млн фунтов, еще 900 млн, затем еще 900 – каждый делает то, что лучше для клуба»

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