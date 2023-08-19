«Боруссия» хочет купить Палмера. «Ман Сити» потребует более 30 млн фунтов

Коул Палмер может перейти из «Манчестер Сити» в «Боруссию».

Дортмундский клуб заинтересован в 21-летнем полузащитнике.

Как отмечает журналист Sport1 Патрик Бергер, « » и « » уже начали непосредственные переговоры.

Проблемой для «шварцгельбен» может стать высокая цена. «Манчестер Сити» потребует за Палмера значительно больше 18 миллионов евро – суммы, которая приводится в качестве оценки стоимости хавбека на популярном сайте Transfermarkt.

«Боруссия» уже потратила более 50 миллионов евро в период летнего трансферного окна, и сейчас немецкий клуб не в состоянии удовлетворить запросы «горожан», чтобы подписать Палмера. В деле приобретения англичанина могут помочь продажи защитника Тома Менье и хавбека Торгана Азара. Руководство «Боруссии» изучит возможные варианты.

Как отмечает Daily Mail, «Манчестер Сити» хочет получить более 30 миллионов фунтов в случае трансфера Палмера. Такая цена может лишить «Боруссию» шансов подписать футболиста.

В начавшемся сезоне 21-летний полузащитник забивал за «Манчестер Сити» в матче с «Арсеналом» в рамках Суперкубка Англии (1:1, по пенальти – 1:4) и в игре за Суперкубок УЕФА с «Севильей» (1:1, по пенальти – 5:4). Подробную статистику можно посмотреть здесь.

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