«Боруссия» хочет купить Палмера. «Ман Сити» потребует более 30 млн фунтов

Теги Боруссия Дортмунд Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Коул Палмер Футбол

Коул Палмер может перейти из «Манчестер Сити» в «Боруссию».

Дортмундский клуб заинтересован в 21-летнем полузащитнике.

Как отмечает журналист Sport1 Патрик Бергер, «Боруссия» и «Манчестер Сити» уже начали непосредственные переговоры.

Проблемой для «шварцгельбен» может стать высокая цена. «Манчестер Сити» потребует за Палмера значительно больше 18 миллионов евро – суммы, которая приводится в качестве оценки стоимости хавбека на популярном сайте Transfermarkt.

«Боруссия» уже потратила более 50 миллионов евро в период летнего трансферного окна, и сейчас немецкий клуб не в состоянии удовлетворить запросы «горожан», чтобы подписать Палмера. В деле приобретения англичанина могут помочь продажи защитника Тома Менье и хавбека Торгана Азара. Руководство «Боруссии» изучит возможные варианты.

Как отмечает Daily Mail, «Манчестер Сити» хочет получить более 30 миллионов фунтов в случае трансфера Палмера. Такая цена может лишить «Боруссию» шансов подписать футболиста.

В начавшемся сезоне 21-летний полузащитник забивал за «Манчестер Сити» в матче с «Арсеналом» в рамках Суперкубка Англии (1:1, по пенальти – 1:4) и в игре за Суперкубок УЕФА с «Севильей» (1:1, по пенальти – 5:4). Подробную статистику Коула Палмера можно посмотреть здесь.

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?

Материалы по теме

25 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pirmuhammet Ahmedow
Ответ Gündoğan
Талантливый, может заиграть в немецкой лиге не хуже Санчо и Беллингема
Насколько велик шанс, что Сити его продаст, учитывая что помимо него и Бернарду(и Фоден с натяжкой), кто может играть правым вингером, и плюсом сделка по Доку всё еще не оформлена.
+16
-1
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Waititi
С такой дырой на фланге я бы не продавал.
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gündoğan
Талантливый, может заиграть в немецкой лиге не хуже Санчо и Беллингема
+12
-4
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ман сити фейк
Нельзя продать. Он отличный вариант на подмену основных. Парень готов играть на кубках всяких. Если продать то 50+ требовать. Воспитанников увидеть в составе одно удовольствие. Надеюсь сам Палмер хочет остаться
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Виталий Попов
да нууууу...
нафиг отдавать его.....
надо дать парню играть - играет отменно!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
S H A R K
Ответ avcgloronalduMU
Санчо Биллингем теперь Палмер:)
Байно-Гиттенс и Нмеча тоже из Сити
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cearvm
Смысл продавать Палмера, если на замену придется покупать кого-то за сотку?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Черкашин
Ответ Waititi
С такой дырой на фланге я бы не продавал.
Согласен, парень в двух матчах подряд забивает.;))))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил Цыганов 123
Ответ S H A R K
Байно-Гиттенс и Нмеча тоже из Сити
а Беллингем не оттуда, он из Бирмингема
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
XavIniesta2008-2015
Ответ Pirmuhammet Ahmedow
Насколько велик шанс, что Сити его продаст, учитывая что помимо него и Бернарду(и Фоден с натяжкой), кто может играть правым вингером, и плюсом сделка по Доку всё еще не оформлена.
Только Бернарду и Фоден ещё в центре поля нужны из-за травмы КДБ. А Доку ещё и на левом фланге может сыграть. Так что, Палмер свой шанс точно получит
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Матвей Суицидин
С Севильей Палмер круто смотрелся, не думаю, что Пеп его отпустит
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Ефимов
Есть ощущение, что за 30 лямов это почти даром.
Два сезона в Боруссии и будет стоить 80+
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Виталий Желтоусов
шмели вперёд 🔥🔥🔥
пора выиграть хоть какой нибудь трофей
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ParvizLNDRreal
Через два сезона, обратно в АПЛ 100+ млн
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир Тищенко
Да Шмелей - это будет шикарный трансфер достойная замена Марио Ройсу ждём HERE We Go 🟡⚫
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Syog1010
Было бы очень жаль, мне кажется у Пепа может вырасти в уникального игрока, у него никогда не было АПЗ с такими данными
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Семин
Ольмо возьмут вместо него. Хоть и не по позиции, но денежки пригодятся
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
S H A R K
Ответ Михаил Цыганов 123
а Беллингем не оттуда, он из Бирмингема
Главное, что все они английские паспортисты и каждого можно впарить за сотку)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ман сити фейк
Ответ Максим Семин
Ольмо возьмут вместо него. Хоть и не по позиции, но денежки пригодятся
Лейпциг меньше 100 думаю не продаст. В таком случае лучше с РБ договориться менять Палмэра на Ольмо с доплатой выгоднее было бы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
avcgloronalduMU
Санчо
Биллингем
теперь Палмер:)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий