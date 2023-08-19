«Боруссия» хочет купить Палмера. «Ман Сити» потребует более 30 млн фунтов
Коул Палмер может перейти из «Манчестер Сити» в «Боруссию».
Дортмундский клуб заинтересован в 21-летнем полузащитнике.
Как отмечает журналист Sport1 Патрик Бергер, «Боруссия» и «Манчестер Сити» уже начали непосредственные переговоры.
Проблемой для «шварцгельбен» может стать высокая цена. «Манчестер Сити» потребует за Палмера значительно больше 18 миллионов евро – суммы, которая приводится в качестве оценки стоимости хавбека на популярном сайте Transfermarkt.
«Боруссия» уже потратила более 50 миллионов евро в период летнего трансферного окна, и сейчас немецкий клуб не в состоянии удовлетворить запросы «горожан», чтобы подписать Палмера. В деле приобретения англичанина могут помочь продажи защитника Тома Менье и хавбека Торгана Азара. Руководство «Боруссии» изучит возможные варианты.
Как отмечает Daily Mail, «Манчестер Сити» хочет получить более 30 миллионов фунтов в случае трансфера Палмера. Такая цена может лишить «Боруссию» шансов подписать футболиста.
В начавшемся сезоне 21-летний полузащитник забивал за «Манчестер Сити» в матче с «Арсеналом» в рамках Суперкубка Англии (1:1, по пенальти – 1:4) и в игре за Суперкубок УЕФА с «Севильей» (1:1, по пенальти – 5:4). Подробную статистику Коула Палмера можно посмотреть здесь.
Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?
нафиг отдавать его.....
надо дать парню играть - играет отменно!
Два сезона в Боруссии и будет стоить 80+
пора выиграть хоть какой нибудь трофей
Биллингем
теперь Палмер:)