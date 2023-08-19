Гвардиола о «Челси»: «Я не критикую. Если хотят, могут тратить 900 млн фунтов, еще 900 млн, затем еще 900 – каждый делает то, что лучше для клуба»

Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Тодд Боули Футбол

Гвардиола подчеркнул, что он не критикует расходы «Челси».

Главный тренер «Манчестер Сити» пояснил свои слова, согласно которым его убили бы за траты, свойственные лондонскому клубу.

«Они могут делать что хотят. Я ни секунды не критикую «Челси». Я говорю о том, что если б мы сделали это, мы бы умерли для всех в мире. Они могут делать что хотят…

Если они хотят потратить – не знаю – 900 миллионов фунтов с момента прихода [Боули], еще 900 миллионов, затем еще 900. У них это есть. Бизнес есть бизнес. Они много продавали в этом сезоне, так что они могут это делать.

Мне не нравится, когда критикуют меня – что мы делаем, что я должен говорить. У каждого свой собственный бизнес, и каждый делает то, что лучше для клуба.

Все в выигрыше. Скажите мне правду: вы получаете большое удовольствие от трансферного окна? Этот игрок, еще один – каждые несколько минут на Sky – новичок там, новичок в другом месте. Это так весело», – поделился мыслями Пеп Гвардиола.

Расходы «Челси» на трансферы при нынешнем владельце клуба Тодде Боули превысили миллиард долларов.

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37 комментариев

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Demyan Grachev
ох,не тебе о тратах рассуждать, браззерс
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Mark Safa
Ответ Demyan Grachev
ох,не тебе о тратах рассуждать, браззерс
Как он смеет отвечать на вопросы!!!!
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abdulakushev@yandex.ru
Рад за те клубы, которые делают на таких как владелец Челси хорошие деньги, продавая по двойному прайсу.
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Montenegro Serbian
Ну тут Пеп лукавит, типа, если бы мы вместо Челси за одно трансферное окно столько потратили, то нас бы "развалили" за это в прессе и фанаты других команд.
Так Челси тоже неплохо куев в панамку накидывают и хейтят за этот движ, а Боули так вообще превратил в мем-насмешку.
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Стахович
Гвардиола сначала скажет,а потом думает
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KeriLLo
Ответ atomio
он дает результат. Это главное. А что дают середняки типа МЮ или Челси, при таких же тратах - не понятно.
Обыгрывают МС в финале ЛЧ.
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damondiamond
поэтому мы нарушили правила ФФП 115 раз - мы стараемся делать все лучшее для клуба
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Filimon4ik
Серьезно? Гвардиола кого-то смеет в тратах обвинять?
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jameswowf
Еще бы ты критиковал ))
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Юрий Клоппов
Всё по факту. Если у тебя есть деньги ты тратишь, если нету, ты клуб лолиги.
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Кашшай Чакырович
Гвардиолу за 1 миллард 200 миллионов с говном съедали тут все 7 лет ,Челси за эти 7 лет потратил больше Гвардиолы в два раза выиграл меньше о них ни слова , что говорит об очень низком стадном интеллекте местной публики ! И ещё сравнить в какой футбол играет это синее уг и в какой Сити это просто небо и земля ! Не говоря о том ,что Челси существовал на преступные деньги из России ,деньги которые могли потратить на ваших родителей ,бабушек дедушек ,сейчас стыдно за русский народ ,который защищает этот памятник коррупции !
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Александр Денисов
Я не критикую, просто зависть в глаз попала
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Антон Фалафель
Уже начал напрягать этот оверпрайсовый шарлатан.
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DolJun
Ответ Данила Данайцев
Ох у тебя накипело!!! Сам от куда, если не секрет?
он из барселоны, неужели по нику не ясно? у сити защитников кроме местных кулес нет. это спортс еще не выкатил плач гвардиолы по поводу того, что на победителя требла зрители на домашний стадион идут не охотно)
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Данила Данайцев
Ответ Кашшай Чакырович
Гвардиолу за 1 миллард 200 миллионов с говном съедали тут все 7 лет ,Челси за эти 7 лет потратил больше Гвардиолы в два раза выиграл меньше о них ни слова , что говорит об очень низком стадном интеллекте местной публики ! И ещё сравнить в какой футбол играет это синее уг и в какой Сити это просто небо и земля ! Не говоря о том ,что Челси существовал на преступные деньги из России ,деньги которые могли потратить на ваших родителей ,бабушек дедушек ,сейчас стыдно за русский народ ,который защищает этот памятник коррупции !
Ох у тебя накипело!!! Сам от куда, если не секрет?
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Ответ Demyan Grachev
ох,не тебе о тратах рассуждать, браззерс
Весь браззерс мечтал бы о трансфере одного Менди
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Madcomposer
Ну так Челси некисло достается вроде от этого тоже, все либо ржут над ними, либо возмущаются суммам. Только непонятно, почему он так говорит, потратив сам кучу денег на трансферы. МС сами устанавливали эту планку, когда для какой-то хотя бы конкуренции надо тратить под лярд денег, так же как и Челси в нулевые это делал. Теперь другие клубы вынуждены тоже платить эти безумные сотни миллионов. Никто ж не спорит, что Пеп крут, но отрицать, что эта крутость усилена гиганскими финансовыми вливаниями, в тч незаконным путём, тоже странно.
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Al22cm
Никто не будет критиковать, пока Челси не начнет побеждать. Все будут смеяться над ними, и придумывать разные новые шутки.
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BillShen
Мешок мешка видит издалека
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Я не закупаюсь, какие там лямы, дорогая, а меня бесит, что другие закупаются🤬 что посмели?
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DolJun
пеп как в том меме: плачет за маской улыбки. деньги ведь не играют в футбол - чего он тогда за это печется? синих проверят так же, как проверяют голубых. вот только нарушения голубого вагона по странному стечению обстоятельств прощаются за истечением срока давности)
плюс синие на последние несколько сезонов по продажам выше даже клубов, которые традиционно работают на сбыт, типа аякса или бенфики. об этом пеп не расскажет. вообще конечно удивительно, как люди могут воспринимать всерьез этого популиста, которого на лицемерии ловили уже не раз и не два.
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Redhead One
Что там по арабским фирмам-однодневкам в спонсора, Пеп?
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Lloyd Christmas
Вот только не надо превращаться в Венгера и позднего Клоппа
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scorp19
Гвардиола без денег сам ноль без палочки. Он всегда побеждал только с сильнейшими составами + отличная скамейка. Ему только рот и открывать про траты.
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Mbest77
Пусть тратят по 900 млн, тратить по ярду - это только моя привилегия )
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