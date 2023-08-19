Гвардиола о «Челси»: «Я не критикую. Если хотят, могут тратить 900 млн фунтов, еще 900 млн, затем еще 900 – каждый делает то, что лучше для клуба»
Гвардиола подчеркнул, что он не критикует расходы «Челси».
Главный тренер «Манчестер Сити» пояснил свои слова, согласно которым его убили бы за траты, свойственные лондонскому клубу.
«Они могут делать что хотят. Я ни секунды не критикую «Челси». Я говорю о том, что если б мы сделали это, мы бы умерли для всех в мире. Они могут делать что хотят…
Если они хотят потратить – не знаю – 900 миллионов фунтов с момента прихода [Боули], еще 900 миллионов, затем еще 900. У них это есть. Бизнес есть бизнес. Они много продавали в этом сезоне, так что они могут это делать.
Мне не нравится, когда критикуют меня – что мы делаем, что я должен говорить. У каждого свой собственный бизнес, и каждый делает то, что лучше для клуба.
Все в выигрыше. Скажите мне правду: вы получаете большое удовольствие от трансферного окна? Этот игрок, еще один – каждые несколько минут на Sky – новичок там, новичок в другом месте. Это так весело», – поделился мыслями Пеп Гвардиола.
Расходы «Челси» на трансферы при нынешнем владельце клуба Тодде Боули превысили миллиард долларов.
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Так Челси тоже неплохо куев в панамку накидывают и хейтят за этот движ, а Боули так вообще превратил в мем-насмешку.
плюс синие на последние несколько сезонов по продажам выше даже клубов, которые традиционно работают на сбыт, типа аякса или бенфики. об этом пеп не расскажет. вообще конечно удивительно, как люди могут воспринимать всерьез этого популиста, которого на лицемерии ловили уже не раз и не два.