Гвардиола о «Челси»: «Я не критикую. Если хотят, могут тратить 900 млн фунтов, еще 900 млн, затем еще 900 – каждый делает то, что лучше для клуба»

Гвардиола подчеркнул, что он не критикует расходы «Челси».

Главный тренер « » пояснил свои слова, согласно которым его убили бы за траты, свойственные лондонскому клубу.

«Они могут делать что хотят. Я ни секунды не критикую «Челси». Я говорю о том, что если б мы сделали это, мы бы умерли для всех в мире. Они могут делать что хотят…

Если они хотят потратить – не знаю – 900 миллионов фунтов с момента прихода [Боули], еще 900 миллионов, затем еще 900. У них это есть. Бизнес есть бизнес. Они много продавали в этом сезоне, так что они могут это делать.

Мне не нравится, когда критикуют меня – что мы делаем, что я должен говорить. У каждого свой собственный бизнес, и каждый делает то, что лучше для клуба.

Все в выигрыше. Скажите мне правду: вы получаете большое удовольствие от трансферного окна? Этот игрок, еще один – каждые несколько минут на Sky – новичок там, новичок в другом месте. Это так весело», – поделился мыслями .

Расходы « » на трансферы при нынешнем владельце клуба превысили миллиард долларов.

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