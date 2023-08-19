Де Брюйне о травме: «Операция сделана, я готов к восстановлению и возвращению к работе в скором времени. Спасибо за поддержку»
Кевин де Брюйне сообщил, что успешно перенес операцию.
Сообщалось, что бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» пропустит от 3 до 4 месяцев.
32-летний де Брюйне получил повреждение задней поверхности бедра в 1-м тайме игры против «Бернли» (3:0) в первом туре нового сезона АПЛ.
«Новость после игры с «Бернли» стала для меня настоящим ударом физически и морально.
Теперь операция сделана, я готов к восстановлению и возвращению к работе в скором времени. Спасибо всем за поддержку», – написал Де Брюйне в соцсети.
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