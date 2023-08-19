Де Брюйне о травме: «Операция сделана, я готов к восстановлению и возвращению к работе в скором времени. Спасибо за поддержку»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия травмы Кевин де Брюйне соцсети Футбол

Кевин де Брюйне сообщил, что успешно перенес операцию.

Сообщалось, что бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» пропустит от 3 до 4 месяцев.

32-летний де Брюйне получил повреждение задней поверхности бедра в 1-м тайме игры против «Бернли» (3:0) в первом туре нового сезона АПЛ.

«Новость после игры с «Бернли» стала для меня настоящим ударом физически и морально.

Теперь операция сделана, я готов к восстановлению и возвращению к работе в скором времени. Спасибо всем за поддержку», – написал Де Брюйне в соцсети. 

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7 комментариев

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Артем Дорохин
Здоровья тебе Кевин и скорого возвращения в строй.
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Arima Baki
КБД, Тимбер, Нкунку, Джеймс и тд. топы АПЛ теряют важных игроков, особенно обидно за Тимбера и Нкунку, с таким ожиданием ждал увидеть их игры, казалось они очень хорошо влились в состав
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ман сити фейк
Настоящий профессионал. Ждём возвращение. Надеюсь команда без вожака не теряет в качестве
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Ответ Arima Baki
КБД, Тимбер, Нкунку, Джеймс и тд. топы АПЛ теряют важных игроков, особенно обидно за Тимбера и Нкунку, с таким ожиданием ждал увидеть их игры, казалось они очень хорошо влились в состав
И только Кевин там топ не только по меркам АПЛ, а мировая звезда.
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Без кдб сити не торт а Бельгия тем более.
Хотелось бы таких мастеров видеть чаще
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Кино Музыка
Кевину лучше уйти из сборной. Атмосфера там никакая, а травмы усугубляются.
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Arima Baki
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И только Кевин там топ не только по меркам АПЛ, а мировая звезда.
безусловно, я к тому что эти двое только только начали и такая засада а игрой Кевина мы наслаждаемся много лет
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