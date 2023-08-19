Неймар, Винисиус, Родриго, Антони, Каземиро, Алиссон, Эдерсон и Маркиньос вызваны в сборную Бразилии на первые официальные матчи после ЧМ-2022
Неймар вызван в сборную на первые официальные матчи после ЧМ-2022.
Тренерский штаб сборной Бразилии во главе с Фернандо Динизом назвал состав на сентябрьские матчи с командами Боливии и Перу.
Вратари: Алиссон («Ливерпуль»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Бенто («Атлетико Паранаэнсе»).
Защитники: Ренан Лоди («Марсель»), Кайо Энрике, Вандерсон (оба – «Монако»), Данило («Ювентус»), Рожер Ибанес («Аль-Ахли» Джидда), Габриэл Магальяэс («Арсенал»), Маркиньос («ПСЖ»), Нино («Флуминенсе»).
Полузащитники: Андре («Флуминенсе»), Жоэлинтон, Бруно Гимараэс (оба – «Ньюкасл»), Каземиро («Манчестер Юнайтед»), Рафаэл Вейга («Палмейрас»).
Игроки атаки: Антони («Манчестер Юнайтед»), Габриэл Мартинелли («Арсенал»), Родриго Гоэс, Винисиус Жуниор (оба – «Реал Мадрид»), Ришарлисон («Тоттенхэм»), Неймар («Аль-Хилаль»), Матеус Кунья («Вулверхэмптон»).
Матчи с соперниками из Боливии и Перу пройдут в рамках отборочного турнира к чемпионату мира. Для сборной Бразилии это будут первые официальные игры с момента окончания ЧМ-2022.
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