Неймар, Винисиус, Родриго, Антони, Каземиро, Алиссон, Эдерсон и Маркиньос вызваны в сборную Бразилии на первые официальные матчи после ЧМ-2022

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Неймар вызван в сборную на первые официальные матчи после ЧМ-2022.

Тренерский штаб сборной Бразилии во главе с Фернандо Динизом назвал состав на сентябрьские матчи с командами Боливии и Перу.

Вратари: Алиссон («Ливерпуль»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Бенто («Атлетико Паранаэнсе»).

Защитники: Ренан Лоди («Марсель»), Кайо Энрике, Вандерсон (оба – «Монако»), Данило («Ювентус»), Рожер Ибанес («Аль-Ахли» Джидда), Габриэл Магальяэс («Арсенал»), Маркиньос («ПСЖ»), Нино («Флуминенсе»).

Полузащитники: Андре («Флуминенсе»), Жоэлинтон, Бруно Гимараэс (оба – «Ньюкасл»), Каземиро («Манчестер Юнайтед»), Рафаэл Вейга («Палмейрас»).

Игроки атаки: Антони («Манчестер Юнайтед»), Габриэл Мартинелли («Арсенал»), Родриго Гоэс, Винисиус Жуниор (оба – «Реал Мадрид»), Ришарлисон («Тоттенхэм»), Неймар («Аль-Хилаль»), Матеус Кунья («Вулверхэмптон»).

Матчи с соперниками из Боливии и Перу пройдут в рамках отборочного турнира к чемпионату мира. Для сборной Бразилии это будут первые официальные игры с момента окончания ЧМ-2022.

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21 комментарий

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Artuom Batishev
Ответ Арсен Талант-Уулу
Пакета?
Зато есть нулевые Антони и Ришарлисон... 🤷🏻
+6
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Арсен Талант-Уулу
Пакета?
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Локоть Артеста
Сборная Бразилии стала какой-то серой массой. Нет больше ярких игроков, которые творили волшебство на поле.
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United_LP
Ответ Арсен Талант-Уулу
Пакета?
Подозревается в ставках
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<~Inter~>
как всегда немало вопросов к кандидатам. Будто бы Диниз принимал минимальное участие в выборе состава
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Дядя ТУРА
кто нибудь знает прикол Куньи?? за что его вызывают. вообще средний игрок
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trav
Малкома можно было позвать, он тут смотрится не слабее половины полузащиты и вингеров
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<~Inter~>
Ответ Roman Araslanov
Так один фиг в соперниках Боливия и Перу, можно с составом всякие штуки вытворять
Вот именно, что ничего не сделали с составом. Жоэлинтон провалил предыдущий вызов в сборную и кажется, что без системного прессинга Ньюкасла его эффективность падает в разы. За какие заслуги вызывают Антони, Данило, Лоди, Ришарлисона, Ибанеса и Кунью скорее всего никто не знает. Порадовало лишь вызов защитников из Монако, Андре из Флуминенсе и наконец решили попробовать другого третьего вратаря вместо Уэвертона
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Roman Araslanov
Ответ <~Inter~>
как всегда немало вопросов к кандидатам. Будто бы Диниз принимал минимальное участие в выборе состава
Так один фиг в соперниках Боливия и Перу, можно с составом всякие штуки вытворять
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Teodrakis
Ответ Локоть Артеста
Сборная Бразилии стала какой-то серой массой. Нет больше ярких игроков, которые творили волшебство на поле.
Кому как, надежные защитники как Тьяго Сильва и Маркиньос это тоже яркие игроки. Просто в другой линии. Да и Каземиро+БруноГимараес это очень круто.
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<~Inter~>
Ответ trav
Малкома можно было позвать, он тут смотрится не слабее половины полузащиты и вингеров
а смысл сравнивать его с полузащитниками или в Зените он тоже конкурировал с Венделом?
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<~Inter~>
Ответ Дядя ТУРА
кто нибудь знает прикол Куньи?? за что его вызывают. вообще средний игрок
за перформанс против МЮ видимо, но если тренер смотрел этот матч остаются вопросы по вызову Антони
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Давид Agabekyan
Ответ Adil Sugurbayev
за какие заслуги тут Антони
Всё равно он скоро в бутырку перейдёт
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Artuom Batishev
Ответ Ksandvankneshas
А Пакета что, феерит? Ничем не лучше Антони выступает. Ну а Ришарлисон в сборной другой человек.
Пакета играет достаточно хорошо, пусть и феерит лишь иногда.

Ришарлисон в сборной лучше чем в клубе, но тоже не феерит.
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Ksandvankneshas
Ответ Artuom Batishev
Зато есть нулевые Антони и Ришарлисон... 🤷🏻
А Пакета что, феерит? Ничем не лучше Антони выступает. Ну а Ришарлисон в сборной другой человек.
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FinoAllaFine FJ
Бремера не вызвал, странно
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Pedri
Почему после чемпионата мира Рафинья не приглашают
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Roman_ello
Полуэкспериментальный какой-то
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Oleg Olegov
Жаль, что нет никого из россиян(
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Adil Sugurbayev
за какие заслуги тут Антони
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