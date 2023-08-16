Родриго о незабитом пенальти на ЧМ-2022: «У каждого великого игрока бывают провалы. Воспринимаю это не как неудачу, а как шаг вперед, как сказал Адетокумбо»

Теги Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Сборная Хорватии по футболу ЧМ-2022 Яннис Адетокумбо Родриго Футбол

Родриго вспомнил незабитый пенальти в серии пенальти на ЧМ-2022.

Бразильцы уступили Хорватии в 1/4 финала по пенальти. Родриго не реализовал 11-метровый удар, он бил первым из числа игроков южноамериканской команды.

– Промах с пенальти на чемпионате мира – самый грустный момент в твоей жизни?

– В моей карьере – да. Это была мечта каждого – выиграть чемпионат мира. Я знаю, что мне предстоит сыграть еще на многих чемпионатах мира, но это была наша мечта.

Это был, безусловно, самый болезненный момент в карьере. Я всегда буду идти вперед, какие бы трудности ни возникали. Это нормально.

У каждого великого игрока бывают провалы в карьере, но, как сказал [баскетболист Яннис] Адетокумбо, я воспринимаю это не как неудачу, а как шаг вперед. Каждый должен пройти через такой процесс.

В жизни ничего не бывает просто, ни у кого нет идеальной истории. Я воспринял это именно так. Конечно, в тот день ты чувствуешь грусть, боль, но меня всегда окружали хорошие люди, которые передавали добро.

Сегодня у меня в голове есть мысль: я вернусь и выиграю хотя бы один [кубок], – сказал хавбек «Реала» и сборной Бразилии.

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30 комментариев

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Куй Покагорячев
Про Джордана не сказал ничего?
+57
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SuperMen
это правило теперь такое у нападающих, не забивших пенальти хорватам на ЧМ, сравнивать себя с баскетболистами?
+43
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Сикарио
Ответ SaH4r.
он себя великим игроком считает🤣🤣🤣
Это издержки идиотских переводов, когда испанское слово grande, которое всего лишь "большой", переводят в английский как great и уже оттуда в русский оно идет как великий.
+14
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SaH4r.
он себя великим игроком считает🤣🤣🤣
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Radik_2.0
без слов про Джордана - не канон
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Пинающий Достоинства
Так и до Динамо недалеко)
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Lindeman
Ответ SaH4r.
он себя великим игроком считает🤣🤣🤣
Нет. Он просто имел ввиду, что и великие игроки ошибаются
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Никита Алексеев
Ответ Куй Покагорячев
Про Джордана не сказал ничего?
Не хочет, чтобы его Смоловым потом называли
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Gon3a1e5@mail.ru
Дело за малым. Осталось стать великим
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Edem
Ответ SuperMen
это правило теперь такое у нападающих, не забивших пенальти хорватам на ЧМ, сравнивать себя с баскетболистами?
Грамотные слова же, какая разница
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Xabi Alonso78
Ответ SaH4r.
он себя великим игроком считает🤣🤣🤣
Он за один матч с Ман Сити стал великим, забив два гола на последних минутах
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DimaBayern
Ой зазвизделся паренёк, ОЙ ЗАЗВИЗДЕЛСЯ!
Забил дубль на 90-ых минутах в матче против Ман Сити, и уже думает, что он великий, так как играет за Реал...
Да, он конечно молодец, выиграл ЛЧ, но всё-таки...
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ ScaryClown//1
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Дима Рытвин
Ответ Куй Покагорячев
Про Джордана не сказал ничего?
Джордана уже не цитируют, Федя всех предупредил, теперь Яннис в моде.
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kokomelon
Ответ Леван Мкртчян
Ок’ , а Родриго-то причем? Он же не использовал оборот " ДАЖЕ у великих игроков бывают неудачи", а четко сказал "У КАЖДОГО великого игрока бывают неудачи"
Уже объяснили выше, что издержки перевода. Просто нужно читать внимательнее и тогда получится составить логическую цепочку и зайти за умного
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ML26
Барсуков порвало, а ведь просто сказал, что даже великие ошибаются, не то что он
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lazna
У всех великих проблемы с пенальти на ЧМ... Баджо, Родриго, Смолов...
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Kahn01
Фишка в том, что для Бразилии позор был не выиграть Хорватию в основное время. Кто там забил или не забил В пенальти не так важно. Даже если бы выиграли
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Николай Зеленкин
Ответ Куй Покагорячев
Про Джордана не сказал ничего?
Яннис в той речи как раз сослался на Джордана. Что помимо 6 чемпионств было и много вылетов
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ScaryClown//1
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Castor Troy
Ответ Kahn01
Фишка в том, что для Бразилии позор был не выиграть Хорватию в основное время. Кто там забил или не забил В пенальти не так важно. Даже если бы выиграли
Хорватия не кубок, чтобы её выиграть. Правильно говорить - выиграть у Бразилии
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