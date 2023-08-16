Родриго о незабитом пенальти на ЧМ-2022: «У каждого великого игрока бывают провалы. Воспринимаю это не как неудачу, а как шаг вперед, как сказал Адетокумбо»

Родриго вспомнил незабитый пенальти в серии пенальти на ЧМ-2022.

Бразильцы уступили в 1/4 финала по пенальти. Родриго не реализовал 11-метровый удар, он бил первым из числа игроков южноамериканской команды.

– Промах с пенальти на чемпионате мира – самый грустный момент в твоей жизни?

– В моей карьере – да. Это была мечта каждого – выиграть чемпионат мира. Я знаю, что мне предстоит сыграть еще на многих чемпионатах мира, но это была наша мечта.

Это был, безусловно, самый болезненный момент в карьере. Я всегда буду идти вперед, какие бы трудности ни возникали. Это нормально.

У каждого великого игрока бывают провалы в карьере, но, как сказал [баскетболист Яннис] Адетокумбо, я воспринимаю это не как неудачу, а как шаг вперед. Каждый должен пройти через такой процесс.

В жизни ничего не бывает просто, ни у кого нет идеальной истории. Я воспринял это именно так. Конечно, в тот день ты чувствуешь грусть, боль, но меня всегда окружали хорошие люди, которые передавали добро.

Сегодня у меня в голове есть мысль: я вернусь и выиграю хотя бы один [кубок], – сказал хавбек « » и сборной .

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