Мантуан о паспорте РФ: «Не думаю об этом. Цель – попасть в сборную Бразилии»

Густаво Мантуан мечтает получить вызов в сборную Бразилии.

– В апреле Вильям Оливейра сказал, что ты хочешь получить российский паспорт. Так ли это?

– Никаких шагов к этому я не предпринимаю. Никто мне ничего не говорил про это. Думаю, Вил сказал это не в самой серьезной манере. У меня не было таких намерений. Сейчас я об этом не думаю.

– Малком недавно дебютировал за сборную Бразилии. У тебя есть цель попасть туда?

– Конечно, цель попасть туда есть. Это важная задача. Я рассчитываю демонстрировать такой уровень футбола, чтобы быть в планах тренерского штаба главной и олимпийской сборной. Хочется выйти в футболке сборной , – сказал хавбек « ».

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER по промокоду SPORTS