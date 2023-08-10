Мантуан о паспорте РФ: «Не думаю об этом. Цель – попасть в сборную Бразилии»

Теги Зенит Сборная Бразилии по футболу премьер-лига Россия натурализация Густаво Мантуан Футбол

Густаво Мантуан мечтает получить вызов в сборную Бразилии.

– В апреле Вильям Оливейра сказал, что ты хочешь получить российский паспорт. Так ли это?

– Никаких шагов к этому я не предпринимаю. Никто мне ничего не говорил про это. Думаю, Вил сказал это не в самой серьезной манере. У меня не было таких намерений. Сейчас я об этом не думаю.

– Малком недавно дебютировал за сборную Бразилии. У тебя есть цель попасть туда?

– Конечно, цель попасть туда есть. Это важная задача. Я рассчитываю демонстрировать такой уровень футбола, чтобы быть в планах тренерского штаба главной и олимпийской сборной. Хочется выйти в футболке сборной Бразилии, – сказал хавбек «Зенита».

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7 комментариев

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Всеволод Бобров
зачем они всем навязывают эти паспорта? Это выглядит жалко
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Сергей Жарковский
Ну хочется парню играть за сборную своей страны, что в этом плохого?
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Сергей48
Такое впечатление, что им навязывают прям Российское гражданство?
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Spartakus1984
Газпром обесценила паспорт РФ,выдавая его кому не лень,за год проживания в стране
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