Милитао расстался со второй девушкой-инфлюэнсером. С ней он встречался 4 месяца – после расставания с первой
Эдер Милитао расстался со своей девшукой.
Как сообщает As со ссылкой на Choquei, защитник «Реала» и его девушка Кассия Лоуренсу удалили со своих страниц в соцсетях совместные фотографии, в том числе и те, которые были опубликованы меньше месяца назад. Это может свидетельствовать о конце их отношений.
Кассия Лоуренсу – тикток-инфлюэнсер. Об отношениях девушки с футболистом стало известно 4 месяца назад, когда она посетила матч «Реала» против «Альмерии» (4:2).
Эдер начал встречаться с Лоуренсу после расставания с бразильской моделью и инфлюэнсером Каролиной Лимой. У футболиста есть дочь Сесилия от Лимы.
Инфлюэнсер – блогер, имеющий обширную и лояльную аудиторию в социальных сетях, публикации которого оказывают заметное влияние на подписчиков.
У Милитао новая девушка – инфлюэнсер со 125+ тысячами подписчиков в TikTok. У защитника «Реала» есть дочь от прошлых отношений
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- Да, сильный!
- Ты матерый?
- Да, я матерый!
- Ты даже не знаешь что такое страх?
- Я даже не знаю что такое «материй»
😁
Influence - влияние в переводе с английского. Вряд ли шлёндры об этом знают. На что они влияют, кроме эрекции?
Инфлюэнсер – блогер, имеющий обширную и лояльную аудиторию в социальных сетях, публикации которого оказывают заметное влияние на подписчиков.
Правильная трактовка:
Инфлюэнсер - безработный лоботряс пытающийся продать воздух и заработать на лохах.