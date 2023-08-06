Милитао расстался со второй девушкой-инфлюэнсером. С ней он встречался 4 месяца – после расставания с первой

Теги Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Ла Лига светская хроника соцсети девушки и спорт Эдер Милитао Футбол

Эдер Милитао расстался со своей девшукой.

Как сообщает As со ссылкой на Choquei, защитник «Реала» и его девушка Кассия Лоуренсу удалили со своих страниц в соцсетях совместные фотографии, в том числе и те, которые были опубликованы меньше месяца назад. Это может свидетельствовать о конце их отношений.

Кассия Лоуренсу – тикток-инфлюэнсер. Об отношениях девушки с футболистом стало известно 4 месяца назад, когда она посетила матч «Реала» против «Альмерии» (4:2). 

Эдер начал встречаться с Лоуренсу после расставания с бразильской моделью и инфлюэнсером Каролиной Лимой. У футболиста есть дочь Сесилия от Лимы.

Инфлюэнсер – блогер, имеющий обширную и лояльную аудиторию в социальных сетях, публикации которого оказывают заметное влияние на подписчиков.

У Милитао новая девушка – инфлюэнсер со 125+ тысячами подписчиков в TikTok. У защитника «Реала» есть дочь от прошлых отношений

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36 комментариев

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Я один не знаю,что такое "инфлюэнсер"?
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-12
+45
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Ответ Фанат Лионеля Месси
Я один не знаю,что такое "инфлюэнсер"?
Знаете, я тоже своего рода футболист... в Фифа 23)))
+19
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+15
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Спасибо ! Очень полезная инфа !
+8
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Спасибо за важную спортивную новость (нет)
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Ответ Фанат Лионеля Месси
Я один не знаю,что такое "инфлюэнсер"?
Добавили пояснение)
+9
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Я думал, инфлюэнсер - это переносчик инфлюэнцы.
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Ответ instasamka
Тебе серьезно интересна кто кого бросил и кто с кем встречается?
За деньги да
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Держите в курсе.
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Узнав, что девушка - инфлюэнсер, Милитао расстался с ней и на всякий случай намазался зеленкой.
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Короткие отношения для "перезагрузки" после болезненного расставания - вполне себе норма. Здесь оно зачем - другой вопрос, но держите в курсе
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это действительно интересная информация по мнению автора?
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Спасибо, что написали в конце разъяснение слова "инфлюэнсер", а то у меня оно ассоциировалось с трансгендер.
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Ответ Игорь Новиков
Странный вопрос от пользователя с вашим ником))
И тем более от человека, который зашёл в эту новость и спросил "тебе правда интересно интересно..."
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Ответ Evgeny
И тем более от человека, который зашёл в эту новость и спросил "тебе правда интересно интересно..."
=))))))))
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Ответ Фанат Лионеля Месси
Я один не знаю,что такое "инфлюэнсер"?
- Ты сильнай?
- Да, сильный!
- Ты матерый?
- Да, я матерый!
- Ты даже не знаешь что такое страх?
- Я даже не знаю что такое «материй»
😁
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Нельзя ли их называть просто - проститутками? Разница есть какая-то?

Influence - влияние в переводе с английского. Вряд ли шлёндры об этом знают. На что они влияют, кроме эрекции?
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Надеюсь спортс напишет с кем начал встречать Милитао
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Вроде не в Таиланде с ней встретились, а оказалось, что инфлюэнсер! - с горечью подумал Милитао.
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Неправильная трактовка:
Инфлюэнсер – блогер, имеющий обширную и лояльную аудиторию в социальных сетях, публикации которого оказывают заметное влияние на подписчиков.

Правильная трактовка:
Инфлюэнсер - безработный лоботряс пытающийся продать воздух и заработать на лохах.
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Ответ Фанат Лионеля Месси
Я один не знаю,что такое "инфлюэнсер"?
По сути человек влияющий на свою аудиторию, но как по мне спортс в корне неправильно воспринимает это значение, у них инфлюенсер любая ТП с сотней тысяч подписчиков в Нельзяграмме, а по хорошему Инфлюенсеры это люди вроде Эндрю Тейта:)
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Ответ Игорь Новиков
Добавили пояснение)
Тебе серьезно интересна кто кого бросил и кто с кем встречается?
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Ответ Фанат Лионеля Месси
Я один не знаю,что такое "инфлюэнсер"?
Знаешь, просто под другим словом.
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похоже что Милитао пример Неймара прямо захлёстывает. и такое не может быть не связано с игрой. возможно это одна из причин его деградации. не до футбола,когда жизляна прёт.
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Ответ Фанат Лионеля Месси
Я один не знаю,что такое "инфлюэнсер"?
Популярный блогер, если вкратце.
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Ответ Фанат Лионеля Месси
Я один не знаю,что такое "инфлюэнсер"?
Внизу новости же расшифровка?! Инфлюэнсер - это блогер, который имеет власть над своей большой аудиторией. Если так подумать то Навальный - это первый инфлюэнсер в России
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