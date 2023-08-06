Милитао расстался со второй девушкой-инфлюэнсером. С ней он встречался 4 месяца – после расставания с первой

Эдер Милитао расстался со своей девшукой.

Как сообщает As со ссылкой на Choquei, защитник « » и его девушка Кассия Лоуренсу удалили со своих страниц в соцсетях совместные фотографии, в том числе и те, которые были опубликованы меньше месяца назад. Это может свидетельствовать о конце их отношений.

Кассия Лоуренсу – тикток-инфлюэнсер. Об отношениях девушки с футболистом стало известно 4 месяца назад, когда она посетила матч «Реала» против «Альмерии» (4:2).

начал встречаться с Лоуренсу после расставания с бразильской моделью и инфлюэнсером Каролиной Лимой. У футболиста есть дочь Сесилия от Лимы.

Инфлюэнсер – блогер, имеющий обширную и лояльную аудиторию в социальных сетях, публикации которого оказывают заметное влияние на подписчиков.

У Милитао новая девушка – инфлюэнсер со 125+ тысячами подписчиков в TikTok. У защитника «Реала» есть дочь от прошлых отношений

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