Женская сборная Бразилии не вышла из группы на ЧМ впервые с 1995 года

Женская сборная Бразилии впервые за 28 лет не вышла из группы на ЧМ.

В заключительном туре группового этапа женского чемпионата мира 2023 года сборная Бразилии сыграла вничью с Ямайкой (0:0) и заняла 3-е место. Ранее бразильянки обыграли Панаму (4:0) и уступили Франции (1:2).

В плей-офф из группы F вышли Франция и Ямайка, Панама стала 4-й.

Сборная Бразилии не вышла из группы женского чемпионата мира впервые с 1995 года. На турнире в Швеции бразильянки заняли последнее место в группе с Германией, Швецией и Японией. Также Бразилия не выходила из группы на самом первом ЧМ в 1991 году.

Бразильянки не были чемпионками мира, они брали серебро (2007) и бронзу (1999).