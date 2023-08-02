Женская сборная Бразилии не вышла из группы на ЧМ впервые с 1995 года

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Женская сборная Бразилии впервые за 28 лет не вышла из группы на ЧМ.

В заключительном туре группового этапа женского чемпионата мира 2023 года сборная Бразилии сыграла вничью с Ямайкой (0:0) и заняла 3-е место. Ранее бразильянки обыграли Панаму (4:0) и уступили Франции (1:2).

В плей-офф из группы F вышли Франция и Ямайка, Панама стала 4-й.

Сборная Бразилии не вышла из группы женского чемпионата мира впервые с 1995 года. На турнире в Швеции бразильянки заняли последнее место в группе с Германией, Швецией и Японией. Также Бразилия не выходила из группы на самом первом ЧМ в 1991 году.

Бразильянки не были чемпионками мира, они брали серебро (2007) и бронзу (1999).

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14 комментариев

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Ответ Алексей Гусев
на женский футбол наплевать.
Ну парни до такого уровня еще не дошли, но уже пять чемпионатов подряд не могут пройти дальше 1/4/ полуфинала (и тот был на Родине). Это плохо.
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Зато в EA FC 24 все скиллы на максимуме
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Ответ tellus
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Что с футболом в Бразилии пошло не так. В Европе наоборот бум
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вот это да, ямайка выбила женскую бразилию
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Канада тоже не вышла из группы
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Как то совсем ...
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И виноваты в этом мужики
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Ответ majestic1980
Зато в EA FC 24 все скиллы на максимуме
Откуда минусы? Феминистки набежали?😐
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Ответ Cruel Snake
Что с футболом в Бразилии пошло не так. В Европе наоборот бум
В кубке Либертадорес нормально пылят бразильцы. И на евроарене много хороших игроков
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