Александр Мостовой: «Зенит» – фаворит. «Спартак» при первом же серьезном сопротивлении показал, чего стоят победы над командами Первой лиги»
Александр Мостовой считает «Зенит» фаворитом в матче со «Спартаком».
Красно-белые на 2 очка опережают клуб из Санкт-Петербурга после 4 туров Мир РПЛ. 20 августа команды сыграют в Москве.
«Обе команды сейчас имеют свои проблемы, поэтому фаворита назвать трудно. У «Зенита» есть игровые проблемы в связи с уходом Малкома и Далера Кузяева, неопределенностью с Венделом, который пропустил всю предсезонку.
У «Спартака» состав выглядит более стабильным, но оборона оставляет желать лучшего. И при первом же серьезном сопротивлении в Екатеринбурге мы видели, что стоят первые победы над командами из Первой лиги.
А «Зенит» все-таки имеет больше опыта прибавить в нужный момент и настроиться на такие принципиальные матчи, как со «Спартаком». Поэтому считаю Питер все-таки фаворитом, хотя в целом предсказать результат очень сложно», – сказал бывший полузащитник «Спартака».
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
У Зенита проблемы с игрой, у Спартака проблемы с игрой.
Я бы сказал, что будет весело, и можно ждать чего-то вроде 3-3