Александр Мостовой: «Зенит» – фаворит. «Спартак» при первом же серьезном сопротивлении показал, чего стоят победы над командами Первой лиги»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Александр Мостовой Футбол

Александр Мостовой считает «Зенит» фаворитом в матче со «Спартаком».

Красно-белые на 2 очка опережают клуб из Санкт-Петербурга после 4 туров Мир РПЛ. 20 августа команды сыграют в Москве.

«Обе команды сейчас имеют свои проблемы, поэтому фаворита назвать трудно. У «Зенита» есть игровые проблемы в связи с уходом Малкома и Далера Кузяева, неопределенностью с Венделом, который пропустил всю предсезонку.

У «Спартака» состав выглядит более стабильным, но оборона оставляет желать лучшего. И при первом же серьезном сопротивлении в Екатеринбурге мы видели, что стоят первые победы над командами из Первой лиги.

А «Зенит» все-таки имеет больше опыта прибавить в нужный момент и настроиться на такие принципиальные матчи, как со «Спартаком». Поэтому считаю Питер все-таки фаворитом, хотя в целом предсказать результат очень сложно», – сказал бывший полузащитник «Спартака».

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24 комментария

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Aleksey Yashin
Забыл добавить, что Спартак тренирует Абаскаль, которого знать никто не знает и который в футбол не играл, поэтому Зенит и фаворит
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Клирик
Нет в этом матче фаворитов. Так то...
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Caerly
А давайте не будем слушать шизов, а будем смотреть футбол?
У Зенита проблемы с игрой, у Спартака проблемы с игрой.
Я бы сказал, что будет весело, и можно ждать чего-то вроде 3-3
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Дмитрий Никифоров
В любом случае матч будет интересным!
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Russ Ivan
Многолетняя практика показывает, что СМ нельзя быть фаворитом ни в какой игре. Ещё с советских времён тянется - завалили ДК, за то в следующей игре бездарно слились Черноморцу или Нефтчи...
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Классный руководитель
Когда он закончит бухать недоэксперт чертов
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Архитектор Мендисабаль
Шнягин должен поправить царя насчёт Питера...
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Александр Денисов
Царь как всегда прав!
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Ленид Вилькин
В принципе,первая реальносерьезная игра Спартака,к которой целеноправленно готовились,на своем поле,в присутствии значительного количества болел,покажет реальное состояние команды и перспективы на сезон,желательна победа,но мяч круглый.....
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Sunnyboy
Саня не мешай Пердивному чемпиону хорохорится своим мнимым величием!
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Дмитрий Никифоров
Ответ Классный руководитель
Когда он закончит бухать недоэксперт чертов
когда бумажку получит)
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Клирик
Ответ Дмитрий Никифоров
когда бумажку получит)
Тогда сильней начнёт, ибо, что с бумажкой, что без неё он нафиг никому не нужен))
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Caerly
Ответ Don Merzavez
Будет битва двух йокодзун - отвратительная оборона против не менее убогой атаки.
Атака выправилась, теперь с реализацией бы разобраться)
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Виктор
Ответ Василий Монксик
Зенит и с факелом играл автобус 5 зщ ,футбол надо смотреть хоть иногда.
Факел здесь при чём? И если играет Фернандес это не значит, что в 5 защитников. А вот розовые против Зенита всегда выставляют от семи и больше.
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Василий Монксик
Ответ Виктор
Факел здесь при чём? И если играет Фернандес это не значит, что в 5 защитников. А вот розовые против Зенита всегда выставляют от семи и больше.
Фернандес не может весь матч продуктивно бегать по бровки ,да и из Дугласа Сантоса так себе латераль. Мне на розовых наплевать,хочется чтобы Зенит играл в красивый атакующий футбол )
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