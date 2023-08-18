Александр Мостовой: «Зенит» – фаворит. «Спартак» при первом же серьезном сопротивлении показал, чего стоят победы над командами Первой лиги»

Александр Мостовой считает «Зенит» фаворитом в матче со «Спартаком».

Красно-белые на 2 очка опережают клуб из Санкт-Петербурга после 4 туров Мир . 20 августа команды сыграют в Москве.

«Обе команды сейчас имеют свои проблемы, поэтому фаворита назвать трудно. У « » есть игровые проблемы в связи с уходом Малкома и Далера Кузяева, неопределенностью с Венделом, который пропустил всю предсезонку.

У «Спартака» состав выглядит более стабильным, но оборона оставляет желать лучшего. И при первом же серьезном сопротивлении в Екатеринбурге мы видели, что стоят первые победы над командами из Первой лиги.

А «Зенит» все-таки имеет больше опыта прибавить в нужный момент и настроиться на такие принципиальные матчи, как со «Спартаком». Поэтому считаю Питер все-таки фаворитом, хотя в целом предсказать результат очень сложно», – сказал бывший полузащитник « ».

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