Петржела о матче «Спартак» – «Зенит»: «Питерцы снова фавориты, как и в борьбе за чемпионство. Будут провокации – Соболев любит это делать»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия судьи Властимил Петржела Александр Соболев Футбол

Властимил Петржела поделился ожиданиями от матча «Спартак» – «Зенит» в Мир РПЛ.

«Зенит» и «Спартак» встретятся в Москве в рамках 5-го тура Мир РПЛ 20 августа. После 4 туров «Спартак», набрав 9 очков, занимает 4-е место в турнирной таблице. «Зенит» с 7 очками идет на 8-м месте.

«Зенит» – снова фаворит и в ближайшей игре, и в борьбе за чемпионство.

Но вполне может случиться, что он проиграет «Спартаку» на выходных. Это футбол, плюс петербуржцы действительно плохо начали чемпионат. Тем не менее я буду болеть за «Зенит», – заявил бывший тренер «Зенита».

«Никогда матчи между «Зенитом» и «Спартаком» не проходят спокойно. А учитывая турнирное положение команд прямо сейчас, предстоящая игра получится очень сложной для работы судей. Им не позавидуешь.

Думаю, игроки «Спартака» будут провоцировать «Зенит». Соболев очень любит этим заниматься», – сказал он для «РБ Спорт».

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24 комментария

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Дмитрий9779
Собрались как-то Петржелла,Кавазашвили,Канчельскис...
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Назар Игорь
Ответ Ринат Якупов
Одни питерские на ветке Спартака. С чего бы, это?
Ветка общая, все в равном положении.
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Tom_York
Достал Петржела, пусть проспится.
Он что у Спортса на ЗП?
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Ринат Якупов
Одни питерские на ветке Спартака. С чего бы, это?
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Murtynya
вперёд Зенит💪
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Мукунку хороший
Ответ Tvoyaocheredbomji
Не трезвеет дядька
Здесь посерьёзней дела.. мухоморами веет))
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Кирилл Романьков
Ответ Dimario
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Дмитрий9779
Ответ Ринат Якупов
Одни питерские на ветке Спартака. С чего бы, это?
Петржелла о матче Спартак-Зенит и ты решил,что это спартаковская ветка?
+3
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Ринат Якупов
Ответ Дмитрий9779
Петржелла о матче Спартак-Зенит и ты решил,что это спартаковская ветка?
На ты мы ещё не переходили.
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Пользователь Huawei
Ответ Ринат Якупов
Одни питерские на ветке Спартака. С чего бы, это?
Вы сами всё прекрасно понимаете. Здесь вопрос о популярности того или иного клуба. Думаю вопросов не остаётся.
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