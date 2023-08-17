Петржела о матче «Спартак» – «Зенит»: «Питерцы снова фавориты, как и в борьбе за чемпионство. Будут провокации – Соболев любит это делать»

Властимил Петржела поделился ожиданиями от матча «Спартак» – «Зенит» в Мир РПЛ.

«Зенит» и «Спартак» встретятся в Москве в рамках 5-го тура Мир 20 августа. После 4 туров « », набрав 9 очков, занимает 4-е место в турнирной таблице. «Зенит» с 7 очками идет на 8-м месте.

«Зенит» – снова фаворит и в ближайшей игре, и в борьбе за чемпионство.

Но вполне может случиться, что он проиграет «Спартаку» на выходных. Это футбол, плюс петербуржцы действительно плохо начали чемпионат. Тем не менее я буду болеть за «Зенит», – заявил бывший тренер «Зенита».

«Никогда матчи между « » и «Спартаком» не проходят спокойно. А учитывая турнирное положение команд прямо сейчас, предстоящая игра получится очень сложной для работы судей. Им не позавидуешь.

Думаю, игроки «Спартака» будут провоцировать «Зенит». Соболев очень любит этим заниматься», – сказал он для «РБ Спорт».

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