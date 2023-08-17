Мартин Якубко: «Спартак» – самый популярный клуб России, у них больше всех болельщиков. Все за рубежом говорят о них»

Теги Спартак Зенит Мартин Якубко премьер-лига Россия Футбол

Мартин Якубко считает, что «Спартак» популярнее «Зенита» за рубежом.

«Спартак» – самый популярный клуб России, у них больше всех болельщиков. Не просто так их называют народной командой. Так исторически сложилось, что они самая популярная команда.

Все за рубежом говорят о «Спартаке», на международном уровне говорят о них, а не о других российских клубах.

«Зенит» сильнее их? Они пять раз подряд выиграли чемпионат, о чем тут можно еще говорить?» – сказал бывший игрок «Амкара».

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25 комментариев

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Pigmalion
За рубежом только и разговоров, что о Спартаке. Там говорят о том, как чертовски здорово наблюдать за Соболевым, как он тает в волнах. И еле видимый Зобнин горит где-то в глубине…
+25
-6
+19
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Артём Амирджанян
" Все за рубежом говорят о них"🤣🤣🤣
+19
-8
+11
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Василий Монксик
Ответ Bartez1986
думаю, никто за рубежом ни о Спартаке не говорит, ни о Зените. Говорить-то не о чем в последнее время
Говорить о Русских клубах там могут в контексте " мы с ними играли и их обыграли" все.
+6
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Bartez1986
думаю, никто за рубежом ни о Спартаке не говорит, ни о Зените. Говорить-то не о чем в последнее время
+4
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St.7
За рубежом говорят о Спартаке?Если бы вообще о ком нибудь бы там говорили…
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Owen_the_Simple
«РБ Спорт» и «Спорт Экспресс», по ходу, приплачивают разным забытым легендам РПЛ за весёлые истории о невиданной популярности Спартака. Спасибо им за это. Очень смешно получается!
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Owen_the_Simple
>Все за рубежом говорят о них

В едином, разумеется, порыве
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crazy_elky
Вообще все причем. Я как-то границу проходил в аэропорту Дубая, ко мне подошла уборщица и начала что то лопотать на своем, периодически вставляя «спартакчемпион».
А в Тае вообще собака как то мимо пробегала и лаяла: «гав, гав, спартак, гав, гав…».
Со временем привыкаешь, понимаешь что весь мир постоянно говорит только о Спартаке.
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Владимир Молявин
Может и правда это так?
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FLOSS Cloud
Очень смешно :)
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Александр Жердин
Да не только говорят, ещё и пишут:"К нам приехал мусор с Родины водки"(С)
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Не знаю, на сколько языков переведён роман Джованьоли,, Спартак,, , но будь ФК Спартак, не Спартак, а допустим Пищевик, то за бугром врядли его прям так знали, как нам говорят . 😁 Р.S Спартак самый популярный клуб России. Тут не поспорить.
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