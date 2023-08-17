Мартин Якубко: «Спартак» – самый популярный клуб России, у них больше всех болельщиков. Все за рубежом говорят о них»

Мартин Якубко считает, что «Спартак» популярнее «Зенита» за рубежом.

« » – самый популярный клуб России, у них больше всех болельщиков. Не просто так их называют народной командой. Так исторически сложилось, что они самая популярная команда.

Все за рубежом говорят о «Спартаке», на международном уровне говорят о них, а не о других российских клубах.

« » сильнее их? Они пять раз подряд выиграли чемпионат, о чем тут можно еще говорить?» – сказал бывший игрок «Амкара».

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