Мартин Якубко: «Спартак» – самый популярный клуб России, у них больше всех болельщиков. Все за рубежом говорят о них»
Мартин Якубко считает, что «Спартак» популярнее «Зенита» за рубежом.
«Спартак» – самый популярный клуб России, у них больше всех болельщиков. Не просто так их называют народной командой. Так исторически сложилось, что они самая популярная команда.
Все за рубежом говорят о «Спартаке», на международном уровне говорят о них, а не о других российских клубах.
«Зенит» сильнее их? Они пять раз подряд выиграли чемпионат, о чем тут можно еще говорить?» – сказал бывший игрок «Амкара».
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
В едином, разумеется, порыве
А в Тае вообще собака как то мимо пробегала и лаяла: «гав, гав, спартак, гав, гав…».
Со временем привыкаешь, понимаешь что весь мир постоянно говорит только о Спартаке.