Тухель звонил Ортеге, тренер «Баварии» хочет подписать вратаря «Ман Сити» быстро. У клубов уважительные отношения, несмотря на срыв трансфера Уокера

Главный тренер «Баварии» созвонился с вратарем «Ман Сити».

сильно заинтересован в и хочет, чтобы переход 30-летнего голкипера в мюнхенскую команду был оформлен непосредственно в ближайшее время. Руководствуясь этим, тренер «Баварии» поговорил с вратарем по телефону.

Также имели место переговоры с участием менеджмента. «Манчестер Сити» проинформирован о заинтересованности «Баварии» в Ортеге. У двух клубов уважительные взаимоотношения, несмотря на то, что ранее они так и не смогли оформить переход защитника .

Как ожидается, решение по Ортеге будет принято после матча за Суперкубок УЕФА. «Манчестер Сити» поспорит за этот трофей с «Севильей» в среду вечером.

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