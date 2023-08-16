Тухель звонил Ортеге, тренер «Баварии» хочет подписать вратаря «Ман Сити» быстро. У клубов уважительные отношения, несмотря на срыв трансфера Уокера

Теги Бавария Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Кайл Уокер Томас Тухель Штефан Ортега Футбол

Главный тренер «Баварии» созвонился с вратарем «Ман Сити».

Томас Тухель сильно заинтересован в Штефане Ортеге и хочет, чтобы переход 30-летнего голкипера в мюнхенскую команду был оформлен непосредственно в ближайшее время. Руководствуясь этим, тренер «Баварии» поговорил с вратарем по телефону.

Также имели место переговоры с участием менеджмента. «Манчестер Сити» проинформирован о заинтересованности «Баварии» в Ортеге. У двух клубов уважительные взаимоотношения, несмотря на то, что ранее они так и не смогли оформить переход защитника Кайла Уокера.

Как ожидается, решение по Ортеге будет принято после матча за Суперкубок УЕФА. «Манчестер Сити» поспорит за этот трофей с «Севильей» в среду вечером.

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5 комментариев

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aseke
Вот эта присказка про уважительное отношение - где так спортивных журналистов учат писать?
+7
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Waititi
по мне Ортега ничем не уступает Эдерсону.
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0
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ман сити фейк
Ответ Waititi
по мне Ортега ничем не уступает Эдерсону.
Когда играет Эдерсон я уже привык не нервничать когда того опасно прессингуют. Ортега тоже отлично играет ногами. Но навыки Эдерсона на другом уровне
+1
0
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