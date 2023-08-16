Игроков и боссов «Баварии» раздражает требование Тухеля купить опорника. Томас считает, что Киммих замедляет игру команды

Теги Бавария бундеслига Германия Томас Тухель Йозуа Киммих Футбол

Томас Тухель настаивает на том, чтобы «Бавария» купила опорного полузащитника.

Bayern & Germany со ссылкой на журналистов Bild Кристиана Фалька и Тоби Альтшаффля сообщает, что требование главного тренера мюнхенцев раздражает как руководство, так и футболистов.

Оборонительную роль в полузащите хочет исполнять Йозуа Киммих, однако Тухель видит его в качестве «восьмерки». На данный момент тренерский штаб недоволен игрой хавбека, который совершает слишком много ошибок. В разговоре с Киммихом 49-летний специалист заявил, что тот замедляет игру команды.

В Бундеслиге-2022/23 полузащитник провел 33 матча и забил 5 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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31 комментарий

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red hikkikomori
Была бы ещё от Тухеля игра, чтобы ее замедлять
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Михо
Сами уволили Нагеля, пригласили токсичного тренера, который не умеет находить контакт с лидерами, и сами теперь раздражены😃 наехать на Киммиха это просто уже за гранью. Он действительно играет ниже своего уровня после прихода Тухеля, так может проблема в тренере?
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Артём Сергеев
кстати,вполне реально такое может быть
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Сайфер
Ответ fbd
Кайседо надо брать 100%. Еще есть один перспективный паренек, Левиа вроде, тоже можно присмотреться. Должно бюджетно получиться
Чел, тут в иронию не умеют, если что
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madaev
Сколько осталось Тухелю?
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Xxx zzz
Да не надо ничего Тухелю брать )) распрощаются с ним очень скоро… и с его «игрой» которой не существует
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Ena Therapy
Тухелю не повезло. Шанс подольше остаться был в одном , как обычно накидать барсе полную авоську и создать иллюзию сильной команды , но им в одну группу не попасть . Так что Томас , начинай собирать сумки )
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Surviving
Источник фан страница в твиттере)
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Vir_Cotto
Купите ему Зобнина, чтоб угомонился.
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Артём Сергеев
Ответ Xxx zzz
Он сам то захочет вернуться ?) идеально подходил честно говоря,но то как с ним поступили…
мне кажется мог бы вернуться, его обидчиков вышвырнули
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Overkiller
Ответ fbd
Кайседо надо брать 100%. Еще есть один перспективный паренек, Левиа вроде, тоже можно присмотреться. Должно бюджетно получиться
Вы про тех кого уже подписал Челси за "бюджетные" почти 200 лямов в сумме?
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#SharkTeam
Киммиха можно в Сити забрать, раз уж он тормозит шустрый бус тухеля
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a2wai
Тухель это путь вникуда. Если он каким-то чудом продержится до зимнего перерыва - это будет сюрприз.

Но ничего, скоро уволят Флика и можно будет его вернуть в команду.
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udod
надо было Киммиха, а не Маунта покупать МЮ, давно понятно, что у него с Тухлым не гладко
хоть бы Ливер теперь забрал себе
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arspurs9
Пусть отдает в Тоттенхэм, в благодарность за Кейна
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Sergey Troshin
Игроков и боссов "Баварии" раздражает Тухель, они считают - он замедляет игру
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Ahmad Munir
Баварии надо не тормозить и быстрее менять тренера. Кризис прошлого сезона никуда не делся. Можно даже попробовать вернуть Юлиана, признав ошибку
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udod
а Тухлому то через пару недель полтинник стукнет, думал, он моложе
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jexOn
Надо Юлиана возвращать и прощаться с Тухелем пока не поздно.
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Артём Сергеев
Нагеля вернуть бы как нибудь
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fbd
Кайседо надо брать 100%. Еще есть один перспективный паренек, Левиа вроде, тоже можно присмотреться. Должно бюджетно получиться
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