Игроков и боссов «Баварии» раздражает требование Тухеля купить опорника. Томас считает, что Киммих замедляет игру команды
Томас Тухель настаивает на том, чтобы «Бавария» купила опорного полузащитника.
Bayern & Germany со ссылкой на журналистов Bild Кристиана Фалька и Тоби Альтшаффля сообщает, что требование главного тренера мюнхенцев раздражает как руководство, так и футболистов.
Оборонительную роль в полузащите хочет исполнять Йозуа Киммих, однако Тухель видит его в качестве «восьмерки». На данный момент тренерский штаб недоволен игрой хавбека, который совершает слишком много ошибок. В разговоре с Киммихом 49-летний специалист заявил, что тот замедляет игру команды.
В Бундеслиге-2022/23 полузащитник провел 33 матча и забил 5 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Но ничего, скоро уволят Флика и можно будет его вернуть в команду.
хоть бы Ливер теперь забрал себе