Игроков и боссов «Баварии» раздражает требование Тухеля купить опорника. Томас считает, что Киммих замедляет игру команды

Томас Тухель настаивает на том, чтобы «Бавария» купила опорного полузащитника.

Bayern & Germany со ссылкой на журналистов Bild Кристиана Фалька и Тоби Альтшаффля сообщает, что требование главного тренера мюнхенцев раздражает как руководство, так и футболистов.

Оборонительную роль в полузащите хочет исполнять , однако видит его в качестве «восьмерки». На данный момент тренерский штаб недоволен игрой хавбека, который совершает слишком много ошибок. В разговоре с Киммихом 49-летний специалист заявил, что тот замедляет игру команды.

В Бундеслиге-2022/23 полузащитник провел 33 матча и забил 5 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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